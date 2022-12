Spojení Kingston-Liberec společnosti JOA je průkopnickým krokem ve sportovní filmové tvorbě

Rok 2023 se rýsuje jako další historický rok pro Jamajskou olympijskou asociaci (JOA) s několika týmy, které se již kvalifikovaly na El Salvador Central American and Caribbean Games (CAC) v červnu a Santiaga Pan American Games v říjnu 2023.

Mužské a ženské ragbyové a ragbyové hokejové týmy si upevnily svá místa na hrách a Sunshine Girls se objeví na hrách CAC a měly by zvednout titul při zahájení tohoto sportu na šampionátu.

„Zvyšování počtu sportů, ve kterých je Jamajka zastoupena na mezinárodní scéně, a prohlubování zásoby soutěžních talentů jsou nespornými strategickými cíli JOA, protože zapojujeme naše členy do kampaně ‚Sport for Excellence‘,“ Christopher Samuda, prezident JOA, zdůrazňující nutnost poskytnout mládeži na Jamajce seznam možností ve sportu.

Finanční podpora je kritickou složkou úspěchu a JOA pokračuje ve financování toho, co někteří nazývají „minisporty“ ve stanovené strategii, která jim má pomoci dostat se na světovou scénu. Generální tajemník/CEO JOA Ryan Foster uvádí plán nadřízeného orgánu na pravou míru: „Úspěšná investiční strategie ve sportu musí být vícenásobná, nikoli individualistická, pokud jde o zacházení se sportem. Musí být spíše demokratická než centralizovaná ve svých výdajích. Musí být represivní.“ „Není to tunel v investování talentů a musí být inovativní při dosahování zisků a zajišťování udržitelnosti.“

Adjani Burton, kapitán jamajského mužského hokejového týmu, podporuje přístup JOA a dívá se na zápasy optimisticky. „Vážíme si financování od JOA, protože nám velmi pomůže v naší přípravě na CAC Games a mimo ně. Doufáme, že jak se tým rozrůstá a vyvíjí, více korporátních firem si toho všimne a poskytne podobnou úroveň podpory. Jsme navždy děkujeme společnosti JOA za to, že nás vždy podporuje, a doufáme, že to bude pokračovat i nadále.“ the long „.

Domácí růst olympijského sportu ragby a jeho zastoupení v mezinárodním měřítku se vzájemnými vystoupeními na Světovém poháru v ragby a Hrách Commonwealthu inspirovalo Bruce Martina, hlavního trenéra, aby řekl: „JOA si uvědomuje, že toto je vyvrcholení mnoha let tvrdá práce a přísná oddanost našim hráčům na jejich cestě k dynamickým pohybům jamajského ragby.“ A JOA sdílí naše nadšení stejnou měrou.“

Strategickým směřováním JOA je také národní trenér surfování Icah Wilmot, který podporuje politiku řídící národní federace „Sport pro všechny“ „Vážíme si podpory a odhodlání JOA k růstu surfařského týmu“.

Prezident Jamajské boxerské federace Stephen „Bomber“ Jones vyjádřil uznání za oddanost JOA tomuto sportu a karibskému mistrovství v boxu a řekl: „Skutečnost, že JOA nám může opět pomoci a zajistit, aby tým Jamajky mohl být dobře zastoupen, je obrovská a budeme na to hrdí“ Být sportem v armádě pro hry CAC.

Fabian Stewart, prezident Jamajské hokejové asociace, potvrdil: „JOA je celoživotním partnerem při rozvoji pozemního hokeje na Jamajce v souladu s olympijskými ideály a posláním. Představenstvo nadále podporuje úsilí Jamajské hokejové asociace a její národní program.“ který je formulován v naší strategické kampani za národní dokonalost.“

S olympijskými hrami v Paříži v roce 2024 na obzoru by si někteří mohli myslet, že JOA považuje CAC a Panamerické hry za cvičení v oblečení. „Pro JOA je každá hra zlatou a rovnou příležitostí pro naše krajany ve sportu, aby soutěžili o své nároky na dokonalost,“ řekl Foster.

JOA oficiálně zahájí v lednu příštího roku svou kampaň „Highway to El Salvador and Santiago“, protože pokračuje v psaní a psaní historie tohoto sportu.