„Zero Hour“ k zahájení lunární mise Artemis 1 NASA 29. srpna

CAPE CANAVERAL, Florida – Je čas na raketu NASA na nový měsíc.

Raketa s tahem 8,8 milionů liber vesmírný startovací systém (SLS) – Navrženo tak, aby bylo výkonnější než kost NASA Saturn V. Její vesmírná kapsle Orion je o třetinu větší než její předchůdce Apollo. Ani jedna ze dvou kosmických lodí však neprošla závěrečným testem: Journey to měsíc A zpět.

To se změní v pondělí (29. srpna), kdy má NASA za cíl vypustit megaraketu SLS a Orion Artemis 1testovací let, který je v popředí programu agentury Artemis na návrat astronautů na Měsíc do roku 2025. Start je naplánován na 8:33 EDT (1233 GMT) z Pad 39B zde v Kennedyho vesmírném středisku NASA. Start můžete sledovat živě online Pondělí začíná v 6:30 EST (1030 GMT).

„Pro Gila Artemise se blíží nultá hodina,“ řekl v sobotu novinářům Mike Sarafin, manažer mise Artemis 1 NASA. „Máme silný pocit očekávání.“

Příbuzný: Mise Artemis 1 NASA na Měsíc: Živé aktualizace

více: 10 divokých faktů o lunární misi Artemis 1

Tato předpověď není něco, co má NASA sama. vyšší Očekává se 200 000 diváků (Otevře se na nové kartě) Chcete-li zde potopit floridské vesmírné pobřeží, podívat se na první měsíční raketu NASA, která létala po více než 50 letech. Jejich naděje odrážejí předpovědi NASA o úspěšné misi, kde úspěch není zdaleka jistý.

„Je to velmi riskantní mise,“ řekl Jim Frey, přidružený administrátor NASA pro vývoj průzkumných systémů. „Máme spoustu věcí, které se mohou během mise pokazit na místech, kde bychom se mohli dostat domů dříve, nebo bychom museli jít domů na potrat.“

Ve skutečnosti se mise nemusí vůbec spustit.

„Náš potenciální výsledek v pondělí je, že můžeme jít z okna nebo můžeme uklidit z mnoha důvodů,“ řekl Sarafin. „Nebudeme slibovat, že v pondělí půjdeme dolů.“

NASA má dvouhodinové okno na pokus o start Artemis 1 v pondělí, které končí v 10:33 EDT (1433 GMT). Brzy v okně je 80% šance na dobré počasí, i když později během dne klesá na 60% kvůli možnosti deště. NASA má v případě potřeby záložní dny startu 2. a 5. září.

v sobotu, NASA zaznamenala pět blesků v Pad 39BŽádný z úderů neovlivnil samotnou střelu SLS. Všechny zasáhly systém ochrany před bleskem polštáře, síť věžiček a drátů, které nebyly dostatečně silné, aby vzbudily obavy při startu, uvedl v nedělní aktualizaci vrchní ředitel testů NASA Jeff Spaulding.

video: Blesk udeřil do startovací rampy Artemis 1 několik dní před startem

Dlouhá cesta k odpalovací rampě

NASA se už téměř dvě desetiletí snaží postavit obří novou raketu. V roce 2004 agentura oznámila plány na vypuštění masivní rakety a poté ji pojmenovala Ares Vjako součást programu Constellation k návratu na Měsíc do roku 2020. Tento program byl nakonec zrušen a nahrazen tím, co se stalo Program Artemisi když Kosmická loď Orion Přežil přechod. Pětidílné raketové posilovače na pevná paliva (o něco větší než ty používané v programu raketoplánů NASA), původně součást Constellation Ares 1. střela Ke spuštění Orionu jsem také našel nový život v SLS.

„Prošli jsme našimi výzvami, stejně jako každý jiný kus celé této rakety,“ řekl Bruce Teller, ředitel NASA pro posilovače SLS, Space.com v rozhovoru. „Každý měl své vlastní výzvy, které během těch let překonal. Teď si myslím, že jsme připraveni jít tak daleko, jak jen můžeme. To je opravdu vzrušující.“

Kongres nařídil NASA, aby postavila Space Launch System před více než deseti lety, a vyzval agenturu, aby použila starší hardware raketoplánů, jako jsou posilovače raket na tuhé palivo a jádrové motory odvozené z RS-25, k vybudování nového vozidla pro průzkum hlubokého vesmíru. Tehdy byl zacílen první zkušební let roku 2017. Je to pozadu.

„Jednoduše bych řekl, že vesmír je těžký,“ řekl v sobotu administrátor NASA Bill Nelson, který byl senátorem, když byla SLS schválena, o tom, co se agentura postupem času naučila. „Vyvíjíte nové systémy, a to vyžaduje peníze a čas.“

Jednoduché, ale agresivní cíle

Schéma měsíční mise Artemis 1 NASA během její 42denní cesty. (Obrazový kredit: NASA)

NASA Frey řekl, že má pro Artemis 1 „velmi jednoduché, ale agresivní“ cíle.

