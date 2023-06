Nová studie na zvířatech ukazuje, že taurin může pomoci zpomalit proces stárnutí

Příspěvek na Pinterest Taurin je sloučenina, která se nachází v mléčných výrobcích a také v některých energetických nápojích. Kevin Day / Getty Images

Taurin je sloučenina, která se nachází v lidech, stejně jako v mléčných výrobcích a některých energetických nápojích.

Ve studii vědci uvedli, že taurin je účinný jako prostředek proti stárnutí, který podporuje dlouhověkost u myší.

Odborníci tvrdí, že výsledky jsou slibné, ale je třeba provést další výzkum na lidech.

Zdá se, že nedostatek živin taurin stárnou zvířata, ale odborníci říkají, že je zapotřebí více výzkumu, aby se zjistilo, zda stejný účinek existuje u lidí.

Studie zveřejněná dnes v časopise vědy Zprávy naznačují, že suplementace taurinu zpomaluje proces stárnutí u opic, myší a červů a prodlužuje zdravý život myší středního věku až o 12 %.

„Posledních 25 let se vědci pokoušeli najít faktory, které nám nejen umožňují žít déle, ale také prodlužují délku zdraví, dobu, po kterou si udržujeme zdraví ve stáří,“ Vidžaj JadavPhD, hlavní autor studie a odborný asistent genetiky a vývoje na Vagelos College of Physicians and Surgeons of Columbia University v New Yorku, v tiskové zprávě.

„Tato studie naznačuje, že taurin může být elixírem života v nás, který nám pomáhá žít delší a zdravější život,“ dodal Dr. Yadav.