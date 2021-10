FIFA nemá radost z dominance EA ve fotbalových hrách

jizva EA. Nadvláda Z fotbalových zápasů (alias fotbal) kvůli jeho přítomnosti Licenční výhody? A podle všeho i FIFA. Eurogamer Poznámky že FIFA vydala a prohlášení Trvat na tom, že fotbalové a esportové hry by měly mít více než jednu stranu, která „kontroluje a využívá všechna práva“ – nepřesný odkaz na EA. FIFA proto hovoří s vývojáři, investory a dalšími skupinami, aby „rozšířila“ své herní a esportové možnosti.

To by pomohlo „maximalizovat všechny budoucí příležitosti“, dodala organizace. Rovněž zopakovala svůj závazek pořádat esportové turnaje pod svou značkou FIFA.

Toto prohlášení přichází v rozhodujícím okamžiku pro EA i FIFA. Platnost současné licenční smlouvy EA vyprší po mistrovství světa FIFA 2022 v Kataru a The New York Times Zdroje Tvrdí, že rozhovory mezi oběma stranami skončily. FIFA prý chce více než zdvojnásobit svůj současný podíl v EA (více než 1 miliardu dolarů za čtyři roky) a zároveň omezit vlastnická práva EA ve videohrách. Mezitím EA je Při pohledu na nová jména pro fotbalové hry při zkoumání nových konceptů, jako jsou turnaje založené na aréně, NFT I ty nejrealističtější hry.

Rozhodnutí se očekává do konce roku 2021 krátEA však své sázky zajišťuje registrací ochranné známky „EA Sports FC“. EA a FIFA odmítly jednání komentovat.

V této souvislosti by prohlášení FIFA mohlo být varovným výstřelem – podívejte se, co vám stojí v cestě, jinak přijdete o cennou licenční smlouvu. I když současný vliv EA může pomoci prodat hru bez licence, veřejná hra nepochybně ztratí hráče, kteří doufají, že ovládnou Mbappe nebo Messi ve skutečných klubech. V důsledku toho se EA nemusí nutně klanět FIFA. Může si však více uvědomovat, co je v sázce, pokud se jednání o dohodě zhroutí.