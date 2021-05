Co dělá film „klasickým“? Kameraman říká, že to není jen starý Hollywood

Co dělá film klasikou? I když je otázka nepochybně otevřená interpretaci a osobní preference hraje hlavní roli, profesorka filmu University of Wisconsin-Milwaukee, Jocelyn Chipanyak Gillis, říká, že o ní lze uvažovat dvěma způsoby.

„Obvyklým způsobem přemýšlení o tom je říci:„ Klasický film je trochu jako vrchol tvaru, “řekla. „Zachytává vše, co do té doby trochu vedlo, a je to tak trochu vyvrcholení.“

S touto definicí by vás mohly napadnout klasické hollywoodské filmy od konce 20. do konce 50. let, říká Shepanyak Gillis.

„Ale klasika tedy nemusí být jen druhem vnějšího textu postavy, ale mohou to být také filmy, které prošly zkouškou času a které opravdu milujeme stále,“ řekla.

Szczepaniak-Gillece sdílel pět klasických filmů, které musíte sledovat.

‘Zpívání v dešti’

Hudební romantická komedie z roku 1952, kterou Szczepaniak-Gillece ve svém životě viděla více než jednou, je filmem o proměně Hollywoodu na zvuk a představuje některé z největších hvězd éry, Gene Kelly a Debbie Reynolds.

Szczepaniak-Gillece řekl, že „Zpívání v dešti“ je klasický film z několika důvodů. Objevila se na konci zlatého věku Hollywoodu a zachytila ​​řemeslné umění, které Hollywood v té chvíli dokázal – a dosáhlo rozsahu daleko za dobou, která ho vytvořila.

„Je to nostalgický, vizuální a zvukový popis toho, jaký byl Hollywood na konci 20. let,“ řekla. “Takže je to tak trochu hraní Hollywoodu. Díky tomu je to tak zábavné a něco, co nás povzbuzuje, abychom přemýšleli o tom, jak se film postupem času změnil.”

Markéta Lazarová

Ne všechny klasické filmy jsou americké, řekl Shepanyak-Gillis. Tento český film, který vznikl v roce 1967, je zasazen do středověku a je o střetu mezi pohany a křesťany.

Ale řekla, že to nebere tradiční historický filmový přístup. Je to sexy a plné akce, ale opravdu to má co do činění s tím, co ten okamžik v čase může cítit.

„Vzniklo to během české nové vlny, kdy se českým umělcům otevřely všechny tyto nové možnosti, částečně proto, že … Pražské jaro na konci šedesátých let, kdy sovětské síly trochu ustoupily. bývalé Československo, “uvedl Shepanyak Giles.

„Tento film je jen skvělým příkladem všech filmových možností, které v té chvíli právě vzkvétaly,“ řekla.

“Dvacáté století”

Chibanyak-Gillis uvedl, že maďarský film z roku 1989 s názvem „Dvacáté století“ sleduje dvě sestry-dvojčata, která přišla k dospělosti na přelomu 20. století a které se oddělily a vedly velmi odlišné životy.

“Je to film, který skutečně představuje milostný dopis do kina, jak film nakonec odráží všechny naše zkušenosti ve dvacátém století … a přemýšlí o tom, co to znamená pro kulturu a co to znamená pro naše společné sny a naše společné představy,” ona řekla.

Až donedávna nebyl film k dispozici ve Spojených státech, uvedl Shepanyak Gillis.

„Je to velmi krásný a okouzlující film,“ řekla. „Je to opravdu skvělý příklad starého filmu, který přichází s novým životem.“

“Moulad”

Poslední film senegalského režiséra Ousmana Sembiniho z roku 2004 Chchibanyak-Gillis uvedl, že tento „mimořádně dojímavý“ film se odehrává ve vesnici v Burkině Faso a zabývá se důsledky patriarchátu, když napětí propukne, když se ve vesnici dostává napětí „magie“ ochrana “před zmrzačením.

„Přes své obtížné téma není tento film ani střízlivý, ani smutný,“ řekla. „Jedná se o pečlivé prozkoumání sil, které nás všechny formují, a nakonec oslavu toho, jak film funguje jako politický nástroj.“

Morvern Color

Po sebevraždě jejího přítele vymyslí mladá skotská žena řadu lží o jeho nepřítomnosti a vydá se na romantickou cestu se svým nejlepším přítelem poté, co prodala svůj román jejím jménem. Chibanyak Gillis, vyrobený v roce 2002, uvedl, že představuje „postmiléniové napětí ve filmové feministické podobě“.

„(Režisérka Lynn Ramsay) je nyní známá svými nesouvislými thrillery a tiššími dramaty, které se ptají na místní dopady potrestání globálních kapitálových toků na nespokojenou mladou ženu s bezútěšnou budoucností,“ uvedla.