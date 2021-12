NVIDIA nabízí tři vlastní počítače GeForce RTX z Matrix Resurrections

Matrix Resurrections se brzy objeví v kinech po celém světě. Na oslavu brzkého uvedení velmi očekávaného čtvrtého filmu, Matrix, NVIDIA uzavřela partnerství s Warner Bros. Obrázky k výrobě a ocenění tří licencovaných osobních počítačů na téma Matrix.

Každý z těchto PC modů navrhl umělec a sestavil partnerský obchod. Operátor zálohování Digital Storm Stefan Ulrich se spojil s Digital Storm, aby vytvořili tento jedinečně vypadající počítač.

Hardwarové specifikace struktura Digitální Storm Aventum X GPU GeForce RTX 3080 Ti procesor Ryzen 9 5950X Základní deska Základní deska ROG Maximus Crosshair VIII Formula RAM 32 GB DDR4 HyperX Fury RGB úložný prostor 1 terabajt m2 Univerzita prince sultána 1200 Watt 80 Plus Gold chlazení EKWB přizpůsobené kapalinové chlazení

Druhý dedikovaný počítač pod názvem The Matrix Resurrections, nazvaný NZXT Nebuchadnezzar, navrhl Dave Cathey ve spolupráci s NZXT.

Hardwarové specifikace struktura NZXT 710i GPU GeForce RTX 3080 Ti procesor AMD 5800X Základní deska NZXT N7 B550 RAM 32 GB (2 x 16) DDR4 TEAM T-Force úložný prostor WD 1 TB m.2 Univerzita prince sultána NZXT C850 chlazení NZXT Z73 Kraken AIO fanoušků NZXT AER LED ventilátory

Třetí a poslední PC hra, The Matrix Resurrections, se jmenuje The Breacher. Toto je jediná konfigurace vybavená grafickou kartou GeForce RTX 3090, kterou navrhl Staszek Wiertelak přímo s GeForce Garage.

Hardwarové specifikace GPU GeForce RTX 3090 procesor Ryzen 9 3950X Základní deska MSI X370 Carbon RAM 32GB Corsair Revenge RGB úložný prostor 2 TB m2 Univerzita prince sultána Cooler Master 1200W

Kromě těchto tří šťastných výherců nabízí NVIDIA také pět grafických karet 3080Ti s vlastními zadními deskami The Matrix Resurrections. Zde je náhled, jak to vypadá.

Pokud se chcete připojit k loterii, musíte jednat na základě sociálního požadavku od NVIDIA GeForce na příslušném oficiálním sociálním kanálu (sociální síť FacebookA Cvrlikání, A Instagram) v jedné ze způsobilých zemí (uvedených níže) a postupujte podle příslušných pokynů a pokynů pro tento kanál, jako jsou / komentujte / sdílejte příspěvky prostřednictvím sociálních médií, a na výzvu použijte #MatrixResurrections. Šance na výhru závisí na počtu obdržených způsobilých příspěvků, takže pokud si chcete odnést cenu v soutěži The Matrix Resurrections x NVIDIA, pravděpodobně se zapojíte do všech kanálů.

Přihlášky je třeba odeslat do 21. prosince 2021 do 17:00 (pacifického času). Vítězové budou zveřejněni tady Do 31. ledna 2022. Mezi způsobilé země patří Rakousko, Belgie, Kanada (kromě provincie Quebec), Kolumbie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Japonsko, Norsko, Peru, Polsko, jih Korea, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Nizozemsko, Spojené království, Spojené státy americké (kromě Floridy, New Yorku, Portorika a jejich dalších území a majetku) .