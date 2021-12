Microsoft uznává „chyby“ při jednání s Lionhead Studios • Eurogamer.net

Microsoft uznal, že jeho uzavření Lionhead Studios bylo jednou z jeho „největších chyb“.

Jak jsem zmínil IGN, v šesté části Power On: The Story of Xbox – šestidílném dokumentu popisujícím vrcholy a pády společnosti Microsoft napříč její značkou Xbox – hlavní hrdinové hovoří o akvizici a uzavření jednoho z největších britských studií ve snaze „ne opakovat“ stejné chyby.

Lionhead založili v roce 1997 Peter Molyneux, Mark Webley, Tim Rance a Steve Jackson, ale vznikl dříve, zatímco Molyneux byl ve společnosti Bullfrog, předního výrobce počítačových her Populous, Syndicate a Dungeon Keeper.

Jak zmínil Wes Zatímco studio je zavřenéMolyneux prodal Bullfrog společnosti EA a vydělal miliony z obchodu. Nyní pracuje pod patami amerického vlastníka a Molyneux znovu touží po tvůrčí svobodě. Lionheadova myšlenka byla, že se zaměří na vytváření vysoce kvalitních her, jako to udělal Bullfrog, ale vyvaroval se pádu do pasti růstu, která byla příliš velká. To bylo koupeno Xboxem v roce 2006 a uzavřeno jen o deset let později.

„Jednou z největších chyb, kterou jsme se v minulosti naučili, byl Lionhead,“ řekl Shannon Loftis, který byl generálním manažerem globálního vydávání her, když Lionhead skončil.

„Získali jsme Lionhead v roce 2006 a uzavřeli jsme ho v roce 2016,“ dodala Sarah Bond, Head of Game Creator and Ecosystem Experience na Xboxu. „Po dvou letech jsme zpět k této zkušenosti. Co jsme se naučili a jak neopakovat stejné chyby?“

„Dostanete studio pro to, v čem jsou právě teď skvělí, a vaším úkolem je pomoci jim urychlit to, co dělají, a ne urychlit to, co děláte vy,“ řekl Phil Spencer, šéf Xboxu.

„Doufám, že Lionhead je stále životaschopné studio,“ dodal Loftis.

Příběh je však stále stejně živý jako loni Microsoft oznamuje restart Fable pro Xbox Series X a PC. Popisovaný jako „nový začátek“ fantasy franšízy a je vyvíjen studiem Forza Horizon Playground Games.