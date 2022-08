Kanada a Finsko se kvalifikovaly do světového finále juniorského hokeje

Edmonton, Alberta (AFP) – Dylan Garand zachránil 31 míčů, Kent Johnson zaznamenal gól a dvě asistence, když Kanada v pátek porazila Českou republiku 5:2, aby se kvalifikovala na mistrovství světa juniorů v hokeji.

Kanada se v sobotu večer utká o titul s Finskem, který ve druhém semifinále zvítězil nad Švédskem 1:0.

„Je vzrušující být v této chvíli, ale stále máme před sebou nejtěžší práci,“ řekl Garand. „Musíme tady udělat správné věci, pořádně si odpočinout, zotavit se a připravit se na cestu.“

Za Finsko vstřelil gól v přesilovce ve druhém poločase Kasper Puteo a Juha Gatkula předvedl 23 zákroků. Jesper Wallstedt zastavil Švédsko 27 kol.

„Je to obrovské,“ řekl kapitán Finska Ronni Hirvonen. „Byl to sen od doby, kdy jsem byl malý kluk. Teď je to skutečnost. Teď to musíme udělat znovu.“

V úvodním zápase přidal Logan Stankoven gól a asistenci a pomohl Kanadě zlepšit na 6:0. Skórovali také Conor Bedard, Mason McTavish a Joshua Roy.

Stankoven spolupracoval s Garandem tři sezóny s Kamloops Blazers ve Western Hockey League.

Po celou dobu to bylo konzistentní a pevné,“ řekl Stankoven. „Je velmi soustředěný a připravený hrát každý zápas.“

Za Českou republiku skórovali Jan Mišák a David Gerechek. Thomas Suchánek předvedl v prvních dvou zápasech 22 zákroků a Pavel Kagan ve třetí osm zastávek.

„Jsou dobrý tým a nikdy neopustí svou hru,“ řekl Stankoven.

Česko ve středu večer porazilo ve čtvrtfinále Spojené státy 4:2.

Copyright © Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován.