Vzhledem k tomu, že Penguins stáhli dres, zůstává dvaapadesátiletý Jágr posilou svého českého týmu.

Legendární parmice je pryč. Už to nejde tak rychle jako dřív. To, jak se Jaromír Jágr na ledě pohybuje, však popírá jeho věk a evokuje vzpomínky na doby jeho slávy v NHL.

Silný na puku, těžké odrazit z hrací plochy, přesný ve svých přihrávkách a vždy na správném místě, aby mohl hrát – Jágr, kterému je ve čtvrtek 52 let, předvedl na nedávném tréninku se svými spoluhráči mnoho ze svých asertivních schopností. . Jeho rodný klub Kladno, za který hraje dvojroli jako hráč i majitel.

Ve své 36. sezóně profesionálního hokejisty si Jágr dá tento týden krátkou pauzu od české ligy a odcestuje do Pittsburghu, kde se prosadil v NHL a kde bude slavnostně vyřazen jeho dres č. 68 Penguins. . Neděle. Pak se rychle vrací do Česka, aby se připravil na další zápas s kladenskými Rytíři, kteří se po sérii 17 proher trápí na posledním místě domácí ligy.

„Hlavním problémem je, že (hraní) je v mém věku fyzicky náročnější,“ řekl Jágr pro The Associated Press ve vzácném rozhovoru po tréninku v Kladně. A dodal: „Pokud chcete hrát na určité úrovni, musíte se připravit, chodit na trénink.“ Proces obnovy je mnohem delší.“

K pokračování ho prý žene pocit oddanosti týmu, který bude určitě čelit baráži o sestup z české ligy.

„Odpovědnost k fanouškům, zodpovědnost k městu, zodpovědnost ke klubu, to je vše,“ řekl Jágr sedící na tribuně s výhledem na kluziště nově zrekonstruovaného kladenského stadionu.

Kladno, bývalé uhelné město asi 70 000 západně od hlavního města Prahy, bylo hokejovou velmocí v Československu za studené války. Místní hráči se dostali do NHL včetně Františka Kaberleho mladšího. A Tomáš Kaberle a Jakub Voráček. Ale nikdo to nedokázal větší než Jágr, který vyhrál s Penguins Stanley Cup a nasbíral v NHL víc bodů než kdokoli jiný kromě Wayna Gretzkého.

Jágrovi bylo 16 let, když 13. září 1988 debutoval za Kladno. Následující měsíc vstřelil svůj první gól proti Pardubicím a porazil další hvězdu NHL, brankáře Dominika Haška.

Do Pittsburghu dorazil jako dobře naladěný a poněkud tajemný teenager na podzim roku 1990, čímž si splnil svůj sen hrát po boku hvězdy Penguins Maria Lemieuxe.

Jágr vyhrál Calder Trophy jako nejlepší nováček NHL v roce 1991 a pomohl Penguins vyhrát jejich první Stanley Cup. Pittsburgh to vyhrál znovu následující rok, když Jágr vstřelil vyrovnávací gól na konci třetí třetiny prvního utkání finále proti Chicagu, sedm sekund brilantnosti, které Lemieux označil za jeden z největších gólů, jaké kdy viděl.

V rámci úžasných 1 921 bodů, pěti Art Ross Trophy udělených nejlepšímu střelci ligy a jedné Hart Trophy v roce 1999 bude vstřeleno tolik gólů – 766 z nich v základní části, čtvrtý v historii – jako nejcennější v NHL. hráč. .

Po téměř 11 letech v Pittsburghu ho v roce 2001 finančně zaostalí Penguins vyměnili do konkurenčního Washingtonu. Následujících 16 let strávil v podstatě jako tulák v NHL, sbíral body, ale nedokázal najít místo, kde by mohl reprodukovat své kouzlo. po sezóně, která definovala jeho kariéru. Rané dny v Pittsburghu.

Druhá polovina jeho kariéry v NHL zahrnovala krátký flirt s návratem k Penguins v roce 2011, aby podepsal smlouvu s konkurenční Philadelphií. Jeho poslední zastávkou v NHL bylo Calgary Flames, které ho propustilo v roce 2018.

Po třech dekádách v zahraničí se Jäger vrátil do Kladna, aby ukončil kariéru tam, kde začal. Jeho otec, obchodník, zasáhl, aby zachránil tým během bouřlivého přechodu od komunismu k tržní ekonomice v 90. letech, kdy hlavnímu sponzorovi, místním ocelárnám, hrozil bankrot.

Jágr řídí a hraje za tým a zdá se, že preferuje druhou možnost. Navzdory fyzickému zatížení hraní hokeje na nejvyšší úrovni, když je vám 50, řekl, že to poskytuje vítanou pauzu od honění sponzorů a řešení dalších administrativních problémů.

„Pro mě je to jako jít si odpočinout na led, odpočinout si a schovat se před všemi ostatními problémy,“ řekl. „Při tréninku mohu myslet na něco jiného a zapomenout na problémy, se kterými se musím potýkat.“

Jágrova obětavost na spoluhráče imponuje.

„Když po dopoledním tréninku odcházím ze hřiště, je poslední, kdo odchází,“ řekl kladenský útočník Jaromír Pitlic. „Když jsem odpoledne přijel, už tam byl. Někdy si říkám, že tam musí spát.“

Michael Frolík, kladenský rodák, který byl u Flames během Jágrovy poslední sezóny NHL, označil Jágrovo nasazení za „neuvěřitelné.“

„Je to jeden z nejlepších hráčů, kteří kdy hráli hru, a je skvělé zejména pro mladé kluky sledovat, jak trénuje a co dělá. Je těžké uvěřit, co ještě dokáže,“ řekl Frolík.

Město Kladno Jágr získal čestný titul poté, co pomohl České republice získat zlatou olympijskou medaili v Naganu v roce 1998, a je respektován místními fanoušky, kteří na domácích zápasech skandují jeho jméno. Jeho podoba byla umístěna po boku dalších místních velikánů na transparent za jednou z branek.

I když špatné výsledky týmu vyvolaly určité otázky ohledně výkonu Jágra v roli Malíka Kladna, fanoušci jsou rádi, že ho vidí na ledě, i když v těchto dnech získává body pomaleji – čtyři asistence v 15 zápasech této sezóny.

„Jaromír Jágr je symbolem absolutního oddanosti tomuto sportu,“ řekl na nedávném domácím utkání kladenský fanoušek Kamil Štípek v Jágrově dresu s číslem 68. „Od mládí mu bylo jasné, co chce dělat, a obětoval tomu všechno. Pro mě je to český Gordie Howe.“

Jágr předběhl kanadského velikána jako hráč s nejvíce góly po dovršení 40 let. Howe odešel z NHL v roce 1980, když mu bylo 52 let a 11 dní. Jágr dosáhne tohoto věku za dva týdny, ale řekl, že ještě není připraven skončit s hokejem – dokonce i s jeho dresem zvednutým v Pittsburghu.

Jágr řekl, že by to byla „obrovská pocta“, i když zdůraznil, že hokej vždy hrál „protože ho miluji“, ne kvůli individuálním oceněním a vyznamenáním.

„Považuji to za odměnu za svou kariéru. Samozřejmě si uvědomuji, že jakmile přestanete hrát, svět se pohne dopředu a přijdou nové vlny hráčů a lidé zapomenou,“ řekl Jágr. Ale možná právě proto, když se lidé za 10 nebo 20 let přijdou podívat na zápas v Pittsburghu, vzhlédnou a uvidí, že tam hrál Jaromír Jágr.

