Důvěryhodnost Evropy je ohrožena během rozhovorů OSN o klimatu uprostřed energetické krize

Země EU vyjednávají během jednání OSN o klimatu jako skupina, nikoli jako jednotlivé vlády. V důsledku toho je evropská jednota klíčem k vyjednávací síle bloku.

Počáteční reakce EU na ruskou válku na Ukrajině ukázala silnou jednotu, říká Denison z ECFR. Blok se však nyní dostává do ještě obtížnější situace, protože rostoucí ceny energií pociťují celý kontinent; Kousání jednotky.

To bylo prokázáno tím Odložení francouzsko-německých mezivládních konzultací V říjnu je to vnímáno jako trhlina ve vztazích pramenící z rozdílných názorů na energetickou politiku a na to, jak řešit současnou krizi.

Denison říká, že dosavadní složitá situace neznamená, že by členské státy EU opustily svůj sdílený názor, že dekarbonizace je v tomto klimatu správnou cestou.“ To má vliv na jednání o klíčových prvcích strategie udržitelného růstu bloku a Zelené dohody, ale ve stejnou dobu mohl zanechat stopu na rozhovorech během předpokládaného COP.

Klíčovou roli v udržení bloku pohromadě hraje Česká republika, která v současnosti zastává rotující předsednictví v Radě Evropské unie. Jako taková také vede jednání COP. Poté, co ministryně životního prostředí Hubashková rezignovala na svůj post, stále panuje nejistota, jak to ovlivní vyjednávací sílu v Evropě. Ministerstvo sdělilo Clean Energy Wire, že náměstek ministra životního prostředí Jan Duček bude hlavním vyjednavačem české prezidentské delegace na COP, zatímco nově jmenovaná ministryně Marianne Jureka je „připravena také na ministerskou část“ — pravděpodobně jen na jeden den.

Německo jako největší evropská ekonomika a tradičně silný hlas v mezinárodních rozhovorech o klimatu by také mohlo hrát významnou roli.

„Chceme podpořit tlak na snižování emisí,“ řekl vládní úředník před návštěvou kancléře Scholze v Egyptě ve dnech 7. až 8. listopadu. Kvůli energetické krizi některé země požádaly o více času na realizaci přechodu šetrného ke klimatu, ale cílem Německa je pokračovat s „ambicemi a odvahou“. Země byla mimo cestu k dosažení klimatických cílů do roku 2030, dnes vládní poradci (4. listopadu) Řekl Vláda musí radikálně přehodnotit svou politiku.

Když nová vláda nastoupila k moci krátce po COP 26 v loňském roce, slíbila dramaticky urychlit expanzi obnovitelných zdrojů a předložit plán, jak se vrátit na cestu ke klimatickým cílům do konce roku 2022. Učinila také mezinárodní klimatickou politiku A přechod odpovědnosti z ministerstva životního prostředí na ministerstvo zahraničních věcí. Rozhovory v Šarm aš-Šajchu mohou ukázat, zda to mění roli Německa, ale partneři zatím zůstávají skeptičtí, i proto, že koaliční strany nejsou vnímány jako jednotná fronta.

„V evropském měřítku je určité zklamání z toho, čeho tato německá aliance dosáhla, pokud jde o vedení klimatu,“ říká výzkumnice Susie Denison. „Byla tam struktura, byla tu politická vůle, byly tu sliby, aby se klima stalo ústředním bodem zahraniční politiky, ale pravda byla o kompromisu v každé fázi mezi různými částmi aliance.“

[András Rostoványi, a reporter for Hungary’s Népszava who is currently a fellow in Germany with the International Journalism Programme, contributed to this story.]