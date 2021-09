Nová nabíječka Apple MagSafe byla objevena v FCC spolu se čtyřmi novými telefony

Apple může mít na cestě novou verzi svého nabíjecího disku iPhone MagSafe. A Nový seznam FCC Pro „magnetickou nabíječku“ poprvé spatřil Blogger Dave Zatz Zobrazuje příslušenství s novým názvem modelu (A2548), které jinak vypadá shodně se současnou nabíječkou Apple (A2140). Nová nabíječka byla testována na řadě zařízení, včetně čtyř označených „Nový telefon“, které jsou rozhodně kompatibilní s očekávanými modely Apple iPhone 13.

V oficiálních dokumentech FCC není mnoho rad, co je nového. 9 až 5 Mac Poznámky Byl testován na všech čtyřech současných modelech iPhone 12 (označených jako „Legacy Phone“) a na čtyřech nezveřejněných zařízeních, což naznačuje, že tato nová nabíječka MagSafe by měla být kompatibilní s oběma generacemi. K dispozici je také diagram ukazující využití disku k nabíjení a Pár AirPodů. To je něco, co současná nabíječka MagSafe Technicky už bys to mohl udělat, ačkoli se magneticky nepřipojí k pouzdru AirPods jako u nejnovějších telefonů iPhone.

Tak co je nového? Dobře, Předchozí zvěsti Navrhli, že letošní iPhony by mohly mít v zádech zabudované silnější magnety, které mohou těžit z upraveného designu nabíječky MagSafe. Mluvilo se také o souboru Větší cívka pro bezdrátové nabíjení, a spekulace, že to může umožnit vyšší kapacitu a poté rychlejší nabíjení, což může opět vyžadovat aktualizovaný nabíjecí disk.

Nebo je to možná mírná revize, která je funkčně shodná s tím, co už je na trhu, něco 9 až 5 Mac Poznamenává, že Apple tak v minulosti učinil. Ať tak či onak, pravděpodobně bychom neměli dlouho čekat, než to zjistíme, protože se očekává, že Apple oznámí své nové iPhony tento měsíc, možná již příští týden.