Obhájce titulu Djokovič postupuje do čtvrtého kola Wimbledonu

Obhájce titulu Novak Djokovič postoupil do čtvrtého kola ve Wimbledonu pátečním vítězstvím 6-0 6-3 6-4 nad Miomirem Kekmanovičem na centrálním kurtu.

Šestinásobný wimbledonský šampion vyhrál v All England Clubu poslední tři mužské dvouhry.

Srb se utká s prvním Nizozemcem Timem van Reethovenem.

Kanaďan Dabrowski postupuje ve čtyřhře

Ve čtyřhře žen postoupily Gabriela Dabrowski z Ottawy a její mexická partnerka, třetí nasazená Juliana Olmosová, do třetího kola vítězstvím 7:5, 3:6, 6:3 nad Ukrajinkou Martou Kostyuk a Češkou Terezou Martínkovou.

Dabrowski je jediným hráčem reprezentujícím Kanadu ve Wimbledonu poté, co ve čtvrtek vypadli Bianca Andreescu a Denis Shapovalov.

Scary je naštvaný na Marii

Pátá nasazená Maria Scari vypadla z Wimbledonu ve třetím kole poté, co prohrála 6-3 7-5 s Tatianou Marií.

Je to poprvé, co se 34letý hráč dostal do čtvrtého kola na jakémkoli velkém turnaji.

Skari se na grandslamu dvakrát kvalifikovala do semifinále, ale 26letá Řekyně udělala na kurtu č. 2 proti své německé soupeřce 30 nevynucených chyb.

12. nasazená Maria se utká s šampionkou French Open z roku 2017 Jelenou Ostapenkovou.

Jaber také postupuje

Třetí nasazený Anas Jaber postoupil do čtvrtého kola Wimbledonu vítězstvím 6:2, 6:3 nad Francouzkou Diane Barry.

Ve čtvrtfinále se střetne s bývalou tuniskou šampionkou Angelique Kerberovou nebo Elise Mertensovou.

14 po sobě jdoucích bodů k vítězství v zápase Ons_Jabeur … Včetně tohoto úžasného 😍 < a href = "https://twitter.com/hashtag/Wimbledon؟src=hash&؛ref_src=twsrc٪5Etfw"> #Wimbledon | # CentreCourt100 pic.twitter.com/SDsmS2lRBu A[مدش].Tweet vložit

Jaber se před rokem v All England Clubu dostal do čtvrtfinále.

Heather Watson se také poprvé dostala do čtvrtého kola vítězstvím 7-6 (6) 6-2 nad Slovinkou Kaja Govan. Třicetiletá Britka se v All England Clubu ve dvouhře představí po dvanácté.

Příště se Watson setká s Julií Niemeyerovou z Německa.

V dalších ženských výsledcích Elise Mertensová ve třetím kole v All England Clubu vyřadila wimbledonskou šampionku z roku 2018 Angelique Kerberovou 6-4 7-5.

Čtyřiatřicetiletá Kerberová vyhrála tři grandslamové tituly a před rokem ve Wimbledonu postoupila do semifinále. Byl patnáctým německým klasifikátorem.

Belgická 24. nasazená Mertensová se na čtyřech grandslamových turnajích po sobě dostala do čtvrtého kola.

Tiafoe se dostává do čtvrtého kola

Frances Tiafoeová se ve Wimbledonu poprvé dostala do čtvrtého kola vítězstvím 3-6, 7-6 (1), 7-6 (3), 6-4 nad Kazachstánem Alexandrem Bublikem.

Třiadvacátý Američan se v All England Clubu představí popáté.

Bublík zasáhl 25 es, ale také utrpěl 13 dvojchyb, včetně mečbolu.

Příště se Tiafoe ve čtvrtfinále střetne s Ugo Humbertem a Davidem Goffinem.

Nejlepším výkonem 24letého Tiafoea na grandslamu bylo dostat se do čtvrtfinále na Australian Open 2019.

Sledujte | Kanaďan Shapovalov padá ve druhém kole: