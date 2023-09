Kvalifikace na Euro 2024: výsledky, rozpisy a program | Tabulky pro Anglii, Wales, Skotsko, Irskou republiku a Severní Irsko | fotbalové zprávy

Cesta do Německa a Euro 2024 pokračuje v září. Zde je aktuální stav…

Kvalifikační skupiny na Euro 2024

Skupina A: Španělsko, SkotskoNorsko, Gruzie, Kypr.

Skupina B: Holandsko, Francie, Irská republikaŘecko, Gibraltar.

Skupina C: Itálie, AnglieUkrajina, Severní Makedonie a Malta.

Skupina D: chorvatsko, WellsArménie, Türkiye, Lotyšsko.

Skupina E: Polsko, Česká republika, Albánie, Faerské ostrovy, Moldavsko.

Šestá skupina: Belgie, Rakousko, Švédsko, Ázerbájdžán, Estonsko.

Skupina G: Maďarsko, Srbsko, Černá Hora, Bulharsko, Litva.

Skupina H: Dánsko, Finsko, Slovinsko, Kazachstán, Severní IrskoSan Marino.

První skupina: Švýcarsko, Izrael, Rumunsko, Kosovo, Bělorusko, Andorra.

Skupina J: Portugalsko, Bosna, Island, Lucembursko, Slovensko, Lichtenštejnsko.

Výsledky a rozpis kvalifikačních zápasů na Euro 2024 v Anglii Itálie 1-2 Anglie – 23. března 2023

Anglie 2:0 Ukrajina – 26. března 2023

Malta 0-4 Anglie – 16. června 2023

Anglie 7:0 Severní Makedonie – 19. června 2023

Ukrajina vs. Anglie – 9. září 2023, 17:00

Anglie vs. Itálie – 17. října 2023, 19:45

Anglie proti Maltě – 17. listopadu 2023, 19:45

Severní Makedonie vs. Anglie – 20. listopadu 2023, 19:45

herní stav

Skupina A

Skotsko se posunulo o krok blíže k zajištění svého místa na UEFA Euro 2024, když si udrželo perfektní kvalifikační rekord červnovým vítězstvím 2:0 nad Gruzií.

Nyní navštěvují spodní část tabulky na Kypru a snaží se upevnit svou pozici v čele skupiny A.

Skupina B

Francie se pyšní perfektní bilancí po čtyřech zápasech, zatímco Nizozemsko si nemůže dovolit ztratit body proti druhému Řecku, když se tento týden střetnou.

a Irská republika Udělejte si trek proti Francii v Parc des Princes a o tři dny později budete hostit Nizozemsko. Dvě porážky by mohly ukončit jejich naděje na kvalifikaci na turnaj v létě příštího roku.

Skupina C

Anglie se v sobotu utká s Ukrajinou na Stadionu Miejski v polské Wroclawi a chce rozšířit svou perfektní bilanci na pět výher z pěti zápasů.

Kvalifikace na turnaj v létě příštího roku se může pro muže Garetha Southgatea od jejich vítězství nad Itálií v úvodním večeru zdát jako formalita, ale vítězstvím nad druhou Ukrajinou by se Three Lions posunuli o devět bodů do čela skupiny C.

skupina d

Šoková domácí porážka Walesu 4:2 od Arménie v červnu utlumila naděje týmu poté, co v březnu remizoval s Chorvatskem a porazil Lotyšsko.

Pak prohráli venku 2:0 v Turecku a tento týden potřebují dobrý výsledek venku s dolním klubem Lotyšska po čtvrtečním přátelském utkání proti Jižní Koreji v Cardiffu.

skupina e

Skupina E je otevřená dokořán, Česko vede průběžné pořadí, ale od Faerských ostrovů na konci průběžného pořadí je dělí pouhých šest bodů. Česká republika si může upevnit pozici na čele skupiny čtvrteční výhrou nad Albánií.

Skupina F

Zdá se, že mezi Rakouskem a Belgií probíhá bilaterální boj o první místo ve skupině F, protože Švédsko při sobotní návštěvě Estonska nepotřebuje méně než tři body.

Belgie se bude snažit ovládnout skupinu tím, že v příštích dvou týdnech porazí Ázerbájdžán a Estonsko.

