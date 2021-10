Ostrované se setkávají s obranným detektivem Tomášem Macho

Bylo těžké získat informace o výběru Tomáše Machů pro sedmé kolo v roce 2021 od New York Islanders. Rozhodl jsem se tedy vzít věci do svých rukou, protože jaký lepší způsob, jak se o tom dozvědět více ze zdroje? V mém rozhovoru s Macho jsme hovořili o jeho zkušenostech na ledě i mimo něj a o tom, co to znamená být nyní součástí organizace Islanders.

Rozhovor s detektivem z New Yorku Islander Tomášem Macho

Chcete -li začít, můžete vyslovit své jméno, protože vím, že mnoho fanoušků přemýšlelo?

Je to Toh-mah-sh Mah-oo.

Existuje obvykle používaná přezdívka?

Ano, je to Mahi.

Jak jste se dozvěděl, že vás draftovali?

Myslím, že je to velmi zajímavý příběh, protože tady v České republice bylo kolem půlnoci a já se chystal jít spát. Zazvonil mi telefon, tak jsem telefon otevřel a viděl, že byl přijat. Byl to nádherný okamžik a jsem za to moc vděčný.

Víte něco o ostrovanech? Sledoval jsi je vůbec?

Ano, viděl jsem, že se jim v minulé sezóně opravdu dařilo, a tak jsem jim v této sezóně držel palce.

Ostrované jsou téměř prvním obranným týmem, protože vše je postaveno na obranném systému. Jako obranného člověka vás to vzrušuje nebo trochu znervózňuje, když víte, že obrana má tak velkou roli?

Myslím si, že je velmi důležité hrát v obraně, ale musíte dát nějaké góly.

Náš kapitán Anders Lee byl také vybrán v následujících kolech a nyní je kapitánem a jedním z nejlepších hráčů v týmu. Je to další pobídka s vědomím, že i když jste vyzvednuti v pozdějších kolech, můžete to udělat?

Motivem byl také návrh. Vždy je tedy snaha o postup do NHL. Ale uvidíme. Budu tvrdě pracovat a uvidíme.

Kdo byl váš oblíbený hráč, když vyrostl?

Rád sleduji ofenzivní defenzivní muže, protože víte, že jsem obousměrný defenzivní chlap. Takže jsem miloval Erica Carlsona a takové lidi.

Když se vrátíme do posledních dvou sezón, máte pocit, že COVID a pandemie vůbec ovlivnily váš vývoj?

Moc si to nemyslím. V loňském roce jsem nehrál mnoho her, takže to bylo špatné, ale pak jsem hrál druhou českou ligu a to mi opravdu pomohlo zlepšit se v mužském hokeji. Juniorská liga u nás byla pozastavena, takže v minulé sezóně to bylo velmi těžké období.

Když z toho vyjdeme, když jste zavření, je něco zábavného, ​​co jste začali dělat a co běžně neděláte?

Trávím spoustu času sledováním Netflixu, ale tvrdě pracuji i doma. Měl jsem celou sezónu lyžování a procvičování dovedností – takové věci – takže to bylo jako tréninková sezóna.

Když už mluvíme o Netflixu, jaký je váš oblíbený televizní pořad?

Krádež peněz.

Tvůj oblíbený film?

rychlý a naštvaný. Minulý týden jsem absolvoval hodiny řízení, takže teď řídím.

Máte nějaké zvláštní pověry nebo rituály, které provádíte před zápasem?

rituál? Nemyslím si. Ale když jdu na sníh, vždy jdu na sníh pravou nohou.

Už jste někdy navštívili New York?

Ne, byl jsem v Kanadě, ale nikdy jsem nebyl ve Spojených státech.

Oblíbený sportovec ve všech ohledech?

Rád hraji tenis, takže možná Novak Djokovic.

Nějaké další koníčky?

Tenis je můj první, ale také rád hraji basketbal a jezdím na kole.

Oblíbený hudebník?

Kačer.

Existuje jídlo před zápasem, které obvykle jíte?

Přepínám to, ale vždy je to nějaký druh těstovin.

macho si hraje s Jezdec HC Vítkovice Z české extraligy v této sezóně. Jako jeden z nejmladších hráčů, kteří se mohou zúčastnit vydání 2021, se těším na jeho vývoj.