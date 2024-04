Náhled: Norsko vs Česká republika – předpověď, týmové novinky, sestavy

Sports Mole recenzuje páteční přátelské utkání mezi Norskem a Českou republikou, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Norsko Vítejte Česká republika Na Olivallův stadion v hlavním městě Oslo, kde v pátek večer sehrát přátelský mezistátní zápas.

Zatímco návštěvníci budou hledět na letní mistrovství Evropy, Norsko opět vynechalo velký turnaj, v jehož kalendáři budou v příštích měsících pouze přátelské zápasy.

Náhled zápasu

© Reuters

Neschopnost kvalifikovat se na Euro 2024 znamená, že 12 po sobě jdoucích velkých turnajů nebude zahrnovat Norsko, což brání… Erling Haaland Zvlášť, když svůj talent předvedl na největší mezinárodní scéně.

To dá útočníkovi Manchesteru City na léto volno, ale do podzimního startu Ligy národů UEFA ho čekají ještě čtyři zápasy za svou zemi.

Poněkud frustrující je, že Norsko bylo ve svých nedávných přátelských zápasech vynikající, vyhrálo 10 z předchozích 12, včetně vítězství 9:0 a 6:0 nad Arménií a Jordánskem v posledních dvou letech.

Norsko bylo postaveno do velmi těžkého losování o Euro 2024, kde čelí jednomu z favoritů Španělsku, pravděpodobně nejpřekonatelnějšímu Skotsku a jednomu z nejsilnějších ze čtyř týmů v Gruzii.

Vždy bude velká lítost nad jejich prohrou se Skotskem na začátku sezóny, kde prohráli 2:1, přestože se tři minuty před koncem ujali vedení, protože tato psychologická rána také podnítila Tartanovou armádu.

Lions nakonec skončí šest bodů za Skotskem, bez místa v kvalifikaci, o které by se mohli vrátit, takže druholigové tažení proti Slovinsku, Rakousku a Kazachstánu je vše, co Norsko má pro zbytek roku 2024.

Před vstupem do těchto soutěžních zápasů zahájí sérii přátelských zápasů s Čechy, se zemí, proti které se jim moc nedařilo, když v osmi zápasech od rozpadu Československa dokázali jen jednou vyhrát.

© Reuters

Hosté jako jejich trenér nemají před letním Eurem ideální přípravu Jaroslav Šilhavý Rezignoval poté, co těsně dovedl národ do finále.

Mezistátní zápasy v říjnu byly pravděpodobně zlomové, protože utrpěli drtivou porážku 3:0 v Albánii a měli velké štěstí, že na domácí půdě porazili Faerské ostrovy.

Remíza s Moldavskem na začátku sezóny je také přivedla do problémů, protože Česká republika se musela v závěrečném kvalifikačním zápase vyhnout porážce proti Moldavsku, aby se kvalifikovala.

Po této neuspokojivé kvalifikaci, podpořené šokovým sestupem Polska, Šilhavý odstoupil a byl nahrazen Ivan HašekMuž, který v roce 2009 krátce řídil národní tým.

Přátelský zápas Norska:

Norský model (všechny soutěže):

Přátelská formace České republiky:

Formát ČR (všechny soutěže):

Novinky týmu

© Reuters

Norský velký stoper Haaland a Martin Odegaard Je v týmu a lze očekávat, že nastoupí, pokud nebudou zachyceny žádné pozdní střely, protože útočník Manchesteru City se snaží přidat ke svému kontu 27 gólů v 29 mezinárodních utkáních za svou zemi.

nic Frederick Orsnes Záložník Benficy však mnohé v Norsku překvapil, když minulý týden oznámil, že ve věku 28 let ukončil reprezentační kariéru.

Mletí burgerů Zůstává mimo s jedním zraněním a jednou čepicí Usáma Sahrawi Bylo to pozdní stažení ze strany Ola Solbakin Byl vyřazen poté, co se přestěhoval do Urawa Red Diamonds v Japonsku.

Poté, co byl v listopadu repatriován z českého tábora kvůli obvinění z porušení disciplinárního řádu, Vladimír Koval, Jan Kuchta A Jacob Brabeck Všichni byli vyřazeni, navzdory změně vedení.

Na klubové úrovni jsme viděli nedostatek herního času Václav Černý A Alex Krall Byl vyřazen, přičemž místo není ani pro nadějného obránce Sparty Praha Martin Vítek.

Deset z třiadvacetičlenného kádru stále hraje za pražský klub, a to i přes absenci Kuchty a Vítka. Lucas Masopostkterý vyšel zraněný.

Thomas Chivankara V současné době je také na straně Borussie Mönchengladbach, zatímco… Lukáš Sadlík Je to další nedávné opomenutí.

Možná sestava Norska:

Neyland; Ryerson, Strandberg, Oostegaard, Björkan; Papež, Berg, Berg, Larsen; Ødegaard; Haaland

Základní sestava české reprezentace:

Stanic. Zima, Craigie, Holz; Dodera, Sočík, M. Sadlič, Provod, Jurašić; Corey, Hložík

Říkáme: Norsko 2-1 Česká republika

Úkolem Haška bude zlepšit štěstí Čechů mimo domov před finále v Německu a vzhledem k tomu, že z posledních 12 venkovních zápasů vyhráli jen dva, měl by to být dobrý test.

Norsko s Haalandem a Odegaardem v kádru nelze podcenit a s jejich podporou na domácí půdě si vymyslí své šance na pokračování v působivé jízdě v mezinárodních přípravných zápasech.

Chcete-li analyzovat data o nejpravděpodobnějších skóre, skóre a dalších pro tento zápas, klikněte sem.

Náhled e-mailem

Pro získání klikněte sem Atletický krtekDenní e-mail s náhledy a předpovědi pro každou hlavní hru!