Tým polských a českých vědců vytváří prototyp kvantových peněz

Karel Lemmer, Foto: Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Docent Karel Limmer z univerzity, který se podílel na výzkumu, který vedl k prototypu „kvantové bankovky“, mi řekl více o kvantovém světě a o tom, jak daleko kvantové peníze ušly od doby, kdy se na ně poprvé myslelo.

„Když byl poprvé navržen protokol o kvantových penězích, situace byla velmi odlišná od toho, co známe dnes. Jeden příklad: když došlo na experimenty v laboratoři, nemohli jsme v té době implementovat ani základy kvantových hradel od té doby hodně kupředu „A dnes jsme schopni distribuovat kvantové informace na mnohem delší vzdálenosti, například až desítky kilometrů, takže se k tomu dostáváme pomalu, a proto je zkrátka přehodnocení tohoto konceptu ještě více. teď důležité.“

Je pravda, že s kvantovým počítáním vzroste potřeba kvantových peněz? Kvantové počítače nyní usnadní hackování digitálních peněz…

„To je naprostá pravda, pokroky v kvantovém zpracování informací samozřejmě neohrozí klasické fiat peníze, ale ohrozí digitální měnu Bitcoin je založen na klasických šifrovacích algoritmech a pomocí kvantových počítačů budou moci tyto algoritmy hodně prolomit. Mohlo by to utvářet výpočetní techniku.“ Quantum je hrozbou nejen pro klasickou digitální měnu, ale také pro klasickou zabezpečenou komunikaci, jako je například šifrování RSA co může poskytnout kvantová fyzika, pokud jde o peníze a kryptografii.

Jaké výhody nabízí kvantová fyzika při vydělávání ultra bezpečných peněz?

„No, samozřejmě, že v kvantovém světě jsou jiná pravidla než v klasickém světě a to, co zažíváme každý den, v klasickém světě lze dokonale replikovat, alespoň v principu si můžete vzít list.“ papíru a vytvořte si jeho dokonalou kopii ve svém vlastním kopírovacím stroji Ale v kvantovém světě jsou věci velmi odlišné, existuje základní zákon, který zakazuje vytvářet kopie neznámého kvantového stavu: pokud vám dáte foton nebo jakýkoli jiný systém v neznámém kvantovém stavu, nemůžete vytvořit dokonalou repliku. Toto je základní kámen bezpečnosti kvantových peněz a kvantové kryptografie.

Základní použitou částicí je foton, použitý v univerzitním projektu k vytvoření kvantového „účtu“, je to tak?

„Správně. Kvantové peníze samozřejmě nemají nic společného s něčím takovým, jako jsou fyzické bankovky, které mají na sobě nějaké atomy – to byl pravděpodobně nápad v 70. letech. Nyní jsme tento koncept přezkoumali a došli jsme k závěru, že pokud kvantové peníze se stávají věcí… „V budoucnu to bude s největší pravděpodobností série fotonů posílaných po bezdrátových linkách nebo optických vláknech. Světlo je ideálním nosičem kvantové informace: fotony jsou velmi odolné vůči ‚šumu‘, takže mohou být přenášeny na velké vzdálenosti přes optická vlákna, Národní banka, zdroj peněz, vydávající náhodnou sekvenci fotonů, by vůbec nebyl účet, ale náhodná sekvence fotonů nebo stavů, ve kterých byly připraveny, to. sekvence by byla bezpečná a známá pouze pro bankovní emise.“

Uvědomuji si, že je zde také vestavěný problém nebo potenciální nebezpečí, že když jsou odeslány kvantové informace, nikdy nedorazí v přesně stejné kombinaci, jako když odešly. Je to nebezpečné?

„Ve skutečném světě musíte počítat s nedokonalostmi u papírových peněz, můžete mít natržený roh nebo trochu natrženou bankovku, ale centrální banka stejně pozná, že jsou peníze pravé a přijme je. V teoretickém konceptu můžete předvídat, že distribuce fotonů by byla perfektní, ale v reálném světě máte nevýhody s kvantovými penězi, banka by musela přijmout lehce poškozenou bankovku, některé fotony by mohly chybět nebo být součástí. sekvence může být jiná a banka by musela bankovku přijmout. Rozhodující je, že musí existovat přijatelný limit pro uzavření získaného otvoru pro potenciálního padělatele.

„Pokud je prahová hodnota příliš nízká, umožňuje potenciálním padělatelům vytvořit přijatelnou bankovku, nikoli dokonalou kopii – což je zakázáno –, ale přibližnou duplikát v rámci zákonů kvantové mechaniky a prodat ji jako originál, aby se tak stanovila prahová hodnota padělání je nemožné a bankovky jsou stále přijímány.“ Drobné poškození – to je ten pravý trik, naštěstí je to možné, a to je něco, co jsme ukázali v našem článku, kde jsme nastínili možná schémata šifrování.

Každý, kdo by měl zájem o výrobu falešného výkazu množství, by pravděpodobně sám disponoval špičkovým vybavením…

„Možná je to high-tech, ale je to určitě dosažitelné i se současnou úrovní technologie, dokázali jsme to, takže je to určitě proveditelné, ale v jiných laboratořích po celém světě.“

„Stále čekáme na kvantovou paměť, kde lze uložit kvantové peníze.“





Pokud kvantové peníze ještě neexistují, jaký časový rámec byste jim přidělili? dekáda? Dvě dekády?

„Pravděpodobně několik desetiletí, jak vidíte, stále čekáme na kvantovou paměť, kde lze kvantové peníze ukládat. Nyní jsme schopni distribuovat kvantové peníze a jsme toho plně schopni velmi podobné kvantové kryptografii, která byla komerčně dostupná před deseti lety.“ „Ale pro kvantové peníze budeme potřebovat něco jako kvantovou ‚peněženku‘ – úložiště a to se tam těžko dostane, možná pár desetiletí nebo půl století. „