CDC to říká, když byste neměli mít dvojitou masku

Nedávno bylo přijato dvojité maskování Od Centers for Disease Control and Prevention (CDC), s agenturou a upozorňuje, že je to jen jeden způsob, jak zlepšit přizpůsobení a filtrování vaší masky. Přísnější maska ​​pomůže zabránit úniku kontaminovaných kapiček dýchacích cest z masky, které by mohly infikovat ostatní Šíření COVID se obecně zvyšuje. Vylepšená filtrace masky vám také pomůže chránit před vdechováním kapiček znečištěných ostatními a účinněji jim zabránit. Dvojité maskování však není správnou volbou v každé situaci. Pokračujte v čtení, abyste zjistili, kdy CDC varuje před duplikací, a další pokyny, co nedělat, Pokud si dáte vrstvy těchto masek, CDC je okamžitě zastaví.

Pokud jde o nošení masek pro lepší přizpůsobení a filtrování, uvádí CDC Na některé věci si musíte dát pozor. Pokud po vrstvení masek zjistíte, že je dýchání příliš obtížné, možná budete muset přestat používat dvojité maskování nebo hledat jiné masky, které budete používat. CDC konstatuje, že „dýchání může vyžadovat větší úsilí při nošení masky, která lépe sedí a filtruje.“ Potíže s dýcháním jsou nejen potenciálně nebezpečné, ale mohou také zvýšit pravděpodobnost, že si z času na čas sundáte masku, což vás vystaví potenciální infekci. Další informace o bezpečnosti masky Pokud to vidíte na masce, FDA říká, že to okamžitě vypustit.

Podle CDC může přidání další masky do dvojité masky ve skutečnosti bránit vašemu zraku. Pokud je vaše vidění překážené, možná budete muset vypnout dvojité masky nebo hledat jiné masky pro vrstvu, která nebude mít vliv na váš zrak. Jak uvádí CDC, „Nízké vidění může vést k zakopnutí, pádům nebo jiným zraněním.“ Pro více této agentury Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vás varuje, abyste to neudělali těsně před očkováním.

CDC říká, že existují také některé „kombinace masek“, kterým byste se měli při pokusu o použití dvojité masky vyhnout. Podle agentury by se masky na jedno použití neměly zdvojnásobovat. Koneckonců, tyto masky „nejsou navrženy tak, aby těsně přiléhaly“ a jejich nošení přes sebe nijak nepovede ke zlepšení přilnutí masky. Nicméně, CDC Dělat Doporučuji nosit látkovou masku přes jednorázovou lékařskou masku, protože tato metoda „poskytuje mnohem lepší ochranu nositeli i ostatním“, než nosit kteroukoli z těchto masek samostatně. Pro novější informace Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.

CDC také varuje před maskami KN95. Podle agentury „byste měli používat vždy pouze jednu masku KN95.“ Nejen to, ale CDC také říká, že byste neměli nosit žádný jiný typ masky nad nebo pod maskou KN95. Jako Paul Hickey, Prezident společnosti PuraVita Medical, korporace Vyrábí masky KN95, A Sam BarronMD, Hlavní lékař BioPharma a vedoucí halodinu, vysvětleno dříve Nejlepší životMůže to být proto, že vrstvené masky KN95 mohou ztěžovat dýchání a mohly by změnit tvar, což by vedlo k tomu, že budou méně účinné a potenciálně nebezpečné. A pro další starosti s maskami CDC právě vydalo varování ohledně tohoto typu obličejové masky.

Dvojité maskování se může zdát atraktivním způsobem, jak zajistit další ochranu, ale všechny tyto potenciální incidenty mohou být problematické. Aby se zajistilo, že dvojité utajování provádíte bezpečným a efektivním způsobem, doporučuje CDC to nejprve vyzkoušet doma, než vyjdete na veřejnost.

CDC doporučuje: „Zkuste několik minut chodit po domě nebo venku z domu a noste masku se zlepšeným přizpůsobením a filtrem, abyste zajistili, že můžete pohodlně dýchat a vaše vidění se nezhoršuje.“ A abyste se ujistili, že zůstanete v bezpečí, jak je to možné, CDC říká, že takto víte, že vaše maska ​​funguje.