Ryan z Indiana Tech byl oceněn NAIA hráčem roku

Kansas City, Missouri – Národní úřad v pondělí oznámil, že v mužském lakrosovém týmu Indiana Tech jsou tři hráči, Andrew Ryan, Louis Cech a Tom Piotrowski, kteří byli jmenováni do týmu NAIA All-America 2022.

Ryan se dostal na vrchol skupiny, všichni přezdívaní First-Team All-American, když završil svou slavnou kariéru s oceněním NAIA National Player of the Year s 63 góly a 96 body, zatímco se umístil na pátém místě v asistencích s 33. Tulsa, rodák z Oklahomy, je nyní The dvakrát první celoamerický týmový hráč a první hráč v technické historii, který byl vyhlášen národním hráčem roku. Ryan byl také častou volbou týmu NAIA All-Tournament Team po minulém týdnu NAIA National Invitational.

Češi a Piotrowski poprvé kývli na týmy All-America, přičemž druhý jmenovaný vedl národ v obratech (62) a 12y V míčích (79) při vedení obrany inkasoval pouze 6,86 gólu na zápas, třetí nejlepší hráč v zemi. Češi nastříleli 35 branek, 29 asistencí a 64 bodů a ve všech třech kategoriích jim patří 30. místo v republice.