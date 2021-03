Očekávání 3. dne otevřených dveří v Kataru WTA, včetně Kvitové vs Pavlyuchenkové

Starší obránci se do boje zapojí třetí den na turnaji Qatar Open WTA Tour a šestnáct hráčů je připraveno bojovat o postup do čtvrtfinále v Dauhá. Neměl by být nedostatek zábavné akce a jako vždy, zde na LWOT poskytneme naše předpovědi pro každý zápas na seznamu, včetně Victoria Azarenkové a Laury Siegemundové. Kdo si ale zarezervuje čtvrtfinále?

Očekávání třetího dne otevřeného šampionátu v Kataru

Angelique Kerber vs. Annette Kontafett

z očí do očí: Contavit 3-1 Kerber

Angelique Kerberová zaznamenala v prvním kole Qatar Open tolik potřebné vítězství, když překonala manko skupiny A a porazila tureckou Kaglu Buyukakayovou 6: 4 6: 2. Jeden však pochybuje, že Němka nenajde věci zcela jasné, když se postaví před soud Annette Kontavet. Estonec přijel do Dauhá v dobré kondici, když se dostal do semifinále WTA Grampians a do třetího kola na Australian Open, a upevnil to rozdrcením Jennifer Brady v prvním kole.

Je třeba říci, že Američanka ve svém prvním zápase od prohry finále v Melbourne Parku nebyla na tom nejlépe, ale byla to vynikající hráčka Contavetu. Jeden, který bude určitě vycházet z její skutečné důvěry. Contafet také vyhrála tři ze svých předchozích čtyř setkání s Kerberovou, ačkoli jediné předchozí světové vítězství č. 1 přišlo v Dauhá před dvěma lety. Kontaveit je však stále hráčem v dobré kondici a měl by mít dost na bojující Kerber účet.

Předpověď: Kontaveit ve 2

Petra Kvitová – Anastasia Pavlyuchenkova

z očí do očí: Kvitová 8-4 Pavlyuchenkova

Petra Kvitová v roce 2021 dosud nenašla svůj nejlepší tenis, čeho se Češi určitě budou chtít tento týden změnit na Qatar Open. Čtvrté semeno však absolvovalo těžký úvodní test proti Anastasii Pavlyuchenkové. Ruska zahájila sezónu silně, ne-li skvěle a v prvním kole v Dauhá zaznamenala vynikající vítězství 6: 2: 3: 3 nad superpřevodovkou Christinou Plíškovou, přičemž svou rozmanitostí dobře obtěžovala Češky.

To by musela opakovat proti Kvitové, pokud by chtěla zadržet sílu wimbledonského šampióna dvakrát od základní čáry. Podařilo se jí to už dříve, když Pleskovou porazila čtyřikrát. Bohužel pro Pavlyuchenkovou ztratila dalších osm. I když hřiště v Dauhá není rychlé, zdá se, že upřednostňuje hráče ochotného riskovat pokus o první úder. Pokud se Kvitové podaří udržet její soustředění, pak očekávejte, že překoná Pavlyuchenkovou, i když ne bez boje.

Předpověď: Kvitová ve 3

Madison Keys vs Maria Scary

z očí do očí: Scary 1-0 Keys

Poté, co Madison Keys vynechala australský letní švih po pozitivním testu na koronaviry v lednu, zdůraznila svůj nedostatek tréninku zápasů rozdrcením šesté oslavy Belindy Bencicové za ztrátu pouhých pěti zápasů ve své první hře sezóny. Maria Scary mezitím zaznamenala v prvním kole pozoruhodné vítězství, když porazila Mayar Sharif, když prohrála jen tři zápasy, aby napravila loď po neuspokojivé prohře prvního kola s Christinou Mladenovicovou na Australian Open.

To se jeví jako konkurenceschopnější střet. Člověk ale pochybuje, že se usadí na pádle klíčů. Scary má mnoho kvalit, v neposlední řadě je to její vynikající pohyblivost a solidní hra od základní linie, ale její vzestup v žebříčku se z nějakého důvodu zastavil kolem 20 nejlepších. Proti nejlepším hráčům tohoto sportu jsou Řekové stále náchylní k diktátu a vítězství Keys v prvním kole bylo natolik působivé, že to naznačovalo, že má poněkud diktátorskou náladu.

Předpověď: Klíče ve 3

Ons Jabeur vs Karolína Plíšková

z očí do očí: Jaber 1-1 Plíšková

Cítí se to jako velký zápas pro obě ženy. Karolína Plíšková zůstává pevně v první desítce, ale je to už nějaký čas, co Česká republika zaznamenala působivé vítězství a její výkon doposud v roce 2021 zdaleka není normou, přičemž její rekord v sezóně 4: 3 nebyl viditelně působivý. . Utrpěla také Anas Jaber, protože tuniská žena doposud nedokázala replikovat své úspěchy za roky 2019 a 2020.

Jaber si však může být jistý účastí v tomto zápase. V minulosti si v Dauhá vedla dobře a v minulé sezóně porazila Pleskovou na cestě do čtvrtfinále. Jaber také vypadala sebevědomě ze svého odmítnutí napadnout Annu Blenkovou v prvním kole, protože světová jednotka č. 31 nebyla výrazně narušena v jejích výhrách 6-2, 6-2. Pokud dokáže replikovat tuto úroveň, zejména dovednost, s níž její síla v kombinaci s měkkými rukama, pak očekávejte, že předběhne druhé semeno.

Předpověď: Jabir za 3

