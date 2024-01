Česká republika si zarezervovala své místo na Euru 2024, přestože poslala tři hráče domů, aby oslavili… porážka 3:0 nakonec ukončila naděje mladého Moldavska

Česká republika porazila desetičlenné Moldavsko 3:0 a kvalifikovala se na Euro 2024 poté, co Tomáš Čure vstřelil gól a asistenci při svém reprezentačním debutu v pondělním utkání skupiny E.

Český tým hrál bez krajního obránce Vladimíra Coufala, středního obránce Jakuba Brabka a útočníka Jana Kuchty, kteří byli vykázáni z domovů za porušení týmových pravidel poté, co byli před zápasem vyfotografováni v nočním klubu.

Český zpravodajský web iSport přiblížil, jak se trojice spolu s výkonným ředitelem Českého fotbalového svazu Tomášem Neumannem bavila v nočním klubu Belmondo až do ranních hodin.

Pili alkohol, uvedl iSport, přičemž se objevily fotografie a videa ukazující Kovala, Kuchtu a Brabce v nočním klubu.

Slavili po boku amatérských fotbalistů z regionu, kteří slavili konec sezony.

Zdá se, že video, které kolovalo po sociálních sítích, ukazuje Brabce, jak vyjíždí na silnici, než ho navedou zpět na chodník.

Všichni tři zahájili páteční remízu 1:1 v Polsku.

Tým Jaroslava Šilhavého skóroval předčasně, když Chouri poslal z levého křídla přihrávku na Davida Doderu a obránce ve 14. minutě zachytil míč a prostřelil dobíhajícího brankáře Doriana Rielina.

Chori z plzeňské Viktorie, který hraje v rodném městě, se trefil hlavou z rohového kopu Vasyla Kosije v 72. minutě, těsně před koncem vstřelil třetí gól kapitán Tomáš Souček.

Moldavsko, jehož obránce Vladislav Baboglu byl vyloučen deset minut po skončení prvního poločasu za druhou žlutou kartu, nadělalo Čechům hned na začátku problémy, ale chyběla rozhodující dorážka.

Pátý nejhorší tým v Evropě dělilo pouhé jedno vítězství od kvalifikace na Euro 2024.

Tým, který je podle FIFA na 157. místě na světě, je v žebříčku UEFA Nations League před pouze Maltou, Andorrou, San Marinem a Lichtenštejnskem.

Navzdory tomu, že dosud vyhrálo jen dva kvalifikační zápasy na Euro 2024 a dalo průměrně jen jeden gól na zápas, se Moldavsko stále může kvalifikovat na svůj první velký turnaj, pokud v pondělí večer vyhraje.

Ale porážka jejich sen ukončila.

České vítězství znamená, že vicemistr z roku 1996 si zahraje na evropském šampionátu poosmé v řadě poté, co skončil druhý s 15 body s Albánií, která má lepší bilanci v přímých konfrontacích.

