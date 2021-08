Nový kmen masožravých rostlin (Triantha) s jedinečnou lepivou pastí květenství

Abstraktní

Masožravci konzumují zvířata, aby získali minerální živiny, které podporují růst a reprodukci v prostředí chudém na živiny. Tady to hlásíme Západní Triantha (Tofieldiaceae) představuje dříve přehlížený masožravý poddruh, který zachycuje hmyz na lepkavých květenstvích. Terénní experimenty, izotopová data a modely míchání ukazují významný přenos dusíku z kořisti do Triantha, s odhadovaným 64% listu N získaného z odchytu kořisti v předchozích letech, ve srovnání s úrovněmi odvozenými pro listnatou, propletenou rostlinu, která je uznávaným masožravcem. N získaný masožravci je exportován z květů a vyvíjejících se plodů a může být nakonec přenesen na listy příštího roku. Žláznatá vlákna na kvetoucích stoncích vylučují fosfatázu, jak je vidět u všech masožravců, kteří kořist přímo tráví. Triantha To je považováno za jedinečné mezi masožravci v chytání kořisti pouze s lepkavými pasti sousedícími s jeho květinami, na rozdíl od teorie. Jeho žlázové chlupy však zachycují pouze malý hmyz, na rozdíl od větších včel a motýlů, kteří působí jako opylovači, což může omezit konflikt mezi masem a opylováním.