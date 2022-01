Mezinárodní výsledky Adelaide, Priscilla Hon, Petra Kvitová, Hon

Australská tenisová trenérka Priscilla Hoonová dosáhla největšího vítězství své mladé kariéry na Adelaide International, když v pondělí porazila dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou 6:7, 7:5, 6:2.

Vítězství 23leté hráčky nad Kvitovou, závodnicí, která se umístila na 246. místě nad ní, bylo prvním vítězstvím nad hráčkou z 20 let kariéry.

Velká nepříjemnost je ještě působivější, když vezmete v úvahu odměny za kariéru dvojice, protože Honův výdělek 696 000 A$ bledne ve srovnání s ohromujícími 33 miliony A$ Kvitové.

Byl to triumfální okamžik pro 263. svět, který jako by zcela nevěřil tomu, co se stalo v bitvě 2 hodiny 19 minut ve slavném tenisovém centru Memorial Drive.

„Teď to nevypadá jako skutečné,“ řekl Hon.

„Jsem tak šťastný, ani nedokážu vysvětlit, jak moc.

„Čekal jsem na tento okamžik.“

V prvním setu to byl intenzivní boj, žádný z hráčů neztratil jeho podání, ale Kvitová prokázala svou sílu tím, že v tiebreaku běžela brzy a nikdy se nevzdala.

Priscilla Hon má zatím největší výhru své kariéry. (Foto Brenton Edwards/AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Zdálo se, že česká hvězda porazila Hoonovou ve druhém setu, když brejkla Australanku a postoupila 4:2.

Rodačka z Brisbane se však vrátila a dvakrát smečovala Kvitovou na cestě k vyrovnání skóre o jeden set.

Hon od té chvíle nikdy nesundala nohu z plynu a v posledním setu se hnala do vedení 4:0.

Vítězství nad Kvitovou bylo jeho prvním vítězstvím nad týmem Hon. (Foto Brenton Edwards/AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Kvitová dokázala zvítězit ve dvou zápasech, ale nakonec to nestačilo, Hon završil největší trapas své mladé kariéry.

Výhra byla ještě sladší kvůli Honově dlouhé odstávce kvůli zranění stehna v loňském roce.

„Zranění jsem měl asi rok, takže jsem byl více nadšený, že vyjedu na turné a soustředím se na to, co jsem chtěl posledních pár let dělat,“ řekl Hon.

„Jsem velmi hrdý na to, jak jsi obstál na konci – tvrdě jsem na tom pracoval a buď v klidu.“

„Velcí chlapi ti to evidentně nedají, takže se o to musíš hodně snažit.“