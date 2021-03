Drake Patherson se rozdělil z Nového Skotska do Ottawy Senators Regionální sporty | Sportovní

Po letech, kdy musel brousit, jen aby dal nohu do dveří, nyní Drake Patherson vypadá jako hráč v hlavním vysílacím čase v NHL.

Dvaadvacetiletý rodák z New Minasu již není prací na částečný úvazek v Ottawě Senators, ale spíše střelcem první linie na plný úvazek s dosud nejlepšími výsledky.

Patherson ve své poslední sérii šesti zápasů skóroval s 10 body a nevypadá to, že se v dohledné době ohlédne. Nyní je druhým nejlepším střelcem v týmu s 21 body v 33 zápasech, pouze s jedním krajním obráncem vedoucího Bradyho Tkachuka.

„Bylo to úžasné,“ řekl Patterson v nedávném telefonickém rozhovoru z Ottawy. “Cítil jsem se pohodlněji každý den, když jsem přišel na stadion. Myslím, že kdykoli jsem se dostal do nové ligy, měl bys cítit věci na začátku a to je to, co jsem trochu udělal. Hrál jsem s některými elitními hráči na moje řada byla uvedena na několik pozic pro úspěch, takže se ztratila. Zatím to byla skvělá sezóna a užijeme si spoustu legrace. “

Pravý útočník Ottawa Senators Drake Patherson (19) vstřelil gól proti brankáři Calgary Flames Jacobovi Markstromovi (25) během penaltového rozstřelu 7. března v Squabank Saddledom. – Sergey Bielsky – USA Today Sports

Je to třetí sezóna pro profesionály v Bathersonu, ale první, která neměla dlouhá kouzla u nezletilých. V letech 2018–2019 nastoupil za seniorský ligový tým jako nováček, ale v 59 zápasech byl na farmě u Belleville Senators z AHL. V loňském roce pokračoval s 23 zápasy v National Hockey League a 44 zápasy u nezletilých.

I když toužil po postupu do NHL na plný úvazek, ocenil Patherson každou minutu času na vývoj v AHL. Měl 116 bodů ve 104 zápasech v Belleville, aby se stal jedním z nejproduktivnějších hráčů ligy.

„Bylo pro mě skvělé učit se a vstupovat do her a naučit se hrát profesionální hokejový styl,“ řekl Patherson, který strávil 21 minut své fotbalové kariéry. „Myslím, že by bylo pro mě lepší dosáhnout úspěchu v National Hockey League. ” Z pondělí ledového času proti Vancouveru Canucks. „Od svých trenérských pracovníků a od starších hráčů v týmu jsem se hodně naučil, jak se o sebe starat a podobné věci. Bylo to úžasné.“

Trávit čas v paláci byl hračka ve srovnání s mimořádnou trpělivostí, kterou musel projevovat jako teenager. Patherson byl předán ve svém prvním ročníku způsobilosti draftu QMJHL a byl vybrán až v šestém kole (celkově 97) ve druhé trhlině. Tím však překážky neskončily.

Drake Patherson, pravý, se objeví v akci s Linings of Mutual Kings. Síť ze slaného drátu

Cape Breton Screaming Eagles ho usekl ve svém prvním tréninkovém kempu a povolal ho na pouhých deset zápasů jako 17letý nováček. Patherson strávil většinu této sezóny s Valley Wildcats v Junior Marine Hockey League, odsunul své zklamání stranou a pokračoval v ucpávání.

„Moje rada každému, kdo prochází něčím, jako jsem prošel já, je nikdy se nevzdávat, nikdy si nedělat den volna, pracovat co nejvíce a vždy se tam bavit.“ Drake Patterson

Řekl: “Bylo to rozhodně frustrující, ale díval jsem se na to, jako to bylo v mé hokejové kariéře. Stále miluji tuto hru a oceňuji ji každý den.” “Když jsem se rozešel s velkým nováčkem a vrátil se, chtěl jsem si jen užít hokej a být nejlepším hráčem, jaký jsem mohl být. Ať už se tvrdě pracovalo na vysoké škole nebo tvrdě na tom být profesionálním hráčem nebo hráčem NHL „Vždy jsem měl vášeň pro hru a nechtěl jsem se té vášně vzdát. Daleko od týmu. Vždy jsem to miloval a bez ohledu na to, co se mi stalo, když jsem vyrůstal – byl jsem vystřižen z několika týmů – nikdy mi nezabránilo hrát, užívat si a ocenit hru. “

Neublížilo to, že Patterson měl šest stop tři a měl zpožděný růstový spurt. Ale to je jen zlomek rovnice pro jeho konečný průlom na základní úrovni. Nakonec zlomil Eagles, když mu bylo 18 let, a skončil třetí v týmovém bodování s 58 body v 61 hrách. Stačilo, aby si toho léta během druhého ročníku způsobilosti k projektu NHL vybrali senátoři ve čtvrtém kole.

