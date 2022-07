Sam Worthington, Jennifer Hudson, Milla Jovovich, Set For ‚Breathe‘ – Deadline

Sam Worthington, Jennifer Hudson, Milla Jovovich, Quvenzhané Wallis a Common mají hrát v akčním thrilleru Stefona Bristola. stejný.

Bristol opouští hru na černé listině, kterou napsal Doug Simon (démonický). Natáčení by mělo začít letos v létě v Pensylvánii. Tuto funkci, popisovanou jako „film o přežití na okraji vašeho sedadla“, produkoval Basil Ioannik z Thunder Road Films, Erica Lee a Christian Mercury pro Capstone. Ruzanna Kegeyan produkuje manažera z Capstone spolu s Davidem Haringem, Esther Hornstein a Willem Flynnem. Capstone Studios bude financovat společně s Thunder Road.

Příběh vypráví příběh matky jménem Maya (Hudson) a její dcery (Wallys), které jsou nuceny žít pod zemí poté, co se země stala neobyvatelnou kvůli nedostatku kyslíku. Pouze krátké výlety na povrch umožňuje moderní kyslíkový oblek vyrobený Mayiným manželem Dariusem (generálem), o kterém předpokládá, že je mrtvý. Když dorazí tajemný pár, který tvrdí, že zná Dariuse a jeho osud, Maya předběžně souhlasí, že je pustí do jejich doupěte, ale zdá se, že jsou vše, co mají?

Capstone Global představí titul kupujícím příští týden v Cannes. CAA Media Finance a UTA Independent Film Group pomohly zajistit financování titulu a budou společně zastupovat americká práva spolu s Capstone.

stejný Je to druhý celovečerní film z Bristolu, který na svém debutu dříve spolupracoval se Spikem Leem Uvidíme se včerakterý měl premiéru na filmovém festivalu Tribeca 2019 a vysloužil si nominaci za nejlepší film na Independent Spirit Awards 2020. Reprezentují ho společnosti UTA, Ellipsis Entertainment Group a Romola Lucas Law Firm.

Hudson je zastoupena CAA. Jovovich byl zastoupen CAA, Untitled Entertainment, Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller a Gellman Meigs & Fox. Wallis zastupovali UTA, Moxie Artists, Lichter, Grossman, Nichols, Adler a Feldman & Clark.

Common zastupují Grandview, UTA, Myman, Greenspan, Fox, Rosenberg, Mobasser a Younger & Light. Worthington zastupuje CAA, Anonymous Content a Hansen, Jacobsen.