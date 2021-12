Wordle: Co to je a proč o tom všichni tweetují?

Jazyk moci



Pokud váš kanál na Twitteru vypadá podobně jako ten můj, všimnete si něčeho trochu divného. Tweety se čtverečky. Žluté čtverečky, zelené čtverečky, šedé čtverečky…

Vypadají trochu takto:

⬜⬜⬜🨜

🨌

👨🏻💕

🟩🩩🩩🩩🩩 Wordle 183 4/6 posedlý. – Mark Serrels 19. prosince 2021

Ano, toto je můj tweet. Ano, Stal ses člověkem Wordle.

Tak co to sakra je? je Wordle? Dobrá otázka.

Co je Wordle?

Wordle je každodenní slovní hra, kterou můžete najít online tady. Je to zábavné, jednoduché a – možná zásadní – hratelné pouze jednou denně.

Mohu se pokusit vysvětlit pravidla, ale samotná stránka odvádí skvělou práci při vysvětlování pravidel.

Slovo



V podstatě slovní hra, Wordle dává hráčům šest šancí uhodnout náhodné pětipísmenné slovo. Jak je uvedeno výše, pokud máte správné písmeno na správném místě, zobrazí se zeleně. Správný znak se objeví na nesprávném místě žlutě. Písmeno, které se ve slově nenašlo Který Skvrna se zobrazí šedě.

Jednoduché, že? Ano, jednoduché, ale také neuvěřitelně působivé.

Takže je to jen hra se slovy? To je toho…

Ano, je to jen hra se slovíčky, ale je tu pár drobných detailů, které všechny pobláznily.

Existuje pouze jedna hádanka denně.

To vytváří určitou úroveň sázek. Ve Wordle můžete dostat pouze jednu ránu. Pokud se mýlíte, musíte počkat do zítřka na zcela novou hádanku.

Každý hraje úplně stejnou hádanku!

To je zásadní, protože to usnadňuje spojení s přítelem a chatování o hádance dne. „Dnešek byl těžký!“ „Jak jsi jel?“ „rozuměl jsi?“

Což nás přivádí k dalšímu bodu…

Je snadné sdílet své výsledky!

Jakmile úspěšně nebo neúspěšně dokončíte hádanku pro daný den, budete vyzváni, abyste se podělili o svou dnešní cestu Wordle. Kdybyste tweetovali fotku, vypadala by takto…

⬜🏻⬜⬜

⬜🟩🩜⬜🩩

⬜🟩🩜⬜🩩

⬜🟩🩜⬜🩩

🟩🩩🩩🩩🩩 Wordle 184 5/6 Začínám se u toho trochu potit! – Paul se stane (paulpuccio) 21. prosince 2021

Všimněte si, že slovo a znaky, které jste vybrali, jsou skryty. Vše, co se objeví, je vaše cesta ke slovu v řadě žlutých, zelených a šedých čtverců.

Je to velmi přesvědčivé. Pokud to snadno získáte, možná na druhý nebo třetí pokus, je tu věc, kterou se můžete pochlubit Musí Ukažte svým sledujícím, jak jste chytří, a sdílejte.

Pokud to pošesté dostanete z kůže, je to také skvělý příběh. Ale co je nejdůležitější, hlavolam sám o sobě není poškozen.

OMG stalo se 🟩🩩🩩🩩🩩 Wordle 184 1/6 – Jason Eames 🅽🅸🅲🅴 (@jasonimms) 21. prosince 2021

Wordle tedy není jen hra se slovy, je to začátek konverzace a šance předvést se na sociálních sítích. To je důvod, proč se tak rychle šíří.

Kdo vytvořil Wordle?

Wordle je dílem Joshe Wardlea. Lidé online si ho mohou velmi dobře pamatovat jako tvůrce Place, naprosto divokého kolaborativního uměleckého projektu/sociálního experimentu, který v dubnu 2017 rozpoutal internet.

Místo bylo online společným prostorem, který umožňoval doslova komukoli bojovat o to, co tam bylo nakresleno. To vedlo k tomu, že obrovské, rozlehlé komunity bojovaly o prostor na této obří online nástěnce.

Nakonec to dopadlo takto:

reddit



Wordle byl zmíněn v New York Times v listopadu, ale opravdu získal trakci, když byl v pátek přidán prvek sdílení.

Do aplikace Wordle bylo přidáno tlačítko Sdílet, které pro vás vytvoří mřížku emotikonů bez spoilerů. křičet na Tweet vložit Chcete-li vytvořit skvělý způsob, jak sdílet své výsledky každý den. 👇 ⬛⬛⬛⬛⬛

⬛🩛⬛

🟩🩩🩩🩩🩩 WordPress 180 3/6 Snaž se: https://t.co/pZTmeT1p7E – Josh Wardle (@powerlanguish) 16. prosince 2021

V příspěvku na Redditu Wardle řekl, že chce, aby se Wordle cítili jako croissant, „úžasná svačina“, kterou si jednou za čas vychutnáte. To je důvod, proč existuje pouze jedna hádanka denně. „Moc jsem se bavil a ztratily své kouzlo,“ vysvětlil.

Souhlas.