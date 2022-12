Očekávaná soupiska pro Mistrovství světa v hokeji 2025 je pro tým České republiky

NHL nedávno oznámila, že nemůže hostit tolik, kolik se očekávalo Mistrovství světa v hokeji 2024. Tato událost je nyní naplánována na rok 2025, ale stále existuje mnoho nejistot. Kontroverze kolem způsobilosti Ruska a také návratu týmů Severní Ameriky a týmu Evropy stále existují otazníky. S ohledem na to víme, že uvidíme jako Kanada, USA, Švédsko, Finsko a Česká republika. Těchto pět hokejových velmocí má obrovskou zásobu talentů a v této sérii předvedeme, kdo se nejlépe hodí pro jejich národy.

Další v řadě máme Team Czechia. Česká republika, dříve známá jako Česká republika, se pravděpodobně může pochlubit nejslabší soupiskou na tomto turnaji. Česká reprezentace se však stále může pochlubit talentovanou partou a některé favority turnaje by mohla naštvat. Když už bylo řečeno, pojďme se podívat na potenciální sestavu České republiky.

Seznam draftu českého týmu

útočníci

D, Kobalík-M. Nikas-Dr. Pasternak

J. Vrána-T. Hertle-J. Forasec

Zadina F. Chytil-O. Cassie

O. Palát-D. Craigsy-R. vylíhnout to

TK: P. Zacha, D. Kampf, M. Kaut, L. Sedlák, T. Nosek

Útočná skupina Česka je mezi velkou pětkou nejslabší. Před námi je však ještě spousta talentů. vedený David Pasternák A Martin NicasČeši se stále chlubí pevným předním jádrem. Do této skupiny patří i veteráni jako např David KrejčíA Jakub VoráčekA Ondřej Balát. Miluje mládí Filip Zadina A Martin Lyska V závislosti na jejich vývoji by také mohly být pádné důvody pro prolomení seznamu za tři roky. Krejčí a Voráček, v posledních fázích své kariéry, ale stále mohou hrát nadprůměrné hráče NHL a měli by tento tým zlomit už jen na zkušenostech.

obrana

L. Hájek-F. Hronk

J. Zbořil-D. Gerishk

R. Šimek-J. rota

Její Veličenstvo: R. Gudas, F, Král

Česká obrana je nejslabší stránkou jejich soupisky. Filip Hronk A Nově podepsaná volba draftu 2022 David Jereczek Vytvořte silné jádro pravé obrany. Mimo tyto dva je však obrana slabá, zejména na levé straně. LIBOR Hájík A Jakub Zaborel Jsou ještě relativně mladí, ale nečekejte, že budou jedni z nejlepších obránců. Radim tl A Jan Rota Přidejte odbornost k obraně, když Rutta vyhraje hokejové finále s Lightning, a Simek přidá defenzivní stabilitu. Oba jsou však obránci ze spodní dvojice. Ani Češi zatím nemají žádné velké vyhlídky, kteří plánují dobudovat střed obrany. Pokud tedy mají Češi uspět ze zadní strany, budou muset najít nějaké skryté mladé drahokamy nebo tento současný kádr hrát nad očekávání.

fotbalová branka

Vanishk

K. Vejmelka

Její Veličenstvo královna: Dr. Fladar, L.; Dostál, nar. Mrazík

V brance má český tým několik možností. Nejzavedený brankář a nejpravděpodobnější výchozí bod Vítek Vanišk démonů. Mají však dost mladých brankářů, kteří mohou Vaněčka vyzvat. Dan Fladar W Karel Vemelka Je jim teprve 26 a 25 let a oba prožívají se svými kluby silnou sezónu. chlápek Lukáš Dostál Začíná také hrát za Ducks a mohl by se vyvinout v silného brankáře NHL sám o sobě. Také nemůžeme počítat s mavenem Petr Marázek Kdo má největší zkušenost z podstaty stíhání cíle.

Soupisku České republiky čekají těžké chvíle, pokud chce porazit některé z favoritů turnaje. Mají nějaký nóbl talent na vrcholu seznamu, ale nemají hloubku některých velkých týmů. Budou potřebovat skvělý výkon zezadu a hlavně v brance, pokud doufají, že budou mít nějakou šanci na vítězství. Českou reprezentaci však na žádném mezinárodním turnaji nikdy nespočítáte a MS v hokeji není výjimkou.

