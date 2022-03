Američanky bojují proti Česku na hokejovém turnaji zimních olympijských her

PEKING – Všechna očekávání kolem ženského hokejového týmu USA na zimních olympijských hrách v roce 2022 měla kořeny v předpokladu, že Američanky budou hrát minimálně o zlato a že soupeřem v tomto finále bude Kanada.

Takhle funguje ženský hokej, ne? Možná, ale stalo se to nejistou záležitostí.

Páteční čtvrtfinálový zápas proti České republice – výhra USA 4:1, která byla mnohem blíže naznačenému konečnému skóre – je nejnovějším a nejjasnějším znamením, že zbytek světa dohání severoamerický sport.

„Je to tady pro naše životy,“ řekla americká obránkyně Lee Stecklen, která se zasloužila o vítězný gól zápasu, když její střela do středu trefila hokejku českého obránce a za stavu 13:11 nastoupila do tiebreaku 1:1. „Vlastně není moc co říct, protože to cítí každý. Příští zápas chceme stejně jako Češi.“

A Češi, kteří si na tomto turnaji odbyli olympijskou premiéru, si tento turnaj rozhodně přáli. Američané měli celé odpoledne ve sportovním centru Wukesong plné ruce práce, protože národní tým České republiky se na 60 minut držel se Spojenými státy.

„V tuto chvíli je to těžké popsat slovy. Je to neuvěřitelný pocit,“ řekla po zápase Češka Denisa Krzová. „Je to skvělý zážitek. To je to, o čem jsme tak dlouho snili. …na to nikdy nezapomeneme. “

Poté, co střela Steckleina proklouzla mezi nohy české brankářky Kláry Beslařové, Savannah Harmon před 3:09 zleva odskočila brankou ze zámezí. Kapitán Kendall Quinn Schofield přidal v posledních sekundách gól do prázdné branky a zajistil tak poslední náskok.

A Michael Begzlova poslala Čechy do vedení po pěti minutách druhého poločasu ve druhém pokusu o střelu poté, co v prvním poločase vůbec nečelila americkému brankáři Alexi Cavallinimu (pět zákroků). Češi slavili u svých sedadel a zdálo se, že Američany ohromili vzhůru.

Funkce trvala každých 48 sekund. Quinn Scofield vybojoval puk agresivní kontrolou dopředu a vypálil do sítě. Hilary Knightová se propracovala přes dvojici českých obránců až k puku a přelobováním Beslarové (55 zákroků) vyrovnala svůj čtvrtý gól v Pekingu.

Mrtvoly na obou týmech létaly všude možně a po celý zápas narážely na led. Danny Camranesi byl hodnocen jako průkopník na pět minut, než se dostal do letadla za sekundu, a zbytek doby potřebovaly Spojené státy k jeho odstranění. Abby Murphyová měla dva menší tresty, zatímco americké speciály se znovu trápily a proměnily jednu z pěti šancí na sílu.

„Byla to pro nás skvělá zkouška. Byl to boj. Nebylo to snadné,“ řekla Američanka Megan Keeler, která vedla tým v době ledu a odehrála více než 28 minut. „To se opravdu ukázalo. Jsem rád, že náš tým držel pohromadě.“

Nyní jsou Američané v semifinále, které je na programu v pondělí, a určí se soupeř.

Ženský hokej:Konkurence mezi Spojenými státy a Kanadou nemá obdoby

počet medailí: Tým USA zaujímá první místo v žebříčku

„Myslím, že tam bylo hodně odpočinku, ale víc než jen úlevu jsem cítil, že to byla odměna za úsilí, které jsme do celého zápasu vložili, a za úpravy, které jsme neustále prováděli ve snaze dávat góly,“ řekl. Joel Johnson, americký trenér ženského hokeje. „Nikdy jsem se necítil bezpečně až do branky do prázdné branky. Nevím, jestli to bylo tak pohodlné, jako jsme měli důvěru v náš postup. Jeli jsme dál. Museli jsme věřit, že přijde na konci a ona to udělala.“

Česká republika ukazuje měnící se ženskou hokejovou scénu

Jakkoli se všichni snaží popsat ženský turnaj jako příležitost ke zdůraznění rivality mezi Spojenými státy a Kanadou, výkon České republiky podle Johnsona ukázal fanouškům to, co už lidé ve hře věděli.

„Podívejte se na skutečnost, že v roce 2019 jste měli takový par na mistrovství světa a pak svět stiskl tlačítko pauzy,“ řekl Johnson, který byl asistentem trenéra v týmu mistrovství USA, který porazil hostitelské Finsko – nikoli Kanadu –. Ve finále turnaje.

Johnson řekl, že epidemiologická mezera vedla k některým nevyváženým výsledkům, ale intenzita olympijských her znovu vyvážila záležitosti.

„Je tam velká parita,“ řekl Johnson. „Jsem nadšený z budoucnosti hry.“

Stecklen řekla, že ona a její spoluhráči očekávali vyrovnaný zápas.

„Je tu spousta opravdu talentovaných ženských hokejistek a Češky samozřejmě nejsou výjimkou,“ řekla. „Vidět, že je to celkově skvělé, je to složitější. Ale když jsme se do toho dostali, věděli jsme, že to bude těžký zápas. Mají spoustu dovedností a skvělého brankáře.“

Sledujte lov zlata: S olympijským zpravodajem nikdy nezmeškáte žádný okamžik

Kontaktujte nás na olympijských hrách v Pekingu: Přihlaste se k odběru textových zpráv, protože budeme vaším oficiálním průvodcem hrami

Naše trápení i přes šance nadále boduje

Peslarová je nejnovější brankářkou, která způsobila problém útoku Spojených států. Problém neproměňování jejich početných šancí na skórování opět brzdil a zvýraznil výkon týmu. Američané nastříleli ve všech svých pěti zápasech na olympiádě více než 50 střel na bránu a střelecký nepoměr mezi Američany a Čechy byl komický: 59:6, v poslední třetině 28:2.

Při úterní prohře týmu USA s Kanadou 4:2 přehrály Spojené státy soupeře 53:27. Johnson dokonce připustil, že existují náznaky, že jeho tým v útočném pásmu tlačil. Řekl, že USA se provinily bočním předjížděním a posíláním puků skrz díru, které musely jít do sítě, aby „z toho udělaly nepořádek“.

Steckleinova trefa do třetice je přesně ten druh hry, který chce Johnson a jeho parta vidět víc.

„Všichni jsme věděli, že to musíme zvednout a pokračovat,“ řekl Steklin. „Věděli jsme, že to musí být někdo. S počtem střel, které dostáváme, musíme najít způsob, jak zasunout kotouč do sítě.“

Sledujte Chrise Bombaku na Twitteru Tweet vložit.