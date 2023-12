Sarah Nikolic: Vycházející hvězda australského tenisu | 2. prosince 2023

2. prosince 2023 | Tenisový západ

Seznamte se se Sarah Nikolic, 14letou ze Západní Austrálie, jedním z nejslibnějších mladých talentů Austrálie.

Tato 14letá hráčka ze Západní Austrálie získala dívčí titul ve dvouhře na 14/u Australia Invitational Masters během zúčtování v prosinci 2022 a na australském juniorském antukovém šampionátu v dubnu 2023 skončila ve své věkové skupině druhá.

Tyto snahy vedly k tomu, že byl Nikolic vybrán, aby reprezentoval Austrálii na srpnovém světovém finále ITF juniorů v České republice. Zaznamenala také pozvánku na zářijový úvodní turnaj Tennis Australia Talent Combine.

V našem seriálu o nejslibnějších mladých atletech Austrálie Nikolic odhaluje, že má velké sny…

Pověz nám o svých začátcích s tenisem?

Začal jsem hrát, když mi byly čtyři roky. Moje máma mě přihlásila do týmu Hot Shots Tennis red ball team a odtud jsem začal hrát.

Co tě na tenise nejvíc baví?

Baví mě cestovat, být venku a soutěžit.

Jaké je nejlepší místo, kam jste se svou tenisovou hrou dosud cestoval?

Možná Paříž, to bylo opravdu pěkné. Místo a město bylo opravdu pěkné. Lidé a jídlo byly také dobré.

Co bylo vrcholem vaší dosavadní tenisové cesty?

To mohla být výhra v prosincovém zúčtování loňského roku v roce 2022.

Reprezentovala Austrálii na světovém finále juniorského tenisu v roce 2023, které se konalo v České republice v srpnu. Můžeš nám tu zkušenost říct?

Byla to opravdu dobrá zkušenost být součástí australského týmu a hrát proti dalším nejlepším zemím světa. Opravdu jsem si tam užil čas, protože jsem mohl poznat nové lidi a vidět úroveň, které tým dosáhl.

Byli jste také pozváni k účasti na zahajovacím turnaji Tennis Australia Talent Combine. Jaká to byla zkušenost?

Bylo opravdu zábavné být se všemi mými přáteli na východě a potkat všechny nové trenéry. Bylo to velmi dobré.

jakou největší lekci jsi se naučil?

Myslím si, že ať se děje cokoliv, na hřišti je důležité být konkurenceschopný a bojovat o každý bod.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle v tenise?

Mým dlouhodobým cílem je stát se nejlepším všech dob, světovou jedničkou a začít hrát profesionálně co nejdříve.

Kdo je vaší největší inspirací?

Určitě Carlos Alcaraz. To, jak hraje, jeho styl hry a jak je nebojácný, to opravdu obdivuji.

Kdybyste mohl ukrást penaltu kterémukoli hráči, jaká by to byla a proč?

Vezmu Alcarazův forhend. Líbí se mi to, je to moc dobré. Je velmi konzistentní, neustále se drží pod tlakem a dokáže zasáhnout vítěze odkudkoli na hřišti.

Jaký byl tvůj oblíbený zážitek jako tenisového fanouška?

Možná to bylo, když jsem loni měl velký hit se Samem Stosurem v Melbourne Parku. Byl jsem trochu nervózní, ale bylo to opravdu zábavné. Je to opravdu pěkné.

Podělil se s vámi Sam o nějakou radu?

Řekla mi, abych tvrdě pracoval a užíval si každý okamžik.

Co rád děláš, když nehraješ tenis?

Hodně rád hraji Minecraft nebo hraji jiné sporty jako fotbal, fotbal nebo plavání.

Jak vás charakterizuje vaše rodina a přátelé?

Hlasité, vtipné a roztomilé, myslím.