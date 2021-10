Hráči Pokémonů se obávají, že vyzkouší remake DS. Funkce sdílení

obrázek : nintendo

Ne každý hráč Pokémonů je spokojen s detaily nové hry, která mu vyšla zářící diamant A zářící perla, Přepínač předělá Nintendo DS Pokemon Diamond A Perla. Ve skutečnosti je kvůli Exp právě aktuálně narušena velká část hráčské základny. Sdílení (funkce, ve které jsou body zkušeností rozděleny mezi všechny členy party Pokémonů) bude vždy zapnuto.

Poslední kolo náhledy NS Pokémon Hry z edice Sinnoh region odhalily, že Exp je trvalý. Angažmá se vrátí a nelze je prohodit, což vyvolalo mnoho smíšených reakcí z hráčské základny. Někteří přivítali zařazení mechanika, který by usnadnil chov pokémonů. Jiní hráči si mysleli, že šíření XP na celý balíček je krok zpět pro opakování.

Možná si říkáte, proč to vůbec dělalo rozruch, protože trvalé vypršení platnosti. Sdílení bylo také výhodou v Pokémonský meč A štít. Rozdílem však je, že tyto hry byly novými tituly v sérii Pokemon Brilliant Diamond A zářící perla Jedná se o remake milovaného dobrodružství Nintendo DS. A pokud je vždy zapnutý, bude to mít také důsledky pro hru.

Ve většině předchozích her byl zážitek z bitvy distribuován pouze mezi pokémony, kteří se bitvy skutečně účastní, což dává hráčům větší kontrolu nad tím, jak byli jejich pokémoni vycvičeni. I když hra skončí. Sdílejte, byla to položka, která by udělovala nezúčastněné zkušenostní body pouze Pokémonům, kteří si jeden nechali. Někteří hráči se tedy obávají, že jim vývojáři berou věci.

Dalším přispěvatelem hněvu je pokračující debata o hlavní věci Pokémon Hry se staly „příliš snadnými“. Mnoho komentátorů na Serebii.net tweet o novinkách Vypadal zděšen, že předělávka Sinnoh měla podlehnout dalším spin-offům Pokémon hráči (z nichž mnozí by byli dětmi v doslovném smyslu slova). Jako vždy, komunita nikdy nepostrádá hlídané pocity, zda hráči, kteří nezkusili staré hry, mohou být „skuteční“. Pokémon fanoušci.

Ostatní hráči byli ke svým stížnostem pragmatičtější. Někteří měli obavy, že trvalé náklady. Účast se překrývá s tréninkem „hodnot úsilí“. EV jsou skryté statové body Kteří pokémoni jsou distribuováni po každé bitvě a liší se pro různé typy pokémonů. Například porážka Pikachu obvykle dává Pokémon EV body za rychlost, zatímco Snorlax jim dává body za zdraví. zk. Zúčastněte se předchozích her, které byly rozděleny EV body v celém týmu, a každý Pokémon může získat maximální počet bodů. Soutěžící hráči budou pečlivě řídit výhry EV, aby se vyhnuli nepříjemným statistikám, takže někteří hráči si dávají pozor na trvalé zkušenosti. Sdílet způsobí, že soutěžní tréninky pokémonů budou otravnější než dříve.

G/O Media může získat provizi

Někteří lidé naznačili, že Pokémona lze jednoduše dát do truhly, kde nezíská žádné zkušenosti ani body EV. Jiní poukázali na to, že nejrušivější změnou je opětovné použití jednotlivce Technické stroje (TM)Položky, které mohou pokémona naučit speciální útoky. Osobně si myslím, že bychom se měli přestat hádat o funkci, kterou nelze vyměnit plná hlavní linka Pokémon Hra.

Pokemon Brilliant Diamond A zářící perla Vyjde 19. listopadu pro Nintendo Switch.