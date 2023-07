Tato úžasná hra hraničí s velikostí

kamerové čočky je hromada dobrých nápadů houpající se, plachá před koherentním závěrečným zážitkem. Díky tomu, jako nic jiného, ​​je hraní skvělé.

v kamerové čočky, hrajete za člověka, který zjevně hledá nějakou prastarou technologii v daleké budoucnosti, kde lze do virtuálního světa umístit ploché obrazy 3D prostorů – jako jsou fotografie, kresby, malby atd., a pak přijít do života. Nebo jinými slovy, postavíte před sebe obraz do krajiny a ten se stane realitou, do které můžete vstoupit. Později zarovnáte části maleb a obrazů pomocí perspektivy, abyste zarovnali okna viditelná v jiných oblastech. Pokud to zní zmateně, je to proto, že to tak je. Efektivita prezentace těchto myšlenek je vždy k mání.

V prvních několika úrovních kamerové čočky Vypadá to jako opravdová magie. Provede vás domýšlivostí tím, že vám nabídne relativně jednoduché pozice, kdy vyfotíte místo na otevřeném nebi, než vás nechá skočit z podlahy, na které stojíte, na dlážděnou podlahu, kterou jste právě vytvořili. Takže můžete mít toto:

být toto:

Pak se rychle zdá, že neví, co si s tou superschopností počít, a vy náhodně skončíte v pár úrovních hádání (s využitím funkce převíjení času ve hře), než to zabalí a začne s dalším geniálním nápadem. Jeho nápady a skutečné praktické využití jako hra jistě zapůsobí kamerové čočkynejvětší síla a slabost.

(No, ne, je největší Slabost je ponurý pokus spojit mysl omračující sadu záhad s božským příběhem namluveným odporným chlapíkem jménem Jesse. Ach můj bože, prosím, drž hubu a nech mě hrát hádanky a spoléhat se na environmentální vyprávění.)

Hraní ve 3D rozhodně není nový nápad. nově, hyperbolický V roce 2022 jsem si s těmito myšlenkami pohrál, Moncage A maketa učinil tak v roce 2021 a nad vědomím Abychom zlehčili jeho dopad v roce 2020. V roce 2013 jsme měli mimořádný čekárnaA A Konečná verze Sekeraa to jak v roce po úžasném žákovském zápase Úhel pohledu. Sakra, byl tu rok 2008 echoa jeho duchovní vnučka, Monument Valley. To je vše, co se dá říct, není na tom nic špatného kamerové čočky Ovládněte pocit autenticity v tomto přeplněném prostoru.

Je opravdu skvělé, když fotografujete obrázky, které jste umístili na svět, abyste duplikovali prvek zobrazený na obrázku, a poté výsledný obrázek otočíte, abyste jej znovu vyfotografovali jako teleportovací desku orientovanou správným směrem. Pak je opět k vzteku, že umístění třetího obrázku může odříznout roh objektu, když se stane součástí 3D prostoru, ale toho si nevšimnete nebo si toho nebudete muset všimnout až mnohem později, kdy se budete muset vrátit o celou úroveň zpět. udělej to všechno znovu bez té chyby. Neznámý malý.

To byl můj vztah s kamerové čočky během prvních dvou hodin. Být potěšen, pak zklamán, pak ohromen a pak naštvaný. Je to až příliš mnoho stupňů svobody, takže oba máte ohromný pocit zadostiučinění, když jedna věc funguje, ale často pocit odporu, když rozbije něco jiného.

Nejsem si jistý, zda existuje uspokojivé řešení mých pocitů. Omezení možnosti umístit obrázky kamkoli by hádanky velmi usnadnilo, hra je pouze o klikání na danou cestu. Ale jak to tak je, mnoho je ponecháno náhodě, je třeba absolutního dohadování, kde na světě by se něco na pozadí obrázku mohlo objevit a hlavně zda je to dostupné. Je zcela zřejmé, že hra má převíjecí mechanismus, protože ví, kolikrát se něco pokazí.

Opravdu doufám, že neustálé kolísání těchto dojmů odráží to, jak jsem hru prožíval, střídavě ohromen její kreativitou a frustrovaný jejími drsnými okraji. kamerové čočky Fascinuje mě to a chci hrát dál, ale pořád zírám na komplexní úroveň a všechny její varianty a přemýšlím, jestli mám sílu vůle.