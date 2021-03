Meteor explodoval nad Vermontem, až „násilně“ otřásl budovami

V neděli v noci se nad noční oblohou nad Vermontem rozptýlila ohnivá koule, která letěla rychlostí 42 000 mph, a vytvořila ohromující světelnou show. Meteor se „prudce rozbil“, otřásl budovami napříč státem a hlasitě zasáhl, Řekla NASA.

NASA řekla dále Sociální síť Facebook Více než 100 očitých svědků hlásilo podrobnosti meteorů ve Vermontu kolem 17:38 středoevropského času. Poprvé se objevil asi 52 mil nad státním lesem Mount Mansfield a pohyboval se 33 mil přes horní atmosféru, než vypálil 33 mil nad Beach Hill v hrabství Orleans.

Řekla, že vesmírná hornina byla s největší pravděpodobností součástí asteroidu. Bylo to tak intenzivní, že to bylo slyšet na míle daleko, jak to chrastilo domy a auta.

“Jak objekt pronikl hlouběji do atmosféry, na jeho přední straně se vytvořil tlak, zatímco za ním se vytvořilo částečné vakuum. Asi 30 mil daleko, tlakový rozdíl mezi přední a zadní částí překročil svou strukturální sílu,” uvedla NASA Meteor Watch. „Vesmírné kameny se prudce odštíply a vytvořily tlakovou vlnu, která otřásla budovami a vytvořila zvuk, který mohli slyšet ti, kteří byli poblíž cesty.“

Očití svědci také hlásili zemětřesení, která NASA připisovala rozdílu v tlaku.

“Tato tlaková vlna může být také spojena se Zemí, což způsobí mírné” otřesy “, které lze zachytit seismickými nástroji v této oblasti; samotnou vlnu lze detekovat pomocí ultrazvukových stanic (nízkofrekvenční zvuk, který může cestovat na velké vzdálenosti), řekla vesmírná agentura.

Tři blízké stanice hlásily, že meteorit uvolnil energii ekvivalentní 440 liber TNT. Na základě jeho rychlosti a vzdálenosti vědci odhadují, že objekt vážil asi 10 liber a 6 palců v průměru.

Jeden svědek na Facebooku poukázal na to, že to znělo jako „velká havárie kamionu“, zatímco jiný popsal pocit chvění domu a slyšel „rychlý, hlasitý křik“.

Další komentátor Facebooku řekl, že byli nadšeni, že byli svědky takové vzácné události, a řekl, že je „tak jasná a tak úžasná!“

„Pěkný malý ohňostroj od Matky přírody,“ řekla NASA.

V neděli večer nám zavolala z celého státu a hlásila bouřlivý zvuk a vibrační chvění. Zjistili jsme, že můžete slyšet a cítit meteor dopadající do vzduchu! ☄️ pic.twitter.com/xlQtvwjYuF

Christina Gisferd (WCAX_Christina) 8. března 2021