Skupina G

Srbsko a Maďarsko mají po sedmi bodech a ve čtvrtek se utkají v Bělehradě. A Černá Hora může vstoupit do rovnice tím, že ve stejnou noc porazí Litvu.

skupina h

Je to skupina šesti zemí, které jsou velmi otevřené. Dva body dělí Finsko na prvním místě a Slovinsko na čtvrtém místě. Kazachstán má stejný počet bodů jako druzí Finové.

Třetí Dánsko má vyhlídku, že se doma utká se San Marinem, ale je páté Severní Irsko Potřebují reálně vyhrát ve Slovinsku, aby se pozdě kvalifikovali o postup do play-off. Do té doby však budeme teprve v polovině kvalifikace maratonských skupin.

První skupina

Jasnější je ve skupině I, kde Švýcarsko vede před Rumunskem o dva body jako jediné zbývající neporažené národy. Oba týmy se příští týden utkají s Kosovem, zatímco Izrael může v sobotu výhrou v Bukurešti předstihnout Rumunsko.

skupina j

Portugalsko si prakticky zajistilo účast na UEFA Euro 2024 po zisku dosud nejvyššího počtu bodů. Slovensko doufá, že svou bublinu prolomí výhrou v Bratislavě, kdy se oba týmy v pátek střetnou.

Černý kůň Lucembursko získal z prvních čtyř zápasů sedm bodů a stejnou noc bude hostit Island.

Co musí každý stát udělat, aby se kvalifikoval

Kvalifikují se dva nejlepší týmy z každé kvalifikační skupiny – sedm z nich zahrnuje pouze pět zemí.

Skotsko sestaven s Španělsko A Norsko zatímco Wells bude čelit Chorvatsko.

Ale Irská republika Vypadá to, že po remíze čelí těžké výzvě Holandsko A Francie.

Na Euro 2024 se kvalifikují také dva týmy z každé ze tří skupin po šesti zemích.

Severní IrskoBude se hrát také ve skupině šesti zemí Dánsko, Finsko A Slovinsko.

NěmeckoJako hostitelská země se automaticky kvalifikovala do turnaje, zatímco tři země by se kvalifikovaly z kvalifikací.

Kvalifikace skončí v listopadu.

Kdo se kvalifikuje na Euro 2024?

Z každé z deseti skupin se automaticky kvalifikují dva týmy – vítězové skupin a druzí.

Tři týmy se pak kvalifikují do play-off.

Německo jako hostitelská země je jedinou zemí, která je v současné době potvrzena jako jedna z 24 zemí účastnících se turnaje příštího léta.

Jaká jsou klíčová data pro Euro 2024?

První kolo kvalifikace se konalo od 23. do 25. března, zatímco finálové zápasy se budou konat od 19. do 21. listopadu 2023.

Čtyři finalisté Ligy národů se však nezúčastní třetího ani čtvrtého kola zápasu, protože se utkají ve finále tohoto turnaje.

A co play off?

Každá země, která vyhraje svou skupinu Ligy národů UEFA, se automaticky kvalifikuje do kvalifikace, pokud se nekvalifikuje na samotný turnaj tím, že skončí na prvním a druhém místě ve své kvalifikační skupině.

V tomto případě se v play-off umístí další nejlepší země v lize, která bude určena podle následujících kritérií: umístění ve skupině, body a brankový rozdíl.

Losování kvalifikace proběhne v listopadu, semifinálové a finálové zápasy se odehrají mezi 21. a 26. březnem 2024.

Kdy je turnaj?

Finální losování turnaje proběhne v prosinci v Elbphilharmonie v Hamburku.

Týmy budou nasazeny podle celkové klasifikace evropských kvalifikací. Německo bude automaticky nasazeno do Potu 1 jako hostitel a bude umístěno na pozici A1.

Tři vítězové kvalifikací nebudou v době losování známi, ale budou umístěni do 4. banku pro losování.

Úvodní zápas Eura 2024 se hraje 14. června, finálový zápas se odehraje 14. července na Olympiastadionu v Berlíně.

Kdo jsou hostitelé Euro 2024?

Německo, hostitelská země pro Euro 2024, se automaticky kvalifikuje do finále turnaje, a proto se nezúčastnilo losování kvalifikace.