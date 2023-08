Baldur’s Gate 3 patch 2 rozšíří epilog a konec Karlacha

Druhá velká oprava k Baldurova brána 3 Zlepší výkon hry – zejména v kapitole 3, kde se často bojuje – a začne tlačit na rozšíření epilogu hry, včetně končící inkarnace Karlacha, jak mnoho fanoušků požadovalo.

Vyplývá to z nové komunitní aktualizace vývojáře Larian Studios, Publikováno na Steamu Úterý. Vývojář nebyl konkrétní ohledně načasování patche 2, ale řekl, že je „hned za rohem“. Larian aktualizuje hru působivým tempem od jejího spuštění před čtyřmi týdny, což již vedlo k vydání několika oprav hotfix a jedné velké záplaty na drcení chyb.

S patchem 2 tým řekl, že jeho zaměření se rozšíří nad rámec oprav chyb na zlepšení výkonu a odpovědi na některé z nejčastějších požadavků fanoušků. Larian také nějakou dobu trvalo, než se zabýval rozšířenými komunitními zprávami o „zkráceném obsahu“, který byl extrahován z dat, a odmítl tvrzení, že by to byl výsledek spěchajícího vydání hry. Larian tvrdil, že většina hlášeného obsahu byla buď výsledkem chyb – například reakce společníků nehrají tak, jak by měly – nebo záměrných kreativních rozhodnutí, která Larian učinil pro dobro hry.

Jedním z takových rozhodnutí, řekl Larian, bylo zjednodušit finále hry, „protože jsme se báli, že závěrečné cutscény budou příliš dlouhé a mohly by ubrat na epičnosti zážitku“. Nicméně, toto je revidováno tváří v tvář zklamání publika z vyřešení – nebo jeho nedostatku – mnoha příběhových vláken. „Očividně s námi všichni nesouhlasí! Takže s tím něco uděláme.“

Mnoho hráčů má pocit, že společník Karlach na konci hry neslouží dobře a toto je první část epilogu, kterou Larian rozšíří v příštím patchi. První, ale ne poslední. „Začínáme rozšiřovat epilogy a první výsledky toho uvidíte v patchi 2 s přidáním nového volitelného konce s Karlachem,“ řekl Larian. „Je to ohnivé a dojemné a dává tomu konec, který si zaslouží.“

Dalším hlavním cílem patche 2 je zlepšit výkon hry ve všech oblastech, ale zejména v její třetí kapitole. „Baldur’s Gate je ambiciózní město samo o sobě. Technicky, příběhově i rozsahem,“ vysvětlil Larian. „Jedním z největších problémů při vytváření her je, že technologie se vždy snaží držet krok s vašimi ambicemi, a to je místo, kde jsme dostali tvrdou ránu.“ některými neúspěchy. Víme, že výkon v kapitole 3 není tak dobrý jako v prvních dvou kapitolách, ale dobrou zprávou je, že Patch 2 přináší výrazné vylepšení výkonu celé hry, konkrétněji však 3. aktu, kde to pocítíte nejvíce. „

Patch 2 také nebude poslední slovo ohledně těchto vylepšení. „Během září budeme také pracovat na dalším zlepšení výkonu v kapitole 3 pomocí nové technologie, jejíž vydání trvalo o něco déle, než jsme očekávali,“ řekl vývojář.

Pokud jde o vylepšení kvality života a přidání funkcí, Larian zmínila několik funkcí, na kterých pracuje, i když se pozastavila nad tím, že se dostanou do Patchu 2. První, jak již bylo zmíněno, je schopnost změnit osobnost své postavy. Vzhled je uprostřed kampaně, ale Larian řekl: „Nemáme pro to datum vydání“.

Druhá je funkce, která umožňuje hráčům eliminovat členy kooperativní party, kteří se připojí k jejich kampaním, takže mohou pokračovat, aniž by se offline avataři přátel poflakovali jako duchové. Bylo by to zvláštně zarámované jako Withersova skříň pro svéhlavé přátele. „Jednoduše vložte všechny nechtěné členy party do tohoto bizarního kousku paniky a budou mimo dohled a mysl, dokud nebude zábavná spolupráce pokračovat,“ uvedl Larian na propagační fotografii. Larian doufá, že tuto funkci vydá „velmi brzy“, což naznačuje, že alespoň tato funkce se může dostat do patche 2.

Pro Patch 2 zatím není stanoveno datum vydání Baldurova brána 3Vydání PlayStation 5 6. září by bylo vhodné, ne?

