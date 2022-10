Microsoft zachová Call of Duty na platformách Sony „dokud bude k dispozici PlayStation k odeslání“

Šéf Xboxu Phil Spencer dal zatím Microsoftu jasný slib ohledně budoucnosti Call of Duty na platformách PlayStation.

Mluvit k stejný mozek Spencer na kanálu YouTube slíbil, že bude pokračovat ve vydávání her Call of Duty na konzolích Sony, „pokud tam bude PlayStation, který je bude dodávat“.

Budoucnost Call of Duty na PlayStation se stala sporným tématem pro regulátory, jako je britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA), který v současné době prověřuje plánovanou akvizici vydavatele COD Activision Blizzard společností Microsoft za 68 milionů dolarů.

Microsoft opakovaně řekl, že bude pokračovat ve vydávání her Call of Duty v dohledné budoucnosti – a dříve Call of Duty slíbilo, že zůstane na PlayStationu „nejméně několik dalších let“ po aktuální dohodě Sony S Activision Blizzard. Regulátoři se však ptají, jak dlouho to bude ve skutečnosti trvat a zda a kdy je Activision Blizzard ve vlastnictví společnosti Microsoft.

Zde je nejnovější Spencerův citát na celé téma:

„Nebereme Call of Duty z PlayStation… to není náš záměr,“ řekl Spencer. „Naším cílem není to udělat, a dokud bude k dispozici PlayStation k odeslání, naším cílem je, abychom pokračovali v dodávání Call of Duty na PlayStation – podobně jako jsme to udělali s Minecraftem od doby, kdy ho vlastníme. “

„Rozšířili jsme místa, kde mohou lidé hrát Minecraft, nezmenšili jsme počet míst. A to bylo dobré a bylo to dobré pro komunitu Minecraftu – podle mého názoru – a my chceme udělat totéž.“ když přemýšlíme o tom, kam může Call of Duty v průběhu let pokračovat.“

Dalším problémem pro organizátory byla konkurenční výhoda, kterou by Microsoft mohl získat zahrnutím Call of Duty do služby předplatného Game Pass.

Pokud se tak stane, Microsoft může i nadále pokračovat ve spouštění Call of Duty na PlayStation s obvyklou cenou 70 GBP předem, a místo toho jej nabízet bez dalších nákladů majitelům Xboxu, kteří již mají Game Pass.

„Pro Xbox samotný, tedy hráče, kteří investovali do naší konzole, největší přírůstek, který uvidíte, jsou skvělé hry, které přicházejí do Game Pass,“ pokračoval Spencer, aniž by konkrétně jmenoval Call of Duty. „Nejde o to vytáhnout tyto komunity z těch jiných platforem. Ale chci, aby to bylo skvělé místo pro sledování těchto her.“

v září, Hity PlayStation a Xbox se vyměnily za budoucnost Call of Duty Poté, co britský úřad pro kapitálové trhy oznámil, že bude dále zkoumat akvizici Activision Blizzard společností Microsoft za 68 miliard dolarů.

„Dát Microsoftu kontrolu nad hrami Activision, jako je Call of Duty“, mělo „významné negativní účinky,“ uvedla tehdy Sony.

Microsoft v reakci na to odpověděl: „Nedává smysl, aby Microsoft odstranil Call of Duty z PlayStation vzhledem k jeho vedoucí pozici na trhu konzolí.“

Tento poslední slib pochází od Spencera Dohoda čelí intenzivnímu zkoumánípřed konečným rozhodnutím britského úřadu pro kapitálové trhy na jaře 2023.