Open Source mechanismus Antikythera | Hakkadai

Když byl Antikythérský mechanismus poprvé objeven, nebyl považován za zázrak, který známe dnes. Původně potápěči, kteří zařízení našli, a první vědci, kteří se na něj podívali, jej odepsali jako astroláb nebo nějaký jiný běžný typ hodin. Až o desítky let později, když jiná skupina vědců zařízení rentgenovala a prozkoumala další vrak lodi, se z něj začal stávat jeden z nejdůležitějších archeologických objevů v historii. Bylo mnoho pokusů toto zařízení znovu vytvořit a Tato replika znovu vytváří mechaniku originálu Byl ale upraven tak, aby se dal postavit v moderní dílně.

Návrh, který tvůrcům zabral několik let výzkumu a vývoje, začal se známými schématy převodů, která byla nalezena na původním stroji. Skupina to však chtěla vyrobit pomocí moderních technologií včetně 3D tiskáren a laserových řezaček, takže i když pracovali na základě porozumění původnímu 2000 let starému stroji, existují určité upgrady a změny, aby vyhovovali těm, kteří chtějí tento stroj postavit. v moderní dílně.. Ozubená kola vyrobená z plastu místo mosazi mají větší tření, které by se mělo snížit stavbou zakázkových ložisek z mosazi. A pro doplnění stroje je k dispozici také řada balíčků různých stylů.

Kromě toho jsou všechny návrhy a schémata pro tuto verzi open source pro kohokoli, kdo si je může postavit nebo upravit, jak chce, ačkoli skupina, která to dává dohromady, plánuje prodávat různé díly i pro toto. Zdůrazňují, že by byly určité problémy s používáním, protože staří Řekové neměli dostatečné znalosti kosmologie na to, aby stroj jako tento zůstal přesný po dvě tisíciletí, ale přesto je to pozoruhodná stavba. Výzkumníci stále zjišťují nové věci o tomto zařízení, včetně nedávného objevu nejbližšího možného data spuštění zařízení.