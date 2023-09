Seznam slavných narozenin pro 16. září 2023 zahrnuje Celebrity Jennifer Tilly, Ed Begley Jr.

Přání k narozeninám pro Jennifer Tilly, Ed Begley Jr. a všechny ostatní celebrity, které mají dnes narozeniny. Podívejte se na níže uvedenou prezentaci, abyste viděli fotografie slavných lidí, kteří 16. září zestárli o rok, a o každém z nich se dozvíte zajímavý fakt.

Narozeniny nejvýznamnějších osobností 16. září 2023

Ed Begley Jr. pózuje se svou ženou Rachel na premiéře televizního seriálu AMC „Lucky Hank“, ve středu 15. března 2023 v londýnském hotelu ve West Hollywood v Kalifornii (AP Photo/Chris Pizzello)

Herci Ed Begley Jr. je 74 let

Zajímavost: Jeho otec byl také herec

Herec Mickey Rourke se v pondělí 11. července 2016 v New Yorku zúčastní premiéry filmu „The Infiltrator“ na AMC Loews Lincoln Square. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Herec Mickey Rourke má 71 let

Zajímavost: Býval jste ženatý s herečkou Carrie Oatis

David Copperfield (vlevo) a Chloe Gosselin se účastní světové premiéry filmu HBO „Liberty: Mother of Exiles“ v NYIT Auditorium na Broadwayi v pondělí 7. října 2019 v New Yorku. (Foto Brent N. Clark/Invision/AP)

Kouzelníkovi Davidu Copperfieldovi je 67 let

Zajímavost: Jeho druhé jméno je Seth

Herečka Jennifer Tilly se účastní premiéry 2. řady televizního seriálu „Chucky“ v Hard Rock Hotel ve středu 5. října 2022 v New Yorku. (Foto: Andy Krupa/Invision/AP)

Herečce Jennifer Tilly je 65 let

Zajímavost: Objevila se v „Cheers“ i „Frasier“, ale jako různé postavy

Richard Marks přijíždí na „Hidden Heroes of Animals Compassion Party“, která se konala v Unici Casa v sobotu 29. srpna 2015 v Culver City v Kalifornii (Foto Rob Latour/Invision/AP)

Zpěvákovi Richardu Marxovi je 60 let

Zajímavost: Napsal ústřední melodii k filmu „St. Elmo’s Fire“

Nicole Hines, zleva, Florence Pugh, Zoe Lister-Jones, Molly Shannon, Zach Braff a Ignacio Diaz Silverio se v pondělí 20. března 2023 v New Yorku účastní speciální projekce filmu „A Good Person“ v Metrograph. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Herečce Molly Shannon je 59 let

Zajímavost: Dvakrát moderoval Saturday Night Live

Amy Poehler, vlevo, Natasha Lyonne a Aubrey Plaza se účastní Time100 Gala, oslavujícího 100 nejvlivnějších lidí na světě, ve Frederick P. Rose Hall, Jazz v Lincoln Center ve středu 26. dubna 2023 v New Yorku. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Herečce Amy Poehler je 52 let

Zajímavost: Chystá se zopakovat si roli Joy v „Inside Out 2“

Flo Rida vystoupí během Shorty Gras v podání Krewe of Freret na Mardi Gras World v sobotu 11. února 2023 v New Orleans. (Foto: Amy Harris/Invision/AP)

Rapperovi Flo Ridovi je 44 let

Zajímavost: Skutečné jméno je Tramar Dillard

Alexis Bledel dorazí na 70. předávání cen Emmy v pondělí 17. září 2018 do Microsoft Theatre v Los Angeles. (Foto: Danny Moloschuk/Invision pro televizní akademii/AP Images)

Herečce Alexis Bledel je 42 let

Zajímavost: Je původem z Houstonu

Madeline Zima pózuje na premiéře minisérie FX „The Patient“ v úterý 23. srpna 2022 v Neuehouse Hollywood Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Herečce Madeleine Zima je 38 let

Zajímavost: Obě její mladší sestry jsou také herečky

Priyanka Chopra Jonas a její manžel Nick Jonas sedí v Royal Box před finále ženské dvouhry mezi Češkou Vondroušovou a Tunisankou Ons Jabeur 13. dne tenisového mistrovství Wimbledonu v Londýně, v sobotu 15. července 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

Zpěvákovi Nicku Jonasovi je 31 let

Zajímavost: Byl hostitelem a hudebním hostem epizody SNL v roce 2021

Další celebrity, které mají dnes narozeniny

Herečka a zpěvačka Janice Paige („Please Don’t Eat the Daisies“) se dožívá 101 let. Herci George Chakiris („West Side Story“) je 91 let. Zpěvačce Martha and the Vandellas Betty Kelly je 79 let. a bubeník Kenny Jones (Little Faces, The Who), 75. Herečce Susan Rutan („LA Law“) je 75 let. Zpěvák Bellamy Brothers David Bellamy, 73 let. Komik Lenny Clarke („Sirens“, „Rescue Me“) 70 let. Kytarista Earl Klug slaví 70 let. Herec Christopher Rich („Reba“, „Murphy Brown“) oslaví 70 let. Televiznímu moderátorovi počasí Marku McEwenovi je 69 let. Country zpěvák Terry McBride má 65 let. Herci Gene Brooke („Chicago Hope“) je 63 let. Zpěvákovi Marcu Anthonymu je 55 let. Moderátorovi talk show Tamron Hall je 53 let, herci Tox Olagundoye („Castle“) je 48 let, zpěvákovi Musiqovi 46 let, herečce Sabrině Bryan („The Cheetah Girls“) je 39 let a herci Ian Harding ( „Pretty Little Liars“), 37 let. Herečce Kayle Pratt („Tlustý Albert“, „Dr. Dolittle“) je 37 let. Zpěvákovi Teddymu Geigerovi je 35 let. A herci Billymu DeYoungovi („The Marvelous Mrs. Maisel“) je 34 let.

Další oblíbené nebo historické narozeniny 16. září

James Cash Penney, zakladatel J.C. Penney Stores

B.B. King , bluesový kytarista

Peter Falk, herec

Uriel Hershiser, bývalý nadhazovač Indiánů (65)

