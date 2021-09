Praha, Česká republika – Svět byznysu bude muset počkat, až na něj přijde Kyle Mangas, do koridorů společnosti se šťastnými výdělky přinese své vůdčí schopnosti, intelektuální schopnosti (což dokazuje jeho vynikající průměr známek) a bezvadnou osobnost.



Místo toho Mangas využije další dovednost, kterou zdokonaluje, hraje profesionální basketbal v Praze v České republice za USK Praha (místní název a výslovnost starého středoevropského města).



Varšavský tygr, nedílná součást napjatého týmu přihlášeného do polovládní soutěže 2016 IHSAA třídy 4A, byl zapsán do basketbalového programu NAIA Indiana Wesleyana University a přepsal významné části svých rekordních knih. Nyní jeho první zaměstnavatel z vysoké školy, USK Praha, nabízí příležitost jednou za život místní superstar, jejíž mimosoudní osobnost je ceněna stejně jako jeho hraní na tvrdém dřevě.



Mangasova tréninková jízda NBA zahrnovala zastávky do Clevelandu, Detroitu a Indianapolisu. Vítěz Ceny Bevo Francise za sezónu 2020–2021 přešel od jednodenních výletů do franšíz NBA mezi městy na známém území k letu červených očí přes Atlantik do střední Evropy.



“Je to můj druhý celý den,” poznamenal Mangas. „Rozhodně to není jako americká města, od ulic po kopce, až po architekturu.“



Zámořský profesionální basketbal nabízí sportovcům, které podepisuje, kromě svých peněžních smluv i výhody. Mangas během krátkého telefonátu s Times-Union prodiskutoval několik zajímavých výhod.



„Dalo mi to byt asi dvě minuty od tělocvičny,“ uvedl Mangas ohledně ubytování. Existuje restaurace, která má s týmem dobré vztahy. Mohu tam sníst dvě jídla denně, nebo si můžu vařit doma, pokud chci. “



Praha je město s 1,3 miliony lidí a nadmořská výška se pohybuje od 580 stop do 1310 stop. Kopce nabízejí dobré kardio cvičení, ať už cestujete po městě, jezdíte na kole do cíle nebo cvičíte mimo tělocvičnu. Město bylo po staletí magnetem své architektury a bylo vedoucím místem průmyslové revoluce ve střední Evropě.



Úpravy na novém kontinentu jsou hojné, ale Mangasovi spoluhráči a trenér okamžitě začali, ve skutečnosti za méně než 72 hodin, ukazovali Tygrům a Divočákům fungování života na hřišti i mimo něj.



„Mám velmi vstřícné spoluhráče, většinou mého věku,“ řekl Mangas. „Všichni mluví anglicky, i když to téměř není jejich první jazyk.“



Hlavní trenér USK Praha, Josh King (32), je Američan, jehož směry a směry také nevyžadují překlad. Mangas uvedl, že jeho trenér je přístupný a že hlavní trenér má dobré vztahy se sportovním ředitelem týmu (americký ekvivalent generálního manažera týmu).



Brankář 6’4 “bude i nadále brankářem a USK Praha bude hrát všechny své zápasy v české třináctičlenné lize, která téměř výhradně cestuje autobusem. Tým cestuje do zahraničí pouze na předsezónní zápasy.