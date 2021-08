Americký koronavirus: „Toto jsou nejtemnější dny pandemie,“ uvedl představitel nemocnice v Louisianě, když se stát potýká s prudkými případy

Ředitelka Regionálního zdravotního střediska Lake Lady Catherine O’Neillová uvedla, že na seznamu čekajících na otevření místa na jednotce intenzivní péče je 23 jmen.

Řekl O’Neill během pondělního brífinku.

O’Neill řekl, že před více než dvěma týdny měla nemocnice Baton Rouge 36 pacientů s COVID-19. Toto číslo je nyní 155.

„Žádná diagnóza by neměla zabírat čtvrtinu vaší nemocnice,“ řekl O’Neill. „Už si nemyslíme, že bychom někomu poskytovali adekvátní péči, protože to jsou nejtemnější dny pandemie.“

O’Neill řekl, že nejlepší způsob, jak zpomalit šíření Covid-19, je nechat se očkovat, ale to se neděje dostatečně rychle, takže lidé musí také nosit roušky.

Louisiana je jedním z pěti států – spolu s Floridou, Texasem, Kalifornií a Missouri – které podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse představovaly téměř polovinu nových případů hlášených za poslední týden. Jak se přenosnější varianta Delta šíří a přibývá případů, nemocnice jsou po celé zemi opět plné pacientů s Covid-19. Lékaři říkají, že mnoho pacientů je mladších a nemocnějších než dříve.

V pondělí Dr. Rochelle Wallinsky, ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, uvedla, že sedmidenní průměrný denní počet nových případů koronaviru se zvýšil o více než 40% ve srovnání s předchozím týdnem.

„I když zoufale chceme tuto pandemii dokončit, je jasné, že s námi Covid-19 ještě neskončil. A tak by náš boj měl trvat trochu déle,“ řekl Walinsky.

S rostoucí mírou očkování, ale stále pod úrovní, která je nutná ke zpomalení nebo zastavení šíření viru, se mnoho místních vůdců obrací k maskám na ochranu svých obyvatel.

Centrum pro kontrolu nemocí Aktualizujte jeho pokyny minulý týden Dokonce i plně očkovaným lidem se doporučuje, aby se zakryli v oblastech s vysokým nebo vysokým přenosem.

Tyto pokyny se vztahují na více než 90% populace USA – asi 300 milionů lidí, podle analýzy údajů CNN zveřejněných v pondělí CDC.

Guvernér Louisiany John Bel Edwards dočasně obnovil mandát pro masky pro všechny osoby od 5 let, ať už očkované nebo ne, v interiéru i na veřejnosti. Autorizace nabývá účinnosti ve středu.

„Nikdo by neměl operovat s mylnou představou, že jde jen o další nárůst. Už jsme jich měli tři a toto je zatím to nejhorší, co jsme měli,“ řekl Edwards.

Státní zdravotní úředník, Dr. Joseph Kanter, uvedl, že očekává, že Louisiana dosáhne v úterý během pandemie kdykoli největšího počtu hospitalizovaných pacientů s Covid-19.

“Pokud budeme upřednostňovat věci, které jsou pro nás důležité, jako například udržení našich dětí ve škole znovu a osobně a udržení růstu naší ekonomiky otevřením podniků – utajení je nejlepší způsob, jak to zajistit. Vezměte prosím tento maskovací systém vážně, ať už v osobním nebo profesním životě.

Fauci: Pronikající infekce není tak alarmující, jak se zdá

Zprávy o infekcích mezi očkovanými lidmi, známé jako superinfekce, vyvolaly u veřejnosti určité obavy, ale odborníci tvrdí, že nejsou tak alarmující, jak se zdá.

Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční choroby, řekl na pondělním brífingu k reakci na Covid-19 v Bílém domě v pondělí.

Fauci uvedl, že vakcíny přinášejí osminásobné snížení počtu lidí, kteří onemocní, a 25násobné snížení počtu hospitalizací a úmrtí souvisejících s onemocněním Covid-19.

“Důležitým bodem, který je třeba udělat, je, že větší podíl očkovaných lidí, dokonce i s vysokým stupněm ochrany, se může zdát vysoký počet náhlých infekcí vysoký. Toto není kritické číslo. Kritické číslo je, jaký podíl očkovaní .. kdo … Dostanou bezprecedentní infekci, a to je zásadní. ”

Walensky poskytl několik podrobností o tom, jak tento poměr vypadá: z desítek tisíc lidí, kteří budou pravděpodobně vystaveni ohnisku nákazy. Provincetown, Massachusetts Ukázalo to 346 potvrzených případů.

„V létě mohou některá města v Barnstable County přijímat až 240 000 návštěvníků měsíčně,“ poznamenal Walinsky.

Fauci řekl, že někteří z těchto lidí by se nakazili, i kdyby byli očkováni.

„Můžete očekávat nadlidská zranění,“ řekl. „Většina těchto infekcí bude asymptomatická nebo mírná,“ dodal.

„Pointa je … dostat vakcínu. Říkám to pokaždé,“ řekl Fauci.

Spojené státy dosahují svého očkovacího cíle po měsíci

V pondělí Spojené státy očkovaly 70% dospělých alespoň jednou dávkou vakcíny proti koronaviru, ředitel dat Covid-19 Bílého domu Cyrus Shahbar, Řekl na Twitteru

To je cílem Bidenovy administrativy Původně stanoveno na 4. července Jsme tedy asi měsíc za termínem.

Ačkoli se to stalo později, než si administrativa přála, tisková tajemnice Bílého domu Jen Psaki uvedla, že dosažení milníku zůstává důležitým krokem.

“Pomůže to chránit komunity. Pomůže to chránit rodiny a zachránit více životů. Ale my jsme od začátku říkali, že i když si stanovíme tento cíl, naše práce nebude odvedena, ani když ji dosáhneme. A tak jdeme vpřed,” “Pokračovala.

CDC v neděli informovalo, že bylo podáno 816 203 dalších dávek, pátý den po sobě agentura zaznamenala více než 700 000 výstřelů do paží. Aktuální sedmidenní průměr je 662 529 dávek denně, nejvyšší od 7. července.