Drake Batherson hrál s Cape Breton Screaming Eagles v QMJHL dvě sezóny. – Přispěno

“V sedmnácti jsem byl prvním tréninkovým kempem v QMJHL a ukázal jsem se na pět stop 11 centimetrů, takže jsem byl stále poměrně velký, dokonce jsem se v té výšce zranil,” řekl Patherson – osm ve velkém trpaslíkovi. „Následující rok mi bylo šest let a tvořil jsem tým, ale moje rada každému, kdo prochází něčím, jako jsem prošel já, je nikdy se nevzdávat a nikdy si nedělat den volna a pracovat jen tak tvrdě, jak můžete a vždy se bavit To je to, co jsem udělal, a to mě motivovalo k vytvoření QMJHL. “

Bathersonova kariéra se opravdu rozběhla během jeho 19leté juniorské sezóny. V 51 zápasech s Eagles, Blainville-Boabrian a Armada ovládl Quebec League se 77 body a představil se zbytku světa vedoucí Kanadou se sedmi góly v sedmi zápasech ve vynikajícím výkonu na mistrovství světa juniorů.

Kanadský útočník Drake Bathersson (19) oslavuje svůj gól proti českému brankáři Josephu Korinarovi (30), když ho český obránce Jakob Galvas (23) sleduje během semifinále Mistrovství světa juniorů IIHF v Buffalu v New Yorku 4. ledna 2018.- Soubor

Ale i když to zvýšilo jeho status profesionálního předchůdce, věděl, že překročení této úrovně a vstup do NHL je úplně jiný proces. Jeho otec Norm byl také kdysi talentovanou vyhlídkou, měl za sebou několik silných sezón v AHL, ale nikdy se nedostal do NHL, zatímco jeho strýc Dennis Vial se musel propracovat do 242 herního pobytu NHL.

Shodou okolností byly nejlepší roky Vial v Senators a první sezóna Norm Batherson byla jako profesionál s Ostrovy prince Edwarda v AHL po třech uváděných letech v Acadia Axman.

Drake řekl: „Můj otec a strýc neměli na cestě k profesionálnímu hokeji jednoduché cesty a uvědomil jsem si to v mladším věku, protože jsem byl mladší a ani moje cesta by nebyla snadná.“ „Myslím, že jsem byl vždy psychicky silný a byl jsem vždy připraven udělat cokoli, abych toho dosáhl, a to je to, co jsem udělal. Každý den jsem tvrdě pracoval a můj otec a strýc mi vždy říkali, abych tvrdě pracoval a bavil se. To vedlo k jejich úspěch, tak jsem to vzal na sebe, abych udělal totéž, a to je to, co dělám. “I když jsem udělal NHL, stále chodím na kluziště a chci být nejlepším hráčem, jaký mohu být, a pracovat co nejvíce . “

V poslední době Drake také využívá znalostí nejvýznamnějšího zdroje NHL v Novém Skotsku. Každou mimosezónu trénuje a trénuje s řadou místních profesionálních hráčů, včetně Nathana McKinnona, Brada Marchanda a Sydney Crosbyho.

“Bylo to neuvěřitelné,” řekl Patterson. „Už s nimi bruslím čtyři léto. Každého z nich jsem poznal také na osobní úrovni a jsou úžasní. Když každý den přijdu na kluziště, hodně se od každého naučím – jen je sledovat, klást otázky a vybírat jejich mozky ohledně určitých věcí. Jsou. “Dávají vám neuvěřitelné recenze a snaží se jen všem zlepšit.

„Jsou velmi konkurenceschopní a my dva mladí jsme si to přečetli a věděli, jak těžké může být být o polovinu tak dobrý, jako jsou oni. Je to opravdu zvláštní, jen se v létě každý den učím od všech tří . “

Nyní se Patherson ocitá také s trochou podpůrného systému Cape Breton v rámci organizace senátorů. Čtyři další absolventi Screaming Eagles jsou buď s týmem NHL, nebo v AHL s Belleville.

„Je tu Logan Shaw, se kterým jsem nehrál, a Clark Bishop je tu teď a já jsem s ním hrál,“ řekl Patherson. „Hrál jsem s Igorem Sokolovem a také jsem s ním žil a hrál jsem s ním také jako Kevin Mandolese. Hrál jsem se třemi ze čtyř, kteří jsou se mnou, takže jsme si velmi blízcí. Cape Breton Eagles to také vidí.“