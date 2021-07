Bílý dům volá kritiky vakcín od dveří ke dveřím

Guvernér New Jersey v Bidenu: Zintenzivněte výrobu vakcíny Guvernér New Jersey Phil Murphy říká, že první prioritou Bidenovy administrativy by mělo být zvýšení produkce vakcíny COVID-19. Murphy řekl, že stát se bude snažit splnit cíle očkování, pokud nebude k dispozici více zásob. (26. ledna) AP

Po historicky mírné chřipkové sezóně, oživení nachlazení a dalších Viry v New Jersey Poukazuje na to, co může čekat pro zbytek země, jak bude pokračovat uvolňování pandemických omezení.

Zatímco chřipka a respirační syncyciální virus (RSV) během pandemie poklesly na rekordní úroveň, ministerstvo zdravotnictví v New Jersey uvedlo, že celková úroveň respiračních virů je „vyšší, než by se v tomto ročním období běžně očekávalo“.

„Nyní jsme v jiném světě,“ řekl Dr. Ashwin Gathavidam, internista společnosti Leonia Medical Associates a vedoucí infekčních nemocí ve společnosti Englewood Health. „Většinou jde o mírné infekce, věci, které byste si před pandemií ani dvakrát nemysleli.“

Zvýšené testování za účelem vyloučení COVID-19 odhalilo viry, které mohly být dříve přehlédnuty. Snížení požadavků na sociální distancování a omezení nošení masek také vrátilo podmínky, které umožňují virům prospívat.

New Jersey není sám: Minulý měsíc varovaly Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zdravotnické pracovníky v jižních státech o zprávách o nárůstu infekcí dýchacích syncyciálních virů mimo normální podzim a zimu.

► Carnival Cruise Line nabízí alternativu pro nechráněné návštěvníky. Počínaje 31. července Neočkovaní jedinci starší 12 let, kteří opouštějí Floridu, budou muset prokázat pouze doklad o svém cestovním pojištění pro nastupování na lodě.

Asijské země, které zažily své první velké koronavirové rázy – Thajsko, Jižní Korea a Vietnam – v pátek oznámily nebo zavedly drastická opatření, které doufají, že zpomalí šíření COVID-19, než přemůže jejich systémy zdravotní péče.

Arizona v pátek zaznamenala největší denní nárůst případů COVID-19 za dva měsíce, protože koronavirus se nadále šíří hlavně mezi neočkovanými lidmi.

► Kansas v pátek oznámil největší nárůst případů COVID-19 za více než tři měsíce, protože nejrychleji se šířící delta varianta se stala rostoucím problémem veřejného zdraví ve státě.

► Legoland New York byl v pátek oficiálně otevřen pro veřejnostPo jeho počátečním otevření bylo loni v létě odloženo kvůli pandemii koronavirů.

► Kalifornští občané střední třídy stále čekají na druhou dávku kontrol stimulů COVID-19, kterou vláda Newsom oznámila v květnuA zatím se moc nemluvilo o tom, kdy to dostanou.

Indonésii dochází kyslík, protože trpí ničivou vlnou případů koronavirů a vláda jihovýchodní Asie hledá nouzové zásoby z jiných zemí, včetně Singapuru a Číny.

📈 Dnešní čísla: Spojené státy mají více než 33,8 milionu potvrzených případů COVID-19 a více než 606 000 úmrtí, Podle údajů z Johns Hopkins University. Globální součty: více než 186,1 milionu případů a více než 4 milion úmrtí. Více než 158,6 milionu Američanů – 47,8% populace – bylo plně očkováno, Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

📘 co jsme četli: Kolik teenagerů a mladých dospělých se připravuje na návrat do semestru na podzim uprostřed šíření proměnné delta, Míra pozdní vakcinace u generace Z vyvolává u odborníků obavy.

Southern Baptist Convention jiskří malou dávku COVID-19 v Nashvillu

Znepokojující shluk koronavirů byl spojen s výročním zasedáním Baptistické konvence v Nashvillu, první rozsáhlé konferenci, která se bude konat ve městě poté, co byla zrušena omezení shromáždění, podle odboru veřejného zdraví Metro.

Výroční zasedání Southern Baptist Convention, dvoudenní akce, během níž si baptističtí církevníci volili vůdce a diskutovali o kontroverzních tématech, přilákalo od 15. června do Music City Center více než 15 000 účastníků.