Nejprve musí mise otestovat tepelný štít Orionu, aby se ujistil, že odolá teplotám 5 000 stupňů Fahrenheita (2 800 stupňů Celsia) při návratu z Měsíce rychlostí 40 000 km/h. NASA se také chce ujistit, že SLS dopraví Orion na oběžnou dráhu Měsíce, aby zjistila, jak může kosmická loď, která má servisní modul postavený a dodaný společností Airbus, Evropská kosmická agenturaprovedené v hlubokém vesmíru.

Vesmírná agentura chce také obnovit kapsli poté, co se ponořila do Tichého oceánu, aby zjistila, jak dobře funguje celkově. NASA uvedla, že nese více než 1000 senzorů, které zaznamenávají každý aspekt letu.

v nejvzdálenějším bodě zeměOrion bude 290 000 mil od naší planety a 40 000 mil za Měsícem – nejvzdálenější tobolka, kterou posádka dosud navštívila (překonání rekordu Apollo 13 posádka v roce 1970). NASA uvedla, že její 42denní mise je výrazně delší než 10 dní, které by trval pilotovaný let.

Navzdory své délce se očekává, že mise dokončí pouze jeden a půl obletu Měsíce, protože letí po dlouhé kruhové dráze v opačném směru, než je dráha Měsíce kolem Země. Manažeři mise uvedli, že tato „obrácená oběžná dráha“ by Orion přiblížila co nejblíže asi 60 mil (97 km) a až 40 000 mil.

Uvnitř Orionu má na sobě skafandr Model „Moonikin“ Lidská torza jsou pokryta senzory pro měření radioaktivního prostředí, které budou muset astronauti Artemis vydržet. A možná nejdůležitější test: znovu vstoupit, když se Orion srazí Zemská atmosféraTrochu přeskočte a pak se vrhněte zpět do toho, co NASA nazývá „přeskočit re-entry“.

„Posouváme vůz na jeho limity a opravdu klademe důraz na připravenost posádky,“ řekl Sarafin.

Existují také některé vědecké cíle. The Mise Artemis 1 obsahuje 10 mini kostek Testovat technologie pro průzkum hlubokého vesmíru. jeden volal NEA Scoutspoužije sluneční plachtu k opuštění Měsíce při hledání malého asteroidu, zatímco ostatní budou podporovat projekty Artemis poblíž Měsíce.

„Někteří z nich testují technologii pro navigaci v hlubokém vesmíru. Máme jednu, která cestuje daleko a narazí na asteroid,“ řekl Jacob Blecher, hlavní výzkumný vědec z ředitelství mise pro vývoj průzkumných systémů NASA. „Někteří z nich se však zaměří více na Měsíc, aby provedli měření pohybu, ve skutečnosti zmapovali, kde jsou některé vodní usazeniny.“

Astronauti se vracejí na Měsíc

Umělcova ilustrace kosmické lodi SpaceX na Měsíci. (Obrazový kredit: SpaceX)

Pokud vše půjde dobře v Artemis 1, NASA bude následovat Artemis 2pilotovaný let, který vyšle čtyři astronauty na misi obletět Měsíc v roce 2024. Interval mezi misemi zčásti čeká a uvidíme, jak si Orion povede, a také dokud NASA nebude moci použít některé z avioniky Artemis 1 a další komponenty na palubě pilotovaný let.

A pokud bude mise Artemis 2 úspěšná, NASA doufá, že na ni naváže první přistání člověka na Měsíci v 21. století. Artemis 3 V roce 2025. To přistání na Měsíci, které vyšle astronauta – mezi ně První žena na Měsíci – U jižního pólu Měsíce se nespoléhejte na faktory mimo SLS a Orion.

NASA potřebuje nové skafandry a masivní přistávací modul k dokončení mise Artemis 3. SpaceX obrovská budova Hvězdná loď Zatímco další společnosti vyvíjejí přistávací vozidlo NASA na Měsíc Kosmické skafandry Artemis. Pokud se některá ze složek zpozdí, ovlivní to plány agentury.

„Kdyby naše obleky nebyly připravené, nepřistáli bychom na Měsíci a naopak, kdyby naše obleky nebyly připravené a nebyla to hvězdná loď,“ řekl Frey.

NASA ale zdůrazňuje, že se zavázala k návratu na Měsíc udržitelným způsobem, který se neomezuje na stopy, vlajky a fotografie. Agentura již postavila hardware pro Artemis 2 a budoucí boostery SLS, s plány alespoň pro Artemis 9.

NASA má smlouvy na výrobu nových komponent brána vesmírné stanice Kolem Měsíce sloužit jako odrazový můstek pro přistání na Měsíci. Trvalým cílem je MarsNelson řekl, že NASA se zaměřuje na přistání s lidskou posádkou někdy na konci 30. let 20. století.

„Tam venku je velký, velký svět k prozkoumání,“ řekl Nelson. Toto je další krok v tomto průzkumu a tentokrát jdeme s našimi mezinárodními partnery.“

E-mail Tariq Malik na [email protected] nebo ho následovat Tweet vložit. Následuj nás Tweet vložitA Facebook A Instagram.