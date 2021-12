Blue Jackets mohou potřebovat Danfortha ve středu během vypuknutí COVID-19

Všestrannost Justina Danfortha by se pro Blue Jackets po prodloužené prázdninové přestávce NHL se vzájemnými zápasy v pondělí proti Torontu a v úterý v Chicagu mohla stát více než luxusem.

To může být nutnost, zvláště pokud Boone Jenner a Jack Roslovic nebyli zbaveni období izolace COVID-19 nařízené NHL. Jenner a Roslovich, dva z nejlepších čtyř Jackitzových, nastoupili minulou neděli do karantény. Žádný z nich do středy nesplní požadavek 10denní izolace ligy, pokud jeden nebo oba nesplní přísné podmínky pro předčasný odchod.

Takže tým, kterému chybí osvědčená hloubka pod středem, by mohl upustit dva ze svých hlavních center proti dvojici týmů plných kvalifikovaných pozic. Alexander Teixir pravděpodobně získá Jennerovo místo v čele předních skupin Danforth, 28letý útočník ve své první sezóně v National Hockey League, může být potřeba, aby vycentroval sérii šestiúhelníků.

Je to jeho nejhranější pozice v jiných ligách, ale ví, že to znamená jen tolik.

„Celý život jsem byl ústřední, takže to pro mě opravdu velká změna nebyla,“ řekl Danforth, který okusil beka poprvé v NHL 4. prosince ve Washingtonu. „Ale na této úrovni je to velký krok.“

Danforth se nedostal na soupisku Blue Jackets na začátek sezóny, ale od té doby se chopil několika příležitostí, aby na něj udělal dojem. Ve 12 zápasech má na kontě dva góly, dvě asistence a čtyři body a stal se jedním z největších producentů skórovacích příležitostí týmu. Dělal to také hlavně z boku, s použitím vysoké rychlosti, dovedností a vytrvalosti kolem Gridu.

Danforthův životopis zahrnuje spoustu času na pozici jinde, včetně tří dominantních sezón v Evropě, než loni na jaře podepsal smlouvu s Columbusem, ale šance prosadit se na pozici v NHL jsou omezené.

Danforth hrál těsně 10:10 během prohry 3-1 s Washingtonem Capitals na začátku tohoto měsíce, poprvé se objevil v centru, ale pomohl vstřelit branku Jackets a vyhrál 5 ze 7 střetnutí (72 %). Danforth byl také oceněn třemi zásahy v této hře a použil rychlou a odvážnou techniku, kterou trenér Brad Larsen nazývá mentalitou „psa na kost“.

„Mám hlad zůstat na seznamu a zůstat v sestavě každou noc,“ řekl Danforth. „Vím, co musím na ledě dělat. Každý večer to pro mě bude těžká noc s tím, jak hraju. Musím být fyzický, musím být trochu jako krysa a dostat se pod kluky.“ kůže… a pokud mě to udrží, je to v pořádku.“

Blue Jackets potřebují brzy vítěznou sérii

Příchod prázdnin příliš radosti týmu Blue Jackets nepřinesl.

Od Dne díkůvzdání udělali 3-7-1 a podruhé ve Východní konferenci jsou čtyři body za Detroit Red Wings. Columbus odehrál o tři zápasy méně než Detroit, ale Jackets také odehráli o dva zápasy více než Boston Bruins a ušli o jeden bod.

Jinými slovy, bundy musí začít shromažďovat výhry a body dohromady, než úplně vypadnou ze soutěže v příloze. Nevyhráli po sobě jdoucí zápasy od třízápasové vítězné série 22.-26. listopadu a tento měsíc zaznamenali body v po sobě jdoucích zápasech pouze jednou.

Modré bundy mají pro juniory globální zastoupení

První divize každoročního mistrovství světa juniorů FIA začíná v neděli v Edmontonu a Red Deer v kanadské Albertě.

Turnaje se zúčastní minimálně dva kandidáti týmu Blue Jackets: útočník Kent Johnson (Kanada) a obránce Samuel Knazko (Slovensko).

Johnson, který byl v červenci jmenován pátý, se po zápase s COVID-19 připojil ke svým kolegům z Kanady. Druhé křídlo University of Michigan by mohlo hrát za favorita Kanady, aby vyhrál zlatou medaili. Kňazko, draftovaný ve třetím kole draftu v roce 2020, povede Slovensko ve třetím po sobě jdoucím mistrovství světa juniorů.

Česká republika ještě nezveřejnila svou konečnou soupisku, ale Stanislav Svozel (třetí kolo roku 2021) by mohl hrát důležitou roli na modré čáře a Martin Resavi (sedmé kolo roku 2021) by mohl být šestý v čele.

