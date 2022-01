Podivná zdeformovaná planeta se záhadným pohybem objeveným Khufuovou expedicí mimo sluneční soustavu

Planeta známá jako WASP-103b se nachází v souhvězdí Herkula. Byl zkreslený silnými slapovými silami mezi planetou a její hostitelskou hvězdou WASP-103, která je asi o 200 stupňů teplejší a 1,7krát větší než Slunce.

přílivový tah

Příliv a odliv v pozemských oceánech zažíváme hlavně díky tomu, že se Měsíc na naší planetě trochu táhne, když kolem nás obíhá. Slunce má také malý, ale významný vliv na příliv a odliv, přesto je příliš daleko od Země, aby způsobilo velké deformace naší planetě. Totéž nelze říci o WASP-103b, planetě téměř dvakrát tak velké Jupiter Se svou hmotností 1,5 krát oběhne svou hostitelskou hvězdu za méně než jeden den. Astronomové tušili, že taková blízkost způsobí příliv a odliv, ale zatím je nedokázali změřit.

Využití nových dat z kosmického dalekohledu Khufu od Evropské vesmírné agentury spolu s údaji již získanými dříve NASA/který – který Hubbleův vesmírný dalekohled Pomocí Spitzerova vesmírného teleskopu NASA se nyní astronomům podařilo zjistit, jak slapové síly deformují exoplanetu WASP-103b z obyčejné koule do tvaru koule ragby.

Khufu měří tranzit exoplanety – k poklesu světla dochází, když planeta z našeho pohledu projde před svou hvězdou. Studium tvaru světelné křivky obvykle odhalí podrobnosti o planetě, jako je její velikost. Cheopsova vysoká přesnost v kombinaci s flexibilitou navádění, která umožňuje satelitu vrátit se k cíli a monitorovat vícenásobné přechody, umožnila astronomům detekovat přesný signál slapového zkreslení WASP-103b. Tento výrazný podpis lze použít k odhalení více o planetě.

„Je neuvěřitelné, že Khufu byl skutečně schopen detekovat tak malou deformaci,“ říká Jacques Lascar z Paris Observatory, Paris University of Sciences and Letters a spoluautor výzkumu. „Je to poprvé, co byla taková analýza provedena, a můžeme doufat, že pozorování po delší dobu toto pozorování posílí a povedou k lepšímu poznání vnitřní struktury planety.“