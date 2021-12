Omikronová varianta objevená v odpadních vodách v Altamonte Springs

Přestože v nemocnicích zatím nejsou žádné potvrzené případy, varianta Omicron je ve střední Floridě. Manažer města Altamonte Springs Frank Martz v sobotu oznámil, že varianta byla objevena v městských odpadních vodách poté, co ve čtvrtek odebral vzorek, a lékařský ředitel okresu Seminole Todd Hesty uvedl, že projekt odpadních vod Altamonte Springs testuje také vzorky z některého okresu Orange. „Takže nevíme, kde se to vzalo,“ řekl Hesty. „Končí v odpadních vodách, i když máme pacienty, kteří mají velmi mírné příznaky a ani neví, že je mají.“ Město testuje virus od dubna 2020. Husty řekl, že je to způsob, jak předvídat, co se stane. „Zdá se, že jde o mírnější formu COVID, což je podle mě dobrá zpráva, ale špatná zpráva je, že se začne šířit,“ řekl Hesty. Hodnota testu odpadních vod je příprava. Manažer města Altamonte Springs řekl, že tým dokáže detekovat mutace a varianty viru někdy až týden před tím, než se u infikovaných lidí rozvinou příznaky nebo je pozitivní test. „Myslím, že jsme měli dobrý pocit z toho, že už nemáme pandemii ve střední Floridě,“ řekl Hasty. „To znamená, že stále šíříme tento zatracený virus COVID a znovu zmutuje. Příště to nemusí být moc hezké.“

Přestože v nemocnicích zatím nejsou žádné potvrzené případy, varianta Omicron je ve střední Floridě. Frank Martz, městský manažer Altamonte Springs, v sobotu oznámil, že alternativa byla objevena v městských odpadních vodách. Po odebrání vzorku ve čtvrtek. Lékařský ředitel okresu Seminole Todd Hesty uvedl, že projekt odpadních vod Altamonte Springs testuje také vzorky z některých okresů Orange. „Takže nevíme, kde to je [variant] „Skončilo to v odpadních vodách, i když máme pacienty, kteří mají velmi mírné příznaky a ani neví, že je mají,“ řekl Hesty. READ Hlavní lékař varuje, že virus Covid může být stejně smrtelný jako výskyt eboly - RT World News Město testuje virus od dubna 2020. Husty řekl, že je to způsob, jak předvídat, co přijde. „[Omicron] „Zdá se, že jde o mírnější formu COVID, což je podle mě dobrá zpráva, ale špatná zpráva je, že se začne šířit,“ řekl Hesty. Hodnota testu odpadních vod je příprava. Manažer města Altamonte Springs řekl, že tým dokáže detekovat mutace a varianty viru někdy až týden před tím, než se u infikovaných lidí rozvinou příznaky nebo je pozitivní test. „Myslím, že jsme měli dobrý pocit z toho, že už nemáme pandemii ve střední Floridě,“ řekl Hasty. „To znamená, že stále šíříme tento zatracený virus COVID a znovu zmutuje. Příště to nemusí být moc hezké.“