Od události v polovině června bylo mezi účastníky detekováno zhruba osm až deset infekcí, což je dost na to, aby bylo možné ji klasifikovat jako klastr COVID-19, uvedla epidemiologka Metro Health Leslie Wallerová. Waller uvedl, že skupina je určitě větší, ale že je těžké ji měřit, protože většina účastníků žije mimo Tennessee.

– Brett Kellman a Holly Meyer, Nashville, Tennessee

Bílý dům vyzývá kritiky očkovací kampaně od dveří ke dveřím

Bílý dům v Bidenu se měsíce zdržel kritiky republikánských úředníků, kteří bagatelizovali význam očkování proti koronavirům nebo se snažili podnítit politické důsledky rozsáhlého úsilí federální vlády o střelbu. Už ne.

S mírou očkování COVID-19 na náhorní plošině po celé zemi reaguje Bílý dům střelbou na ty, které považuje za šíření škodlivých dezinformací nebo se bojí záběrů.

Když se guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster tento týden pokusil zablokovat podomní snahy o zvýšení míry očkování svého státu, tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki ve své reakci slova nezmiňovala.

„Neposkytnutí přesných informací o veřejném zdraví, včetně účinnosti a dostupnosti vakcín, lidem v celé zemi, včetně Jižní Karolíny, lidi doslova zabíjí, takže by to měli zvážit,“ uvedla v pátek.

Zatímco 67% dospělých Američanů užilo alespoň jednu dávku, úředníci se stále více obávají obrovských geografických rozdílů v míře očkování a vzniku toho, co varují někteří odborníci, by v následujících měsících mohly být pro zemi dvě velmi odlišné skutečnosti: rostoucí vakcína A malá čísla v demokraticky orientovaných částech země, nová horká místa a riskantní varianty se vyvíjejí ve více republikánských regionech.

– Zeke Miller, Associated Press

Pokyny pro masky CDC pro školy neskončí mix pravidel národa

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Směrnice byla vydána v pátek Říká, že očkovaní učitelé a studenti již nemusí nosit masky uvnitř školních budov, aby chránili před přenosem COVID-19.

Pokyny vydané uprostřed klesající míry infekce a hospitalizace doporučují neočkované osoby, včetně dětí, nosit masky a udržovat sociální vzdálenost 3 stopy.

Školy a státní úředníci čekali týdny na aktualizované pokyny CDC, které zavedly spleť dočasných a protichůdných pravidel pro jejich učitele a studenty. Pokyny CDC jsou mírnější, než stanovily některé lokality, ale jsou v rozporu s legislativou proti maskování, která byla přijata v některých konzervativních státech.

Někteří místní úředníci pravděpodobně v reakci na rozhodnutí CDC znovu změní svá kritéria. Jiní se postaví pevně proti požadavkům masky – znepokojují rodiče ohledně rizika jejich dětí v souvislosti se smlouvou COVID-19.

– Taylor Avery, USA DNES

E-maily uvádějí, že úředníci ve zdravotnictví zastavili očkování dospívajících

Poté, co zákonodárci v Tennessee pokárali státní úředníky ve zdravotnictví za to, že povzbuzovali dospívající k očkování proti koronaviru, ministerstvo zdravotnictví podle e-mailů od ministerstva zdravotnictví nařídilo svým zaměstnancům na úrovni krajů, aby zastavili vakcinační akce zaměřené na dospívající a zastavili online přístup k dospívajícím. zdraví.

Dr. Tim Jones, vedoucí lékař oddělení, minulý týden v e-mailu kolegům napsal, že agentura by neměla oznamovat události očkování nikomu jinému než „obecné populaci“ a „neměly by se konat žádné„ dospívající “vyskakovací akce . “

Ve stejném e-mailovém řetězci dr. Jill Obremsky, jedna z lékařských ředitelů oddělení, napsala, že agentura může pokračovat v očkování dospívajících, ale její příspěvky proti očkování na sociálních médiích „by neměly být zaměřeny konkrétně na tuto skupinu“. Přečtěte si více.

Brett Kellman, Nashville, Tennessee

Přispívá: Lindy Washburn, NorthJersey.com; Associated Press