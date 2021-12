Jak sledovat start vesmírného dalekohledu Jamese Webba (a proč je to tak velký problém)

Fotografie : Alex Wong ( Getty Images )

Astronomové, vědci a vesmírní nadšenci z celého světa si o letošních svátcích nervózně žvýkají nehty, když na Štědrý den startuje vesmírný dalekohled Jamese Webba. Pokud vše půjde podle plánu, start se uskuteční 25. prosince v 7:20. M. E T. Pokud jste ve Francouzské Guyaně, můžete start sledovat živě v Guyana Space Center v Kourou. Pokud ne, můžete to zkontrolovat Živé vysílání NASA.

Co je vesmírný dalekohled Jamese Webba?

Teleskop Jamese Webba je největším a nejsložitějším teleskopem NASA, který byl kdy vypuštěn do vesmíru, mise, která má stejnou důležitost a složitost jako mise Apollo a start raketoplánu. Ve vývoji od roku 1996 je dalekohled další generací Hubbleova vesmírného dalekohledu. Jeho masivní zlaté zrcadlo nám umožní vidět více prostoru a vrátit se v čase než kdy předtím.

„Dvacet devět dní na hraně“

Na videu NASA zahajuje fázi startu a rozmístění mise Webb 29 dní na hraně. Je snadné pochopit proč: T Plán nasazení dalekohledu je smělý a plný potenciální katastrofy. Nyní, dalekohled 21- Diagonální zrcátko na nohy, pozlacené beryllium, pětivrstvý tepelný chránič ve třech velikostech tenisového kurtu složený a zabalený do malé velikosti, 5,4- Raketa o průměru 1 metru sedí na odpalovací rampě v Jižní Americe. Pokud počasí dovolí, bude se o Vánocích natáčet ve vesmíru a jednou mimo Východ Joe Arth, zrcadlo, tepelný štít a nástroje se rozloží a sestaví do dalekohledu do 30 Jednodenní výlet na místo milion mil od naší planety.

První překážkou je skutečný let z E. Arth – selhání rakety je nepravděpodobné, ale mohlo by v mžiku zničit projekt za deset miliard dolarů – ale skutečné drama přijde až po uložení dalekohledu do vesmíru, kdy musí dokonale fungovat stovky systémů, aby se dalekohled mohl sám sestavit a vyplout na místo určení.

„Budeme mít 29 dní teroru, zatímco budeme sledovat, jak se věci šíří,“ řekl astronom Garth Illingworth z Kalifornské univerzity v Santa Cruz. řekl NPR.

„Mám v hlavě obrázky napůl sklopeného zrcadla přilepeného na místě, a to by bylo příliš špatné, jako to, co se stalo kosmické lodi Galileo s hlavní anténou zaseknutou při skládání – proces pokladny“, Scott Sheppard z Carnegie Institution for Science řekl:.

Pokud se něco pokazí, už toho moc nenapravíme . Hubbleův dalekohled, publikovaný v roce 1990, měl problémy se zrcadlem, ale byl ve stavu nízké emise. Oběžná dráha Země, takže astronauti byli schopni obsluhovat satelit a opravit problém se zrcadlem. Až bude dalekohled od nás milion mil daleko, nikdo nebude schopen nic opravit, alespoň ne přímo.

Pohled za samotný čas

Pokud vše půjde podle plánu, teleskop bude v provozu přibližně za šest měsíců, v tu chvíli to bude zajímavé. Webbovo berylliové zrcadlo je navrženo tak, aby zachycovalo infračervené světlo vyzařované vzdálenými planetami a galaxiemi, což nám umožňuje vidět čas co nejdále od svítících objektů. Budeme se moci podívat na formování prvních galaxií vytvořených Velkým třeskem a dozvědět se o roli, kterou mohla hrát temná hmota při formování vesmíru.

Teleskop Webb bude také skenovat atmosféry vzdálených planet a hledat stavební kameny života v naději, že se mu podaří identifikovat obyvatelné světy. a/nebo nám řekněte, odkud všechna UFO pocházejí.

Snad nejvíce vzrušující objevy od Webba jsou ty, které nemůžeme očekávat. Hlubší pohled na prostor, který poskytuje zařízení dalekohledu, může odhalit některé aspekty prostoru nebo času, které jsme předtím neměli jak poznat, a potenciálně tak vytvořit zcela nové oblasti vědeckého studia. Samozřejmě v závislosti na věci, která se dostane do vesmíru, aniž by explodovala.