US Open: „Warrior“ Ons Jabeur se vrací, aby porazil Marii Bouzkovou, Katie Poulter podlehla Peyton Stearnsové

Ons Jabeur doufá, že po těžkém zápase třetího kola proti Marii Bouzkové na US Open bude i nadále prosperovat pod ‚Warrior Code‘.

Jaber trpěla nemocí od začátku turnaje, ale po prohraném prvním setu si zvýšila úroveň, vyhrála 5-7, 7-6, 6-3 a kvalifikovala se do čtvrtého kola.

Bouzková musela trpět chronickým zraněním nohy a střetnutí nabralo vyčerpávající charakter, když se Tunisko probojovalo k vítězství.

Ve čtvrté hře prvního setu Jabeurová zachránila čtyři brejkboly, než kapitulovala popáté, když požádala Bouzkovou o rozhodující výhodu.

Dvojice bojovala proti sobě až do osmé hry, kdy měla Bouzková opět příležitost Jabeurovou brejknout a získat set.

Jabeurová se vzpamatovala, aby se udržela pohromadě, než prolomila podání své české soupeřky, ale znovu své podání ztratila, protože Bouzková vyhrála set 7-5.

Jabeur si ve druhém setu vzal předčasnou přestávku, ale v další hře byl zlomen. Světová pětka se poté prolomila a ve druhém setu vedla 4:2.

Bouzková musela opustit kurt na ošetření zranění stehna a po návratu vypadala, že má slzy na krajíčku. Byly tam jasné známky bolesti, kterou cítila, a Češka se v jedné fázi uchýlila do svého tréninkového boxu a vyjádřila odhodlání pokračovat.

Jabeurová, stejně jako v prvním setu, tentokrát promarnila příležitost předčasně rozhodnout set, když málem poslala Bouzkovou v deváté hře, ale česká hráčka dokázala dotlačit set do tie-breaku.

Utkání vyhrálo o devět bodů na podání v tie-breaku, oba hráči trpěli fyzickým i psychickým vyčerpáním, ale Jabeur dokráčel k vítězství a vyrovnal zápas o jeden set.

Jabeur dostal další předčasnou přestávku ve třetím setu, než se dostal v dalším setu do vedení 4-2. Hrála ve svém dalším zápase a vyhrála zápas po téměř třech hodinách na kurtu.

Poté Jabeurová vysvětlila boj, o který byla požádána, aby porazila Bouzkovou, a vyjádřila svůj obdiv k odhodlání Češky.

„Člověče, byl to opravdu těžký zápas. Oba jsme hráli opravdu dobře. Nechtěla přestat. Je to skvělá hráčka. Tohle je tvrdý sport. Vždycky se nechceš vzdát. Opravdu ji respektuji, “ ona řekla. „Myslím, že jsme dnes večer oba svedli skvělý boj a doufám, že budu moci mít s sebou ikonu ‚Warrior‘ i během tohoto skvělého turnaje.“

Jaber přiznala, že nemohla uvěřit tomu, že Bouzková občas trpěla zraněním.

„V určitých chvílích jsem si říkala: ‚Je opravdu nakažená?‘,“ řekla. „Nebyl jsem si jistý.“

Tunisanka Ons Jabeurová slaví vítězství nad Češkou Marií Bouzkovou během utkání třetího kola ženské dvouhry na tenisovém turnaji US Open v USTA Billie Jean King National Tennis Center v New Yorku 2. září 2023. Obrazový kredit: Getty Images

Tunisan se nyní v dalším kole utká s čínskou světovou 23. Čeng Čchin-wen.

Na kurtu č. 17 prohrála nejlepší britská nasazená Katie Poulterová s Američankou Peyton Stearnsovou 6-4, 6-3 za 98 minut.

Po silných vítězstvích nad Diane Barryovou a Číňankou Wang Yafan v předchozích kolech byl Poulter v dobré formě, ale 21letý Američan mu zůstal daleko.

Poulterová čelila alespoň dvěma brejkbolům v každém ze svých prvních tří her na podání, druhý ztratila, aby přenechala výhodu Stearnsové.

Zatímco si britská hráčka ve čtvrté hře držela podání, v dalším setu byla znovu zlomena, když set vyhrála její americká soupeřka.

Poulterová byla zlomena v šesté hře druhého setu, když znovu čelila neustálému tlaku, a to i při svém podání. Tento zápas dostal Stearns do vedení 4-2 a Američan se v dalším zápase opět držel a dotáhl k vítězství.

Stearns získal mečbol v další hře, ale Poulter se držel a posunul set do deváté hry. Tam předvedla své nejlepší výkony, třikrát dosáhla brejku, ale americká hráčka se ukázala jako příliš silná a zápas dohrála ve velkém stylu. READ Andreescu pomalu startuje na plavbě do třetího kola Miami Open

Poulter viděl po zápase pozitiva.

„Nemůžu říct, že to byl můj nejlepší tenis,“ řekla. „Myslím, že to bylo velmi soutěživé. Cítila jsem, že jsem mohla udělat spoustu věcí lépe, ale nakonec jsem tomu ten den dala všechno a bohužel, to je tenis.“ „Musím se od ní učit a musím tyto věci dělat lépe. Ale čest jí, její forhend je jeden z nejlepších na ženské straně.“

Stearnsová, bývalá vysokoškolská tenisová šampiónka NCAA, poté řekla, že se jen snažila zůstat nohama na zemi.

„Nemyslím si, že jsem se opravdu soustředila na to, kde jsem teď, protože upřímně se na to snažím moc nemyslet. Myslím, že to byl největší klíč k úspěchu tohoto týdne,“ vysvětlila. Nedovolím, aby se mi tohle všechno dostalo do hlavy.

Relativně neznámá Stearnsová si na letošním US Open rychle získává jméno.

O svém rychlém vzestupu hovořila slovy: „Na začátku tohoto roku jsem si řekla, že do konce roku chci být mezi 100 nejlepšími společnostmi.“

„Myslím, že se to stalo v březnu nebo dubnu, takže se to stalo velmi rychle. Pak jsem si řekl, že chci být v top 75, a stalo se to velmi rychle. A jakmile jsem se tam dostal, řekl jsem si, že chci být v top 50.“ No, „udělal jsem to s dnešním vítězstvím doma. Teď si musím vytvořit nový cíl.“

Stearnsová se v dalším kole střetne s wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou.