Okres Los Angeles hlásí 7 nových úmrtí na Covid-19 a 366 nových pozitivních případů

The Andělé Okresní ministerstvo veřejného zdraví hlásilo 7 nových úmrtí z COVID-19 Sobota, stejně jako 366 nových pozitivních případů.

229 obyvatel kraje je v současné době hospitalizováno s Covid-19. 25% z nich je na jednotce intenzivní péče.

Zatímco údaje ukázaly, že úmrtí na Covid zůstává nízká, v kraji mírně vzrostly nové případy a hospitalizace. Oproti minulému týdnu. V sobotu 19. června hlásilo veřejné zdraví pouze 255 nových případů Covidu, z nichž 219 bylo hospitalizováno.

V každém případě může počet oznámených případů a úmrtí odrážet zpoždění víkendových zpráv.

Dnešní čísla přinášejí okres Los Angeles celkem k 24 474 úmrtím Koronavirusa 1 249 065 potvrzených případů.

Výsledky testů byly nyní zpřístupněny téměř 7 000 000 lidem a 17% z nich mělo pozitivní test. Dnešní denní pozitivita testu je 0,8%.

Čtyři z těch, kteří dnes byli údajně mrtví, byli ve věku nad 80 let. Věk osoby, která zemřela, byl mezi 65 a 79 lety; Jeden byl ve věku 50 až 64 let, druhý ve věku 30 až 49 let.

Veřejné zdraví se dnes nadále zasazuje o očkování proti Covid-19. “Vakcíny COVID-19 z okresu L.A. pomohly udržet počet případů COVID-19 na nízké úrovni a umožnily nám bezpečně se účastnit letních aktivit, které náš krásný kraj nabízí,” uvedla Barbara Ferrer, ředitelka oddělení. z našeho krásného kraje zůstává skrývání a distancování nejlepší ochranou pro ty, kteří nebyli očkováni. Vakcíny COVID-19 zůstávají k dispozici a doporučuji očkování těm, kteří nejsou očkováni. “

