Francouzské volby: Macron na prvním místě, Le Penová tvrdě závodí

Paříž (AFP) – Francouzský prezident Emmanuel Macron je v pole position, aby vyhrál nedělní znovuzvolení ve druhém kole prezidentských voleb v zemi, ale jeho náskok před krajně pravicovou rivalkou Marine Le Penovou závisí na jedné velké nejistotě: na voličích, kteří se mohou rozhodnout zůstat. Domov. .

Macronovo vítězství v tomto hlasování – které by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro budoucí směřování Evropy a snahy Západu zastavit válku na Ukrajině – Stal by se tak prvním francouzským prezidentem, který vyhrál druhé funkční období za posledních 20 let.

Všechny průzkumy veřejného mínění se v posledních dnech sbližují k vítězství 44letého proevropského centristy – ale rozdíl mezi jeho nacionalistickým rivalem se značně liší, od 6 do 15 procentních bodů v závislosti na průzkumu. Průzkumy také předpovídaly rekordní nárůst počtu lidí, kteří budou volit prázdné nebo vůbec.

Francouzská zámořská území umožnila voličům v sobotu začít hlasovat ve volebních místnostech, které sahaly od karibského pobřeží Antil až po savany Francouzské Guyany na jihoamerickém pobřeží.

Na francouzské pevnině dělníci v sobotu sestavili platformu pod Eiffelovou věží, kde se očekává, že Macron přednese svůj povolební projev, ať už vyhraje, nebo prohraje.

První kolo ve Francii 10. dubna vyřadilo 10 dalších prezidentských kandidátů a kdo se stane příštím lídrem země – Macron nebo Le Penová – bude do značné míry záviset na tom, co v neděli udělají příznivci poražených kandidátů.

Otázka je to těžká, zvláště pro levicové voliče, kteří nemají rádi Macrona, ale nechtějí vidět ani Le Penovou u moci. Macron vydal několik výzev k levicovým voličům V posledních dnech doufají v jejich podporu.

„Zamyslete se nad tím, co říkali britští občané pár hodin před Brexitem nebo (lidé) v USA před Trumpovými volbami: ‚Nepůjdu, jaký to má smysl? „Mohu vám říct, že toho druhý den litovali,“ varoval Macron tento týden na France 5 TV.

„Takže pokud se chceš vyhnout nepředstavitelnému…vyber si sám!“ Naléhal na váhavé francouzské voliče.

Oba soupeři se v posledních dnech před nedělními volbami hádali, Středeční střety v televizní debatě tváří v tvář . Během víkendu není povolena žádná kampaň a hlasování je zakázáno.

Macron argumentoval, že půjčka, kterou si Le Penova krajně pravicová strana vzala v roce 2014 od ruské české banky, ji špatně připravila na to, aby se mohla vypořádat s Moskvou během její invaze na Ukrajinu. Řekl také, že její plány zakázat muslimským ženám ve Francii nosit šátek na veřejnosti by vedly k „občanské válce“ v zemi s největší muslimskou populací v západní Evropě.

„Když vám někdo vysvětlí, že islám rovná se islamismus rovná se terorismus rovná se problém, je jasné, že se tomu říká krajní pravice,“ oznámil Macron v pátek na rádiu France Inter.

Macron ve svém vítězném projevu v roce 2017 slíbil, že během svého pětiletého funkčního období „udělá vše“, aby Francouzi neměli důvod volit extremisty.

O pět let později tato výzva dosud nebyla splněna. Le Penová upevnila své místo na francouzské politické scéně tím, že se přejmenovala na méně extrémní.

Tentokrát se kampaň Le Penové snažila nalákat voliče, kteří se potýkají s rostoucími cenami potravin a energií v důsledku dopadů ruské války na Ukrajině. Třiapadesátiletý kandidát uvedl, že nejvyšší prioritou bude snížení životních nákladů Pokud by byla zvolena první ženskou prezidentkou Francie.

Na svém posledním shromáždění ve městě Arras na severu země kritizovala Macronovo „tragické“ prezidentování.

Prohlásila: „Ani se nezmiňuji o imigraci nebo bezpečnosti, protože si myslím, že žádný Francouz si nemůže nevšimnout selhání Macronovy politiky…jeho ekonomický rekord je také katastrofální.“

I kdyby byl Macron znovu zvolen, „je tu velký problém,“ řekl politolog Marc Lazar, vedoucí historického centra ve Sciences Po. „Velký počet lidí, kteří budou volit Macrona, nebude hlasovat pro tento program, ale protože odmítají Marine Le Pen.“

Řekl, že to znamená, že Macron bude v zemi čelit „značné míře nedůvěry“.

Macron slíbil, že změní francouzskou ekonomiku tak, aby byla nezávislejší a zároveň chránila sociální dávky. Řekl, že bude i nadále usilovat o silnější Evropu.

Jeho prvním funkčním obdobím otřásly protesty Žlutých vest proti sociální nespravedlnosti, pandemii COVID-19 a válce na Ukrajině. Zejména Macron byl nucen odložit velkou penzijní reformu, kterou podle svých slov znovu spustí brzy po svém znovuzvolení, aby postupně zvýšil minimální věk odchodu do důchodu ve Francii z 62 na 65 let. Říká, že je to jediný způsob, jak zachovat výhody proudí pro důchodce.

Francouzské prezidentské volby jsou ostře sledované i v zahraničí.

Středoleví lídři v Německu, Španělsku a Portugalsku ve čtvrtek v řadě evropských novin naléhali na francouzské voliče, aby ho zvolili před jeho nacionalistickým rivalem. Upozornili na „populisty a krajní pravici“, kteří považují Putina za „ideologický a politický model opakující jeho šovinistické myšlenky“.

Lazar řekl, že vítězství Le Penové by bylo „bolestným okamžikem nejen pro Francii, ale i pro Evropskou unii a pro mezinárodní vztahy, zejména se Spojenými státy“, a poznamenal, že Le Penová „chce vzdálený vztah mezi Francií a Spojenými státy. .“

V každém případě bude nedělní vítěz brzy čelit další překážce ve vládnutí ve Francii: parlamentní volby v červnu rozhodnou, kdo ovládne většinu křesel ve francouzském Národním shromáždění.

Vskutku, bitvy slibují, že bude těžké bojovat.

___

K tomuto příběhu přispěli novináři agentury AP Kathryn Jaschka a Jeffrey Schaeffer.

___

Sledujte zpravodajství AP o francouzských volbách na https://apnews.com/hub/french-election-2022