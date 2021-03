Části Austrálie vyhlašují přírodní katastrofu během povodní „jednou za 100 let“

Déšť zaplavil místní komunity od čtvrtka, ale části východního pobřeží se v sobotu ponořily do krize s velkým přetečením přehrad, otoky řek a přívalovými povodněmi.

Stát Nový Jižní Wales a federální vláda podepsaly 16 prohlášení o přírodních katastrofách v regionech pokrývajících střední a severní centrální pobřeží, od Hunter Valley poblíž Sydney po přístav Coffs, uvedl na tiskové konferenci ministr záchranných služeb v Novém Jižním Walesu David Elliott v neděli.

Dosud nebyla hlášena žádná úmrtí – Elliott však varoval: „Stále více se přibližujeme nevyhnutelné smrti.“

„Nemůžeme říct dost: nevystavujte se nebezpečí, nevystavujte riziku agentury, které vám pomohou v případě povodňové záchrany.“

Státní ministryně Gladys Prejiclian na tiskové konferenci uvedla, že některé rodiny byly nuceny evakuovat uprostřed noci, když řeky stouply na nebezpečnou úroveň, a dalších 4000 lidí – zejména v oblasti Hawkesbury – mohlo být nuceno k evakuaci v neděli.

„Je to něco jako to, co jsme viděli od 60. let,“ řekl Prejiklian. V částech nejvíce zasaženého státu se jedná o událost, která se opakuje jen jednou za století. V jiných oblastech, jako je Hawkesbury, podle ní došlo k „jedné události za 50 let“.

Od čtvrtka reagovala státní záchranná služba (SES) na 7 000 volání o pomoc a provedla více než 750 povodňových záchranných akcí. Tisíce záchranářů a dobrovolníků jsou stále na místě, aby pomohly uvězněné populaci.

Fotografie ukazují dvorky, polodůmy pod vodou a silnice ponořené do kolen. Uprostřed severu Město Tari Zachraňte obyvatele krávy, která se snaží zůstat na hladině v drsných vodách; Podle přidružené CNN zuřící povodňové vody spláchly celý dům Sedm zpráv.

Prejiklian vyzval obyvatele, aby se řídili místními pokyny, odbočili ze silnic a v případě potřeby reagovali na evakuační příkazy – a to i pro ty, kteří žijí v oblastech náchylných k povodním a mohli být dříve zaplaveni. „To je jiné,“ varovala ji. „To, čím procházíme, se liší od toho, čím jsem prošel za posledních 50 let. Berte to prosím vážně.“

Řekla, že úřady dosud nevědí, kolik domů nebo infrastruktury bylo ztraceno, ale že „škody jsou značné“.

Elliott uvedl, že prohlášení o přírodní katastrofě by se mohlo rozšířit i na pobřeží, pokud by se škody zvýšily. Reklama umožňuje postiženým získat finanční pomoc, včetně odškodnění za škody na domech, dotace pro hospodářská zvířata nebo poškozené zemědělství a půjčky s nízkým nebo žádným úrokem.

Silný déšť by měl pokračovat příští týden, přičemž se od státu očekává, že se ze západu bude pohybovat dešťová vlna, která přinese silný déšť do severního vnitrozemí a severozápadních svahů, uvedla Agata Imelska z Met Office. Nejvíce postižené oblasti mohly za dva dny vidět více než čtyřnásobek měsíčního průměru za březen.

Středa bude prvním dnem přestávek, přičemž se očekává slabý déšť.