Požadavky na PC pro Armored Core 6 jsou méně náročné než Elden Ring

FromSoftware konečně odhalilo, jak tvrdě bude muset váš počítač pracovat, aby mohl spustit svou další mecha videohru, Primární obrněná palba Rubicon 6. Nebojte se, vše vypadá velmi rozumně. Na základě nově vydaných systémových požadavků, pokud váš důvěryhodný počítač nemá problémy se spuštěním starých hotspotů FromSoftware, Elden prstenVáš počítač se pravděpodobně spustí v pořádku Primární obrněná palba Rubicon 6 taky.

Tato informace přichází dnes jako oficiální Obrněné jádro VI Twitter účet (neříkám tomu X) Uveďte minimální i doporučené požadavky na počítačový systém pro hru, která bude spuštěna 25. srpna. A jak uvidíte, není to nic neobvyklého, zvlášť pokud jste to už někdy hráli Elden prsten na vaší plošině.

Níže jsou uvedeny minimální a doporučené požadavky pro Obrněné jádro VI.

Doporučené požadavky (zapnout sledování paprsku)

OS: Operační systém Windows 10 / Windows 11

Léčitel: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600

Paměť: 12 GB RAM

Grafika: Nvidia Geforce GTX 2070 (8 GB) / AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) / Intel ARC A770 (16 GB)

DirectX: DirectX 12 (úroveň funkcí 12.0)

úložný prostor: 60 GB

zvuková karta: Zvukové zařízení kompatibilní s Windows

Minimální požadavky (zapnuté sledování paprsku)

OS: Operační systém Windows 10

Léčitel: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800x, AMD Ryzen 5 2600

Paměť: 12 GB RAM

Grafika: Nvidia Geforce GTX 2060 6 GB nebo AMD Radeon RX 6600 8 GB

DirectX: DirectX 12 (úroveň funkcí 12.0)

úložný prostor: 60 GB

zvuková karta: Zvukové zařízení kompatibilní s Windows

Doporučené požadavky (vypnuto sledování paprsku)

OS: Operační systém Windows 10 / Windows 11

Léčitel: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600

Paměť: 12 GB RAM

Grafika: Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB) nebo AMD Radeon RX 590 (8 GB) nebo Intel ARC A750 (8 GB)

DirectX: DirectX 12 (úroveň funkcí 12.0)

úložný prostor: 60 GB

zvuková karta: Zvukové zařízení kompatibilní s Windows

Minimální požadavky (vypnuto sledování paprsku)

OS: Operační systém Windows 10

Léčitel: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600

Paměť: 12 GB RAM

Grafika: Nvidia Geforce GTX 1650 (4 GB), AMD Radeon RX 480 (4 GB)

DirectX: DirectX 12 (úroveň funkcí 12.0)

úložný prostor: 60 GB

zvuková karta: Zvukové zařízení kompatibilní s Windows

Pokud se vrátíte a porovnáte výše uvedené s Elden prstenMinimální a doporučené systémové požadavkyKupodivu jsou si dost podobné. Obrněné jádro VISpecifikace jsou ve skutečnosti v několika případech nižší. Například doporučené procesory pro starší hry jsou Intel i7-8700K a AMD Ryzen 3600X, zatímco AC6 Jde o Intel i7-7700 a AMD Ryzen 3600. Podobný příběh je i jinde.

Snad jediná věc, která je zatím „chytrá“, je to AC6 Zdá se, že vyžaduje alespoň 4 GB grafické paměti Elden prsten V minimální specifikaci ho seženete na 3 GB. Pak si znovu objednejte Soulslike GTX 1060, zatímco AC6 Tím se to snižuje na pouhou GTX 1650, takže i tam je herní mechanika celkově méně náročná.

Pokud jde o sledování paprsků, možná si to pamatujete Elden prsten vyrazit bez, Přidáno v březnovém patchi. On ona Nedopadlo to dobře. Malá hvězdička v dnes zveřejněných informacích to naznačuje Obrněné jádro VI Světelné efekty se sledováním paprsků využijete pouze během scén v „garáži“, kdy upravujete mechaniku – nikoli během skutečné akce. Proto se zdá, že výkon ray tracingu vrtné soupravy bude zbytečný než obvykle. Pěkné, pokud ho máte, ale nemusíte se bát, že o něj přijdete.

Přijít Obrněné jádro VIPo jeho vydání budou mí kolegové s nízkým rozpočtem možná muset strávit nějaký čas šťoucháním se se svou platformou IRL, než si přizpůsobí své mechaniky, ale celkově se zdá, že se tito monstrózní roboti snadno ovládají.

