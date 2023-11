Čtvrtfinále Austrálie vs Česká republika. Rozhovor Lleytona Hewitta s Alexem de Minaurem, kdy to bude? Kdo hraje, novinky

Kapitán Austrálie Lleyton Hewitt řekl, že daviscupový tým usilující o ukončení 20letého sucha o titul bude čerpat inspiraci z úspěchu australských hráčů kriketu na mistrovství světa v Indii.

Pod vedením světové dvanáctky Alexe de Minaura se Austrálie utká s Českou republikou ve čtvrtfinále finále Davisova poháru ve Španělsku v utkání, které začíná ve čtvrtek ve 2:00 SEČ.

Hewitt řekl, že Australané během minulého týdne pozorně sledovali jednání v Indii během školení ve Francii a Španělsku a pozastavili sezení, aby zachytili klíčové momenty, protože Austrálie omezila Indii na 240 lidí v Ahmedabadu.

MANCHESTER, ANGLIE – 14. září: Alex de Minaur z týmu Austrálie oslavuje s Lleytonem Hewittem, kapitánem týmu Austrálie, poté, co vyhrál svůj dvouhrový zápas proti Ugo Humbertovi z týmu Francie (není na obrázku) během utkání skupinové fáze finále Davis Cupu mezi Francií a Austrálií v v AO Areně 14. září 2023 v Manchesteru v Anglii. (Foto: Matt McNulty/Getty Images pro ITF) Zdroj: Getty Images

„Když jsme byli na hřišti, zrovna hráli bowling, takže jsme to celou dobu bedlivě sledovali a všichni jsme seděli kolem jídelny v našem týmovém hotelu a sledovali konec zápasu, což bylo skvělé. .“ „Hewitt řekl foxsports.com.au.“

Bylo to skvělé. Opět to byl případ „zády proti zdi“, protože Indie byla po celý turnaj nejlepším týmem a poté Austrálie přišla s herním plánem a musela se ho pokusit dokonale provést na největší scéně ze všech. .

„Zejména mimo domov je to opravdu o týmové kultuře a týmovém duchu a o schopnosti se navzájem podporovat a podporovat, a to všechno udělali opravdu dobře. Takže ano, doufám, že si kluci vezmou nějakou inspiraci.“ ten výsledek také… tento týden.“

Hewitt cítí podobnosti mezi australským týmem a jeho týmem, který se tento týden v Malaze snaží udělat krok vpřed poté, co loni prohrál s Kanadou ve finále Davis Cupu.

Řekl, že trenérský tým, který zahrnoval australské legendy Tony Roche a Jaymon Crabb, povzbuzoval vzájemné vztahy a označil etiku Di Minaur za klíčovou pro kamarádství.

De Minaur a další členové týmu, včetně Maxe Purcella, zarytého fanouška kriketu, jsou obzvlášť blízká skupina, která se pravidelně schází na obědech na turnajích nebo se navzájem podporují prostřednictvím skupiny WhatsApp při hraní na různých turnajích po celém světě.

„Snažil jsem se to Alexovi vštípit od prvního dne, kdy jsme ho měli, když byl pomerančovým chlapcem, když mu bylo 16 nebo 17 let, a je pro nás velmi hrdé, že můžeme jít do bitvy s ním a vést kluky na pole,“ řekl Hewitt.

„Víte, Alex mohl být náhradníkem ve finále turné na konci roku (ale) přišel sem a udělal za nás tvrdou práci, trénoval kolem kluků.

„V mnoha ohledech nastavuje laťku, protože to vidí i ostatní kluci, že hráč číslo jedna jde za společný cíl, kterého jsme zde všichni dosáhli.“

Austrálie má osm mužů, kteří se umístili ve světové stovce ve dvouhře, s výjimkou zraněného Nicka Kyrgiose, jehož hodnocení ochrany před zraněním spadá do této kategorie.

Australan Max Purcell (vpravo) slaví s kapitánem Austrálie Lleytonem Hewittem po vítězství v semifinálovém utkání Davis Cupu mezi Austrálií a Chorvatskem na sportovním stadionu Martina Karpiny v Malaze 25. listopadu 2022. (Foto Thomas Kueks/AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Hvězdný veterán čtyřhry Matt Ebden, který se minulý týden dostal do semifinále turnaje ATP Tour Finals v Turíně, drží jako hlavní hráč ve Španělsku kariérní maximum č. 4 v disciplíně a formě.

Šampioni Australian Open ve čtyřhře Rinki Hijikata a Jason Kubler, kteří minulý týden také soutěžili v Turíně, odcestovali do Španělska, aby podpořili své týmové kolegy, než aby se vraceli na přestávku do rodné země.

„Naši kluci jsou velmi těsná skupina, což mi to usnadnilo, a je to něco, na čem jsme se Rucci a Jaymon snažili pracovat zejména posledních pět let,“ řekl Hewitt.

„Podařilo se nám to nyní udělat s dobrou skupinou hráčů, kteří chtějí z Davis Cupu a hraní za Austrálii udělat prioritu ve své kariéře. Takže, když je kalendář nastaven, okamžitě si to zaznamenají do svých diářů a snaží se pracovat odtud.“

„Loni jsme byli opravdu blízko a vím, že všichni tito kluci chtějí být lepší a nikdo není lepší než Alex, takže je užitečné mít v týmu takového kapitána.“

De Minaur byl letos vítězem v Acapulcu a také dosáhl svého prvního finále Masters v Kanadě v nabité sezóně, díky které dosáhl na 11. místo v kariéře.

Hodně padá na bedra 24letého hráče vzhledem ke kvalitě zbývajících sedmi týmů, které budou v příštím týdnu soutěžit v Malaze.

Austrálie vyhrála osm z posledních devíti schůzek proti České republice, ale opozice, ve které jsou Jiří Lehička a Tomáš Macák, představuje riziko.

Dva mladí čeští hráči prorazili na grandslamu v roce 2023 a kvalifikovali se do finále tím, že v září porazili srbský tým s Novakem Djokovičem, který soutěžil ve čtyřhře.

„Jsme velmi opatrní, ale cítíme se sebevědomě v našem týmu. Plně věřím hráčům, že tam mohou jít, a doufám, že pro nás odvedou svou práci,“ řekl Hewitt.

Thanasi Kokkinakis byl nahrazen Alexejem Popyrinem, který je v žebříčku kariéry na 40. místě po ‚výměně kolena‘ během tréninku v Paříži minulý týden.

Austrálie se utká s Finskem, pokud se kvalifikuje poté, co skandinávský tým ve středu porazil loňského šampiona Kanadu, kterému chyběl Felix Auger-Aliassime.

Srbové vedení Djokovičem se dokázali kvalifikovat i přes prohru s Českem ve skupinové fázi a zúčastní se druhé poloviny losování po boku Itálie, Velké Británie a Nizozemska.

Překvapivě se hostitelská země Španělsko v září nekvalifikovala.