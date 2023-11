Ohromující snímek Země a Měsíce zachycený Orionem • Earth.com

V rámci mimořádného inženýrského počinu a mezinárodní spolupráce byla vypuštěna kosmická loď Orion, součást NASA Artemis I Mise dosáhla pozoruhodného úspěchu na poli průzkumu vesmíru. Kosmická loď byla vypuštěna asi 267 000 mil od Země a asi 40 000 mil od Měsíce, čímž překonala rekord vzdálenosti stanovený misí Apollo 13 před více než půl stoletím.

Rodinná fotografie ve vesmíru

Na tomto obrázku se kapsle Orion spolu se Zemí a Měsícem zdá být v přípravě na Zemi.Rodinný obrázek.‘ Tento ikonický obrázek představuje klíčový okamžik na cestě mise a symbolizuje vyvrcholení let pečlivého plánování a provádění.

Cesta Orionu ze Země začala před rokem, 16. listopadu 2022, kdy z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě v USA odstartovala masivní měsíční raketa NASA, Space Launch System. Bezpilotní kosmická loď Orion byla umístěna na oběžnou dráhu Země, což znamená začátek nové éry v průzkumu Měsíce.

Evropská servisní jednotka

Úspěch mise výrazně umocnil Evropská servisní jednotka, který fungoval jako vlakový motor a nejen poháněl kapsli Orion, ale také jí dodával potřebnou energii. Tato jednotka, vyvinutá společností Evropská kosmická agentura (Evropská kosmická agentura) a průmyslových týmů z více než 20 společností z celé Evropy byl důkazem mezinárodní spolupráce ve vesmírném úsilí.

Evropský servisní modul, vybavený 33 motory, hrál zásadní roli při udržování Orionu na správné cestě. Je pozoruhodné, že tato jednotka ušetřila 25 % pohonné hmoty a vytvořila o 15 % více energie, než se očekávalo. Předvedl přitom výkon, který předčil všechna očekávání.

Orion zachycuje okamžik

Jedním z pozoruhodných aspektů mise Orion bylo použití solárních polí modulu jako „selfie tyče“ k pořizování úžasných snímků. obrázky, jako je tato Země a Měsíc. Tyto snímky, včetně jednoho s logem ESA, byly pořízeny během letu a od té doby uchvacují svět.

Když se Orion přiblížil k Zemi, evropský servisní modul se oddělil od kapsle. Bez tepelného štítu shořel nad Tichým oceánem, aniž by způsobil jakoukoli škodu. Pak se posádka Orionu vrátila. Kosmická loď použila technologii rychlého vstupu k bezpečnému přistání u pobřeží Baja California v Mexiku 11. prosince 2022.

Pohled do budoucnosti: Artemis II a dál

Úspěch mise Artemis 1 otevírá cestu pro misi Artemis 2. Artemis II uvidí tři astronauty NASA a jednoho astronauta Kanadské vesmírné agentury obíhat kolem Měsíce. Sériová výroba evropského servisního modulu je pro tyto nadcházející mise zásadní a ukazuje důležitou roli Evropy při podpoře návratu lidstva na Měsíc.

Stručně řečeno, mise Artemis 1 s rekordním letem kapsle Orion nejen přepsala historické knihy, ale také otevřela novou kapitolu v lidském průzkumu vesmíru. Tato mise ztělesňuje sílu mezinárodní spolupráce a technologických inovací a dláždí cestu budoucím snahám mimo naši planetu.

Více o kosmické lodi Orion

Kapsle Orion představuje velký skok v technologii průzkumu vesmíru. Navrženo a vyrobeno NASA, je to víceúčelové vozidlo pro posádku určené k usnadnění lidského průzkumu mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Orion je klíčovou součástí misí NASA pro průzkum hlubokého vesmíru, včetně cesty na Měsíc a možná i na Mars.

Design a možnosti: technologický zázrak

Konstrukce Orionu zahrnuje pokročilou technologii pro zajištění bezpečnosti a účinnosti dlouhodobých misí v hlubokém vesmíru. Kapsle je vybavena systémy podpory života, velkými úložnými prostory pro posádku a zásoby a moderními navigačními systémy. Jeho robustní konstrukce mu umožňuje odolat drsným podmínkám vesmíru, včetně extrémních teplot a radiace.

Modul posádky: srdce kosmické lodi Orion

Modul posádky je primárním životním a pracovním prostorem pro astronauty. Je navržen tak, aby pojal až čtyři astronauty na misích trvajících až 21 dní. Jednotka je vybavena pokročilými systémy podpory života, které zajišťují obyvatelné prostředí po celou dobu mise.

Servisní modul: vylepšení letu

Servisní modul, vyvinutý ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), hraje na kosmické lodi Orion klíčovou roli. Astronautům poskytuje energii, pohon, tepelnou kontrolu, vodu a vzduch. Tento modul také obsahuje solární panely, které vyrábějí elektřinu, a motory potřebné k manévrování ve vesmíru.

Bezpečnostní funkce: Upřednostňuje pohodu astronautů

Bezpečnost je v designu Orion prvořadá. Kosmická loď je vybavena systémem přerušení startu. To by mohlo způsobit rychlé odtlačení modulu posádky od nosné rakety v případě nouze během výstupu. Tepelný štít Orionu je navíc vůbec největší svého druhu. Je schopen odolat extrémním teplotám, ke kterým dochází při opětovném vstupu do zemské atmosféry.

Mission File: The Path to Deep Space

Orion je nedílnou součástí programu Artemis NASA, jehož cílem je vrátit lidi na Měsíc a nakonec na Mars. Kapsle je vypuštěna na palubě výkonné rakety Space Launch System (SLS). SLS poskytuje tah potřebný k úniku ze zemské gravitace. Jakmile se Orion dostane do vesmíru, může cestovat na Měsíc, kde se může připojit k Lunar Gateway nebo přistát astronauty na povrchu Měsíce.

Budoucí mise kosmické lodi Orion

První zkušební let Orionu, Expeditionary Flight Test 1 (EFT-1), byl úspěšně dokončen v roce 2014. Tato bezpilotní mise otestovala klíčové systémy a připravila cestu pro budoucí mise s lidskou posádkou. Mise Artemis I je dalším milníkem, díky kterému Orion cestuje dále než jakákoli kosmická loď, která byla kdy postavena pro lidi.

Stručně řečeno, kapsle Orion je základním kamenem úsilí NASA rozšířit lidskou přítomnost hlouběji do sluneční soustavy. Díky svému pokročilému designu, robustním bezpečnostním prvkům a všestranným schopnostem není Orion jen kosmickou lodí, ale také symbolem nové éry vesmírného průzkumu.

Zatímco se lidstvo dívá směrem k Měsíci, Marsu a ještě dál, Orion bude v popředí a unese astronauty do neznámých říší hlubokého vesmíru.

