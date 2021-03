Absolvent a 9 dalších filmů se složitými milostnými trojúhelníky

Vztahy mezi pouhými dvěma lidmi jsou dostatečně komplikované, ale věci mohou být opravdu nepohodlné, když jsou tři lidé uvězněni ve stejném romantickém zapletení. Nejznámější milostné trojúhelníky v kině mohou pocházet z franšíz YA soumrak A hladové hry„Složitost milostného trojúhelníku však využili i někteří přední světoví filmaři k zachycení obtížných lidských emocí.

Mike Nichols Promoce Je ukázkovým příkladem filmového mistrovského díla, které spíše než zakrývá nechtěné spletitosti spojené s milostnými trojúhelníky. Nicholsův druhý ročník filmu je nyní všeobecně považován za jeden z největších filmů, jaké kdy byly natočeny.

10 Absolvent (1967)

Mistrovské dílo Mikea Nicholse o dospívání Promoce – Jeden z nejdůležitějších průkopníků hnutí New Hollywood – v hlavní roli Dustina Hoffmana jako Bena, dítěte, které právě skončilo vysokou školu a nemá tušení, co bude dělat po zbytek svého života. Je to pocit univerzálně propojený.

Vnější konflikt nastane, když je Ben sveden vdanou přítelkyní jeho rodičů paní Robinsonovou, která hraje ikonickou Anne Bancroft, naváže s ní vztah a poté se zamiluje do své dcery Eileen, která je věkově vhodnější, v podání Catherine Rossové .

9 Neslušný návrh (1993)

V hlavních rolích hrají Woody Harrelson a Demi Moore Nevhodný návrh Jako pár čelí těžkým finančním obdobím. Vstupte do Roberta Redforda jako bohatého muže, který je vzat se svou ženou a nabízí jí pár milionů dolarů za noc.

Film získal strašlivé recenze (možná to byla pravda), ale jeho skvělá premisa spolu s hvězdným obsazením z něj udělala klasiku stejně.

8 Vicki Cristina Barcelona (2008)

Vicki Cristina Barcelona Hvězdy Rebecca Hall a Scarlett Johansson jako Vicky a Christina jsou americkými turisty na dovolené ve Španělsku. Setkávají se s umělcem jménem Juan Antonio, kterého hraje Javier Bardem, který je pozve na víkend pryč.

Milostný trojúhelník mezi Juanem a jeho hosty je napjatý, ale zvládnutelný. Věci opravdu explodují, když se objeví ex-Juan (Penélope Cruz, která krade scénu) a stane se čtyřúhelníkovou lásky.

7 Pohon (2011)

Hlavní postava Ryana Goslinga „The Driver“ se zamiluje do své sousedky Irene (Carrie Mulligan) v roli Nicoly Winding Refin. Vedení lidí. V noci je řidičem útěku a ve dne otcem svého syna. Situace se komplikuje, když manžel Irene Standard (Oscar Isaac) vystoupí z vězení.

Irene si musí vybrat mezi sociopatickým kariérním zločincem a jiným sociopatickým profesionálním zločincem, který má o něco silnější vztah se synem, kterého sdílí s zločincem z povolání.

6 Titanic (1997)

James Cameron natočil pouze film o potopení Titanicu, takže společnost 20th Century Fox mu zaplatila za prozkoumání vraku. Samozřejmě, Titánský Byl to bezprecedentní úspěch – v té době to byl film s nejvyššími tržbami všech dob.

V zásadě přináší příběh milenců zkřížených hvězdami Romeo a Julie Na prvním letu Titanicu. Kate Winslet hraje bohatou spolujezdkyni vyšší třídy, která uvízla v bídném vztahu s Billy Zaneem, a Leonardo DiCaprio hraje rolníka nižší třídy, který se do ní zamiluje.

5 Rushmore (1998)

Výhoda druhého ročníku Wes Anderson Rushmore Hraje Jasona Schwartzmana v roli Maxe Fishera, 15letého dramatika prestižní soukromé školy.

Zamiluje se do první třídy slečny Crossové (Olivia Williams) a spřátelí se s bohatým průmyslníkem Hermannem Bloomem (Bill Murray), který prochází chaotickým rozvodem. Max se rozzlobí, když Bloom jde za jeho zády a začne chodit se slečnou Crossovou.

4 Klub rváčů (1999)

David Fincher Klub rváčůOna, matka všech kultovních klasiků, má v milostném trojúhelníku určitě nový směr. V celém filmu vypravěč (Edward Norton) stále více žárlí na sexuální vztah, který sdílejí Marla Singer (Helena Bonham Carter) a Tyler Durden (Brad Pitt).

Poté šokující zvrat filmu odhalí, že (SPOILER ALERT!) Vypravěč a Tyler jsou stejná osoba, takže zde vůbec není trojúhelník – jen velmi narušená mysl.

3 Láska (2015)

Gaspar Noy je jedním z nejvíce vizionářských a jedinečných režisérů, kteří dnes pracují. 2015 Milovat Nachází se v Paříži a začíná tím, že Murphy a Electra vstupují do romantického vztahu.

Napětí roste, když pozve souseda, aby s nimi spal. Ani jeden z nich nedokáže předpovědět, jak nové uspořádání ovlivní jejich vztah.

2 Kráska a zvíře (1991)

Pokud jde o nápadníky, Belle dostala dvě krátké brčka Kráska a zvíře. Musí si vybrat mezi nepříjemným, agresivním zachvěním a netvorem, který ji chce uvěznit ve svém hrůzostrašném izolovaném zámku.

Ta druhá se samozřejmě projevuje v srdci něžně – a na rozdíl od hraného vydání původní animace nutí monstrum změnit se a stát se lepším člověkem, než se do něj Belle zamiluje.

1 Casablanca (1942)

Jeden ze silných uchazečů o titul „Největší film všech dob“, Bílý dům Hrají v něm Humphrey Bogart jako Rick, bývalý Američan usazený v Maroku, a Ingrid Bergman jako Old Flame jeho Elsy, která dorazí do Rickova baru se svým novým manželem.

Elsa opustila Ricka v Paříži, a přestože je nyní vdaná za českého vůdce odporu Victora, Rick si stále myslí, že by mohl mít šanci.

